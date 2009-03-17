Сообщение pas2005 » 18 мар 2009, 09:43

ZZ

Ну это может они зря, хотя цены в меню приемлимые.

Ненавижу Приору.

Намерен жить вечно, пока все идет нормально.

Я слишком много пишу что бы все запомнить.