смешное видео
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: смешное видео
Про чаек и не знаю, что это.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: смешное видео
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5.Избегайте ... не относящихся к теме топика высказываний.
5.Избегайте ... не относящихся к теме топика высказываний.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: смешное видео
Про заек, про Чаек
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59
Re: смешное видео
Мда, без коментариев)
Re: смешное видео
аха, вот нашла видео, смеялась долго ))))
https://www.youtube.com/watch?v=0kOvhwJQF8M
жаль тут на прямую видео не вставить (
Или вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=WoIUT2jyWds
огромный кот со своей хозяйкой поет!! молодчинка просто ))
кот породы мейн кун, вот можно ознакомиться что это за зверь такой - обожаю их!
https://www.youtube.com/watch?v=0kOvhwJQF8M
жаль тут на прямую видео не вставить (
Или вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=WoIUT2jyWds
огромный кот со своей хозяйкой поет!! молодчинка просто ))
кот породы мейн кун, вот можно ознакомиться что это за зверь такой - обожаю их!
Re: смешное видео
https://www.youtube.com/watch?v=5Bp2hxtrzCE
*бурчит себе под нос* Как уже задостали колхозные изыски здешних одминко...
*бурчит себе под нос* Как уже задостали колхозные изыски здешних одминко...
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: смешное видео
Кот ест арбуз смешно, мне понравилось.
https://www.youtube.com/watch?v=1p6xEhnlTIM
https://www.youtube.com/watch?v=1p6xEhnlTIM
Re: смешное видео
Смерть и пират
https://youtu.be/sBmlLKzMA_s
https://youtu.be/sBmlLKzMA_s
Re: смешное видео
Если бы Цой пел
https://youtu.be/lkbmjkmbZBw
https://youtu.be/lkbmjkmbZBw
Re: смешное видео
очень смешно) благодарю) подняли настроение)
Re: смешное видео
Re: смешное видео
ivanes писал(а):[http://s018.radikal.ru/i518/1707/f3/1ab1d2352b7d.jpg[/img][/url]
Барбюкю по-русски
Ебунец, здесь написано "видео". Ты забухал?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: смешное видео
Козел,а ты что разместил там,где просят Смешное видео.
ФБК подал исковое заявление к Юрию Чайке.
Сообщение UNCLE1911 » 06 дек 2015, 22:07
Про заек, про Чаек
ФБК подал исковое заявление к Юрию Чайке.
Сообщение UNCLE1911 » 06 дек 2015, 22:07
Про заек, про Чаек
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