Russian WoW Server
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 19:30
Russian WoW Server
Мы играем на самом прекрасном сервере на свете, а все остальные сервера нам завидуют.
Ведь именно мы первыми опровергли правило "бесплатно - значит некачественно", и первыми доказали, что "работающая администрация" - это не фантастика.
Только у нас игроки побеждают, имея прямые руки и стальные яйца, а не сборник начинающего багоюзера.
Ведь это наши админы настолько суровы, что могу забанить 40 человек за раз, а ликующую толпу отправить на эвент.
Рейты нашего сервера настолько суровы, что игроки высоких реалма хиляются левел-апами, а игроки RP-реалма доказывают, что эльфы для орков - "это не только ценный мех".
Мы гордо называем свой сервер российским, а иностранцы завистливо говорят "Russia", и всё таки она наша - наша Wow-Russia...
----
Ждем вас на нашем сервере по адресу http://www.wow-russian.ru
Сервер предлагает вам на выбор реалмы: х1, х10, х15, х25, х50, х75.
Кроме того, приглашаем вас пообщаться с нами на любые темы на нашем форуме http://forum.wow-russian.ru
-----
Ведь именно мы первыми опровергли правило "бесплатно - значит некачественно", и первыми доказали, что "работающая администрация" - это не фантастика.
Только у нас игроки побеждают, имея прямые руки и стальные яйца, а не сборник начинающего багоюзера.
Ведь это наши админы настолько суровы, что могу забанить 40 человек за раз, а ликующую толпу отправить на эвент.
Рейты нашего сервера настолько суровы, что игроки высоких реалма хиляются левел-апами, а игроки RP-реалма доказывают, что эльфы для орков - "это не только ценный мех".
Мы гордо называем свой сервер российским, а иностранцы завистливо говорят "Russia", и всё таки она наша - наша Wow-Russia...
----
Ждем вас на нашем сервере по адресу http://www.wow-russian.ru
Сервер предлагает вам на выбор реалмы: х1, х10, х15, х25, х50, х75.
Кроме того, приглашаем вас пообщаться с нами на любые темы на нашем форуме http://forum.wow-russian.ru
-----
Re: Russian WoW Server
А теперь, дорогой, скажи всё это на русском языке. Пожалуйста.
Re: Russian WoW Server
Трофимыч
Кто играет в World of Warcraft, тот знает...
Я раньше плотно сидел на этой игрушке)))
Кто играет в World of Warcraft, тот знает...
Я раньше плотно сидел на этой игрушке)))
Re: Russian WoW Server
shiv8god писал(а):квартиры посуточно
А так хорошо начал... Сайт... Зрелище...
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Russian WoW Server
посмотрим
варик форева
варик форева
Re: Russian WoW Server
что мешает играть на оффе?
кстати кто-то из форумчан играет на оф серверах?
кстати кто-то из форумчан играет на оф серверах?
Re: Russian WoW Server
Играю достаточно давно на ру-оффе,360 р в месяц -совсем небольшая сумма за качественный продукт от близзард.
Re: Russian WoW Server
Согласен. На пиратке играть - свои нервы не уважать. Правда недавно они серьезно подняли плату за подписку.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: Russian WoW Server
А я плачу поквартально, поэтому ещё до августа повышение меня не коснётся. Надо было вообще за полгода заплатить...
Впрочем есть одна серьёзная причина поиграть на пиратке - там зачастую поддерживаются старые версии, и из любознательности можно посмотреть, например, как выглядел Лок Модан, пока Смертокрыл не развалил плотину...
Впрочем есть одна серьёзная причина поиграть на пиратке - там зачастую поддерживаются старые версии, и из любознательности можно посмотреть, например, как выглядел Лок Модан, пока Смертокрыл не развалил плотину...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Russian WoW Server
Продам акк оф WoW сервера, оплачен до каты куча маунтов и проф,для 85го норм,осталось до панд качнуть все подробности тут и 8-906-970-31-04.
Дешево также приглашу на кач х3, все там же пишем,не стесняемся
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Дешево также приглашу на кач х3, все там же пишем,не стесняемся
.
10 сообщений • Страница 1 из 1
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