смешное видео

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: смешное видео

Сообщение Док » 04 дек 2015, 12:08

Про чаек и не знаю, что это.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: смешное видео

Сообщение Док » 06 дек 2015, 21:10

Соблюдайте Правила форума.
5.Избегайте ... не относящихся к теме топика высказываний.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11190
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: смешное видео

Сообщение UNCLE1911 » 06 дек 2015, 22:07

Про заек, про Чаек
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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екатеринка1983
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59

Re: смешное видео

Сообщение екатеринка1983 » 12 дек 2015, 11:24

Мда, без коментариев)
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: смешное видео

Сообщение ElizZ » 25 фев 2016, 12:02

аха, вот нашла видео, смеялась долго ))))
https://www.youtube.com/watch?v=0kOvhwJQF8M

жаль тут на прямую видео не вставить (
Или вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=WoIUT2jyWds
огромный кот со своей хозяйкой поет!! молодчинка просто ))
кот породы мейн кун, вот можно ознакомиться что это за зверь такой - обожаю их!
Изображение
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: смешное видео

Сообщение Jararaka » 14 мар 2016, 21:25

https://www.youtube.com/watch?v=5Bp2hxtrzCE

*бурчит себе под нос* Как уже задостали колхозные изыски здешних одминко...
Научитесь красить небо в синий цвет.
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kolya1988
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 13:49

Re: смешное видео

Сообщение kolya1988 » 06 авг 2016, 14:00

Кот ест арбуз смешно, мне понравилось.

https://www.youtube.com/watch?v=1p6xEhnlTIM
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Gviskant
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 15:49

Re: смешное видео

Сообщение Gviskant » 26 авг 2016, 01:33

Смерть и пират
https://youtu.be/sBmlLKzMA_s
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: смешное видео

Сообщение Níell » 10 ноя 2016, 22:51

Если бы Цой пел
https://youtu.be/lkbmjkmbZBw
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smile07
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 07:07

Re: смешное видео

Сообщение smile07 » 21 ноя 2016, 07:14

очень смешно) благодарю) подняли настроение)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6045
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: смешное видео

Сообщение ivanes » 22 июл 2017, 12:10

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6045
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: смешное видео

Сообщение ivanes » 22 июл 2017, 12:19

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Барбюкю по-русски
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11190
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: смешное видео

Сообщение UNCLE1911 » 22 июл 2017, 21:51

ivanes писал(а):[http://s018.radikal.ru/i518/1707/f3/1ab1d2352b7d.jpg[/img][/url]
Барбюкю по-русски

Ебунец, здесь написано "видео". Ты забухал?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6045
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: смешное видео

Сообщение ivanes » Вчера, 18:28

Козел,а ты что разместил там,где просят Смешное видео.
ФБК подал исковое заявление к Юрию Чайке.
Сообщение UNCLE1911 » 06 дек 2015, 22:07
Про заек, про Чаек
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