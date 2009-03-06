Russian WoW Server

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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leovolgograd
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2009, 19:30

Russian WoW Server

Сообщение leovolgograd » 06 мар 2009, 19:34

Мы играем на самом прекрасном сервере на свете, а все остальные сервера нам завидуют.
Ведь именно мы первыми опровергли правило "бесплатно - значит некачественно", и первыми доказали, что "работающая администрация" - это не фантастика.
Только у нас игроки побеждают, имея прямые руки и стальные яйца, а не сборник начинающего багоюзера.
Ведь это наши админы настолько суровы, что могу забанить 40 человек за раз, а ликующую толпу отправить на эвент.
Рейты нашего сервера настолько суровы, что игроки высоких реалма хиляются левел-апами, а игроки RP-реалма доказывают, что эльфы для орков - "это не только ценный мех".
Мы гордо называем свой сервер российским, а иностранцы завистливо говорят "Russia", и всё таки она наша - наша Wow-Russia...

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Ждем вас на нашем сервере по адресу http://www.wow-russian.ru
Сервер предлагает вам на выбор реалмы: х1, х10, х15, х25, х50, х75.
Кроме того, приглашаем вас пообщаться с нами на любые темы на нашем форуме http://forum.wow-russian.ru
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Russian WoW Server

Сообщение Трофимыч » 08 апр 2009, 22:56

А теперь, дорогой, скажи всё это на русском языке. Пожалуйста.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Russian WoW Server

Сообщение Engineer » 08 апр 2009, 23:19

Трофимыч
Кто играет в World of Warcraft, тот знает...
Я раньше плотно сидел на этой игрушке)))
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Russian WoW Server

Сообщение StR » 29 окт 2009, 23:04

shiv8god писал(а):квартиры посуточно

А так хорошо начал... Сайт... Зрелище...
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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drozdov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 21:35

Re: Russian WoW Server

Сообщение drozdov » 05 ноя 2009, 22:06

посмотрим

варик форева
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toren
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 01:25

Re: Russian WoW Server

Сообщение toren » 04 фев 2012, 23:23

что мешает играть на оффе?
кстати кто-то из форумчан играет на оф серверах?
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Stiv
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 00:32

Re: Russian WoW Server

Сообщение Stiv » 15 окт 2014, 17:07

Играю достаточно давно на ру-оффе,360 р в месяц -совсем небольшая сумма за качественный продукт от близзард.
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urgot
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 16:15

Re: Russian WoW Server

Сообщение urgot » 10 июн 2015, 16:21

Согласен. На пиратке играть - свои нервы не уважать. Правда недавно они серьезно подняли плату за подписку.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Russian WoW Server

Сообщение DarkHobbit » 11 июн 2015, 21:51

А я плачу поквартально, поэтому ещё до августа повышение меня не коснётся. Надо было вообще за полгода заплатить... :)
Впрочем есть одна серьёзная причина поиграть на пиратке - там зачастую поддерживаются старые версии, и из любознательности можно посмотреть, например, как выглядел Лок Модан, пока Смертокрыл не развалил плотину...
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Russian WoW Server

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 10:38

Продам акк оф WoW сервера, оплачен до каты куча маунтов и проф,для 85го норм,осталось до панд качнуть все подробности тут и 8-906-970-31-04.
Дешево также приглашу на кач х3, все там же пишем,не стесняемся

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