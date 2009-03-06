Сообщение DarkHobbit » 11 июн 2015, 21:51

А я плачу поквартально, поэтому ещё до августа повышение меня не коснётся. Надо было вообще за полгода заплатить...Впрочем есть одна серьёзная причина поиграть на пиратке - там зачастую поддерживаются старые версии, и из любознательности можно посмотреть, например, как выглядел Лок Модан, пока Смертокрыл не развалил плотину...