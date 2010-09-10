Дорога на Спасск

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Fly-e--r
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 09:47
Откуда: г.Рязань

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Fly-e--r » 29 июл 2015, 14:52

ezdok писал(а):этот стул нельзя раскачивать пусть сначала закатают позорный кусок от дубровичей до алеканово и мега развязку в шумаши завершат. несколько лет назад я мечтал о 200 метрах асфальта под мостом для разворота в шумашь без пересечения трассы, но чтоб такую бабочку.... собянин нервно курит в своей москве.

Из-за этой бабочки у шумаши и ремонта моста пробка в воскресенье в сторону рязани дальше дубровичей начиналась... :evil:
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Док » 29 июл 2015, 15:47

Там в воскресенье на сужении на мосту ещё и ДТП было. Оно усугубило.
Your friend in time Emmet L.Brown
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Дорога на Спасск

Сообщение pri » 30 июл 2015, 10:45

Вчера вечером возвращался из Спасска - мост в Шумаши открыт по всей ширине, поэтому выезд на Рязань со Спасска почти не затруднен.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Док » 30 июл 2015, 10:55

А когда они эту развязку в Шумаши полностью откроют? В сентябре?
Your friend in time Emmet L.Brown
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Antipov » 30 июл 2015, 11:33

pri писал(а):Вчера вечером возвращался из Спасска - мост в Шумаши открыт по всей ширине, поэтому выезд на Рязань со Спасска почти не затруднен.

Позавчера еще работал только наполовину.
Кстати, прокатились по новой полосе под мостом, в том пролете где ранее узкоколейка была. Узенько там, блин.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Док » 19 окт 2015, 14:50

Вышли новые карты России для Навител. Развязка у М5молл есть.
Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.
Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Darth Vader
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57

Re: Дорога на Спасск

Сообщение Darth Vader » 19 окт 2015, 18:40

Док писал(а):Вышли новые карты России для Навител. Развязка у М5молл есть.
Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.
Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.

Варские - Поляны - там нарисован большой перекрёсток, а не развязка. При включении режима 3D в этом можно убедиться визуально.

А развязка в Шумаши есть. Только масштаб надо увеличить до 80м - тогда появится.

Это общеизвестный косяк карт Навитела, когда какие-то развязки начинают полностью отображаться с масштаба 500м, а какие-то только с 80м. Так развязка у Круиза полностью отображается с масштаба 500м, а у Шумаши с 80м. Если пройтись по М-4 от МКАД до Краснодара - там такого добра будет навалом. Называется неправильное распределение объектов по слоям детализации. Отсутствует единообразие, корпоративный стандарт. Об этом им уже лет 5 как пишут в форуме, а воз и ныне там. Такие "мелочи" им не интересны.
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Antonio77Diope
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 08:51

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