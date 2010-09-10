Сообщение Darth Vader » 19 окт 2015, 18:40

Док писал(а): Вышли новые карты России для Навител. Развязка у М5молл есть.

Открытой в сентябре развязки в Шумаши - нет.

Перекресток на Поляны/Варские нарисован как развязка.

Варские - Поляны - там нарисован большой перекрёсток, а не развязка. При включении режима 3D в этом можно убедиться визуально.А развязка в Шумаши есть. Только масштаб надо увеличить до 80м - тогда появится.Это общеизвестный косяк карт Навитела, когда какие-то развязки начинают полностью отображаться с масштаба 500м, а какие-то только с 80м. Так развязка у Круиза полностью отображается с масштаба 500м, а у Шумаши с 80м. Если пройтись по М-4 от МКАД до Краснодара - там такого добра будет навалом. Называется неправильное распределение объектов по слоям детализации. Отсутствует единообразие, корпоративный стандарт. Об этом им уже лет 5 как пишут в форуме, а воз и ныне там. Такие "мелочи" им не интересны.