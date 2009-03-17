Эротический массаж в нашем городе.

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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение ZZ » 17 мар 2009, 09:46

Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Andrey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 11:43

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Andrey » 17 мар 2009, 10:44

ZZ писал(а):А эти "еротические" массажи лучше делать мужу под присмотром. Кто их знает этих массажисток?

Ну узнают и запомнят их очень быстро :D
ZZ писал(а):Есть ли у них сертификаты на такой вид услуг? Медкнижки? Где обучались этому массажу?

Извиняюсь, это, конечно, очень полезная информация, но кто их там об этом спрашивать будет :wink:
ZZ писал(а):Какие гарантии?

Гарантии чего? Что муж забалдеет? Уверен, что он забалдеет даже в присутствии жены :wink:
ZZ писал(а):Цены низкие - может быть из-за того что массаж делают неопытные практикантки? Тогда нужна страховка, а то отломят что-нибудь ненароком...

Я так понимаю вы в этом деле прямо специалист :wink:
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Fafhrd » 17 мар 2009, 12:12

ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!


Стоп, как это "не пускают"? А кто же стебель-то массирует?
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Andrey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 11:43

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Andrey » 17 мар 2009, 12:28

Fafhrd, жжешь! :lol: Можно было даже сказать и по-другому: "А кто же бамбук закуривать будет?" Бугагага
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение ZZ » 17 мар 2009, 12:45

Fafhrd писал(а):
ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!


Стоп, как это "не пускают"? А кто же стебель-то массирует?


Это обслуживающий персонал. Это не считается.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Andrey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 11:43

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Andrey » 17 мар 2009, 13:15

Мой пост ЗЗ проигнорировала...наводит на мысли =)
А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение pas2005 » 18 мар 2009, 08:26

ZZ писал(а):Деловые какие... женщин-то туда не пускают!!!

Со своим нельзя????
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение ZZ » 18 мар 2009, 09:32

pas2005 это как в ресторане "Приносить и распивать спиртные напитки запрещается".
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение pas2005 » 18 мар 2009, 09:43

ZZ
Ну это может они зря, хотя цены в меню приемлимые.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение ZZ » 18 мар 2009, 09:47

Главное, чтобы после этого меню расстройства желудка не было...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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VovanZa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 18:01
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение VovanZa » 21 мар 2009, 10:28

Широко известно, что ведущие хакерские и вирьмейкерские группы имеют спонсорскую помощь от софтверных гигантов и производителей антивирусов. Остается только догадываться, кто оказывает поддержку заведениям подобого рода в нашем уютном городке. ;)
Одни боялись Билли Бонса, другие - Слепого Пью, а меня боялся сам Флинт.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение ZZ » 21 мар 2009, 17:19

Неужели Билл Гейтс???
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Трофимыч » 21 мар 2009, 18:30

Япошки, вообще-то, все в одной бочке моются...
P.S. а русские свиньи в проточной!
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Трофимыч » 21 мар 2009, 18:40

Павлины, говоришь?.. Хе!..
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tercia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2009, 22:20

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение tercia » 06 апр 2009, 14:16

улица есть а № дома нет странно неужели прям на улице
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Baby
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 15:37
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Baby » 06 апр 2009, 16:53

UNCLE1911 писал(а)::D :D :D
http://rsakura.ru/massage.htm вон чего у нас на Пушкина открыли! может прикол конечно, цены какие то смешные. Мужчины, может был кто? расскажите хоть, а то для женщин пока не открыли)))

http://community.livejournal.com/ryazan/554639.html - так это ваш пост был?)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение UNCLE1911 » 06 апр 2009, 17:45

Конечно не мой, девушка писала(не ты?). Торопился перепостить, оборжался. Но я где то там ссылку дал, что из ЖЖсообщества Рязань.
А, чё, гонорары дают? Если на меня выпишут, отдам(на стаканчик себе оставлю). :D
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Baby
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 15:37
Откуда: Рязань

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Baby » 06 апр 2009, 19:14

UNCLE1911 писал(а):Конечно не мой, девушка писала(не ты?). Торопился перепостить, оборжался. Но я где то там ссылку дал, что из ЖЖсообщества Рязань.
А, чё, гонорары дают? Если на меня выпишут, отдам(на стаканчик себе оставлю). :D

Не, не я))) Я до поста в сообществе про салон ничего не слышала) Но сайт у салона забавный)
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tercia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2009, 22:20

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение tercia » 07 апр 2009, 14:05

сай и правда завараживающий так и хотся туда заглянуть но какойто развод в этом 100% есть
хотелосьбы всётаки по теме узнать кто был аль нет чё зря трепаться
я например и таких денег в данный момент не имею а так бы заглянул и отписался потом
у кого лишняя 1000 сходите узнайте)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Эротический массаж в нашем городе.

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:35

Смысл жизни в получении удовольствия, это лично мое мнение. Вот например можно заказать эротический массаж в Киеве от него я получаю настоящий кайф. Заходите на сайт и выбирайте себе массажистку, девочки умеют не только расслабляющий массаж делать, а и эротический . А это намного круче, поверьте! Ощущения словами не описать, я вот вспоминаю об этом и мурашки по телу...
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