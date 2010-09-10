Дорога на Спасск
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Re: Дорога на Спасск
ezdok писал(а):этот стул нельзя раскачивать пусть сначала закатают позорный кусок от дубровичей до алеканово и мега развязку в шумаши завершат. несколько лет назад я мечтал о 200 метрах асфальта под мостом для разворота в шумашь без пересечения трассы, но чтоб такую бабочку.... собянин нервно курит в своей москве.
Из-за этой бабочки у шумаши и ремонта моста пробка в воскресенье в сторону рязани дальше дубровичей начиналась...
Re: Дорога на Спасск
Там в воскресенье на сужении на мосту ещё и ДТП было. Оно усугубило.
Your friend in time Emmet L.Brown
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Дорога на Спасск
Вчера вечером возвращался из Спасска - мост в Шумаши открыт по всей ширине, поэтому выезд на Рязань со Спасска почти не затруднен.
Re: Дорога на Спасск
А когда они эту развязку в Шумаши полностью откроют? В сентябре?
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Дорога на Спасск
pri писал(а):Вчера вечером возвращался из Спасска - мост в Шумаши открыт по всей ширине, поэтому выезд на Рязань со Спасска почти не затруднен.
Позавчера еще работал только наполовину.
Кстати, прокатились по новой полосе под мостом, в том пролете где ранее узкоколейка была. Узенько там, блин.
Re: Дорога на Спасск
Вышли новые карты России для Навител. Развязка у М5молл есть.
Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.
Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.
Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.
Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57
Re: Дорога на Спасск
Док писал(а):Вышли новые карты России для Навител. Развязка у М5молл есть.
Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.
Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.
Варские - Поляны - там нарисован большой перекрёсток, а не развязка. При включении режима 3D в этом можно убедиться визуально.
А развязка в Шумаши есть. Только масштаб надо увеличить до 80м - тогда появится.
Это общеизвестный косяк карт Навитела, когда какие-то развязки начинают полностью отображаться с масштаба 500м, а какие-то только с 80м. Так развязка у Круиза полностью отображается с масштаба 500м, а у Шумаши с 80м. Если пройтись по М-4 от МКАД до Краснодара - там такого добра будет навалом. Называется неправильное распределение объектов по слоям детализации. Отсутствует единообразие, корпоративный стандарт. Об этом им уже лет 5 как пишут в форуме, а воз и ныне там. Такие "мелочи" им не интересны.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:51
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