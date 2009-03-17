Эротический массаж в нашем городе.
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Факты, советы, мнения.
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Re: Эротический массаж в нашем городе.
Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
ZZ писал(а):А эти "еротические" массажи лучше делать мужу под присмотром. Кто их знает этих массажисток?
Ну узнают и запомнят их очень быстро
ZZ писал(а):Есть ли у них сертификаты на такой вид услуг? Медкнижки? Где обучались этому массажу?
Извиняюсь, это, конечно, очень полезная информация, но кто их там об этом спрашивать будет
ZZ писал(а):Какие гарантии?
Гарантии чего? Что муж забалдеет? Уверен, что он забалдеет даже в присутствии жены
ZZ писал(а):Цены низкие - может быть из-за того что массаж делают неопытные практикантки? Тогда нужна страховка, а то отломят что-нибудь ненароком...
Я так понимаю вы в этом деле прямо специалист
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
Re: Эротический массаж в нашем городе.
ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!
Стоп, как это "не пускают"? А кто же стебель-то массирует?
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Fafhrd, жжешь! Можно было даже сказать и по-другому: "А кто же бамбук закуривать будет?" Бугагага
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Fafhrd писал(а):ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!
Стоп, как это "не пускают"? А кто же стебель-то массирует?
Это обслуживающий персонал. Это не считается.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Мой пост ЗЗ проигнорировала...наводит на мысли =)
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
Re: Эротический массаж в нашем городе.
ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!
Со своим нельзя????
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
pas2005 это как в ресторане "Приносить и распивать спиртные напитки запрещается".
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
ZZ
Ну это может они зря, хотя цены в меню приемлимые.
Ну это может они зря, хотя цены в меню приемлимые.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Главное, чтобы после этого меню расстройства желудка не было...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Широко известно, что ведущие хакерские и вирьмейкерские группы имеют спонсорскую помощь от софтверных гигантов и производителей антивирусов. Остается только догадываться, кто оказывает поддержку заведениям подобого рода в нашем уютном городке.
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Неужели Билл Гейтс???
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Япошки, вообще-то, все в одной бочке моются...
P.S. а русские свиньи в проточной!
P.S. а русские свиньи в проточной!
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Re: Эротический массаж в нашем городе.
Павлины, говоришь?.. Хе!..
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Re: Эротический массаж в нашем городе.
улица есть а № дома нет странно неужели прям на улице
Re: Эротический массаж в нашем городе.
UNCLE1911 писал(а)::D
http://rsakura.ru/massage.htm вон чего у нас на Пушкина открыли! может прикол конечно, цены какие то смешные. Мужчины, может был кто? расскажите хоть, а то для женщин пока не открыли)))
http://community.livejournal.com/ryazan/554639.html - так это ваш пост был?)
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Конечно не мой, девушка писала(не ты?). Торопился перепостить, оборжался. Но я где то там ссылку дал, что из ЖЖсообщества Рязань.
А, чё, гонорары дают? Если на меня выпишут, отдам(на стаканчик себе оставлю).
А, чё, гонорары дают? Если на меня выпишут, отдам(на стаканчик себе оставлю).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Эротический массаж в нашем городе.
UNCLE1911 писал(а):Конечно не мой, девушка писала(не ты?). Торопился перепостить, оборжался. Но я где то там ссылку дал, что из ЖЖсообщества Рязань.
А, чё, гонорары дают? Если на меня выпишут, отдам(на стаканчик себе оставлю).
Не, не я))) Я до поста в сообществе про салон ничего не слышала) Но сайт у салона забавный)
Re: Эротический массаж в нашем городе.
сай и правда завараживающий так и хотся туда заглянуть но какойто развод в этом 100% есть
хотелосьбы всётаки по теме узнать кто был аль нет чё зря трепаться
я например и таких денег в данный момент не имею а так бы заглянул и отписался потом
у кого лишняя 1000 сходите узнайте)
хотелосьбы всётаки по теме узнать кто был аль нет чё зря трепаться
я например и таких денег в данный момент не имею а так бы заглянул и отписался потом
у кого лишняя 1000 сходите узнайте)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Эротический массаж в нашем городе.
Смысл жизни в получении удовольствия, это лично мое мнение. Вот например можно заказать эротический массаж в Киеве от него я получаю настоящий кайф. Заходите на сайт и выбирайте себе массажистку, девочки умеют не только расслабляющий массаж делать, а и эротический . А это намного круче, поверьте! Ощущения словами не описать, я вот вспоминаю об этом и мурашки по телу...
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