В Латвии издан учебник по основам христианства для первоклас

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nhk
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 мар 2005, 07:20

В Латвии издан учебник по основам христианства для первоклас

Сообщение nhk » 07 окт 2005, 16:47

Презентация первого учебника по основам христианства для начальной школы пройдет на этой неделе в Риге. Об этом сообщила референт по вопросам общественных отношений Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Санта Цилевича. На презентации выступит архиепископ ЛЕЛЦ Янис Ванагс.

Книга предусмотрена как межконфессиональное учебное пособие для первого класса и написана так, чтобы донести азы христианства ученикам первого класса в доступной форме. Среди авторов учебника – известные в Латвии теологи Линард Розенталс, Ингрида Трупс-Калне, а также директор Рижской христианской школы Ивета Гайле.

Главной героиней учебника стала девочка по имени Катрина и ее семья, на примере которых и рассказывается о христианстве.

Источник: Благовест-инфо
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Net Dogg
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 28 авг 2005, 10:41
Откуда: Рязань

Сообщение Net Dogg » 08 окт 2005, 17:12

И каково Ваше отношение к этому?
На мой взгляд, имеет место натуральная религиозное «втюхивание»: именно так, поскольку в начальной школе критическое мышление у детей попросту отсутствует. Возможно, конституция рассматриваемой страны это позволяет, но если и так, все равно считаю, что подобное чересчур в 21-м веке.
Что скажете :?:
N.D.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Сообщение Zayec » 09 окт 2005, 23:33

Здесь на форуме сто раз уж про это говорили. По-моему и добавить-то нечего. Бред! А вот интересный поворот - нам, как государству, этот их "финт" выгоден?
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ffrankpal
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 11:10

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение ffrankpal » 17 янв 2015, 11:17

Ведь и музейщики, и служители Церкви – в силу своего предназначения – должны радеть о возрождении российской духовности и культуры!
http://www.test-king.org/CCIE-Certification.htm
http://www.test-king.org/A-plus-Certification.htm
http://test-king.org
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5597
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение ivanes » 18 янв 2015, 20:21

Что скажете :?:-Net Dogg
Атеизм это та же религия. Она-отрицание любой религии,кроме собственной.
Все традиционные религии по своей сути сотрудничество между собой.Но не отрицание одна другой.
Во многих странах уже существуют учебники по основам религии. Промывание мозгов начали родителей детей. Они закладывают основы мироздания.
Франция всколыхнула африканские мусульманские страны.арабский ближний восток познал религию США о демократии.
Мусульмане вышли на шествия с плакатами "Я мусульманин". Митинги прошли в Ингушетии и Чечне. Лозунги несколько смягчены.
Мусульманский мир очень сплочен. Нам православным до него далеко. Менталитет у нас не тот.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение UNCLE1911 » 18 янв 2015, 23:29

Ванваныч, чеж ты себя на посмешище выставляешь? Вроде солидный тип, вертолеты продавал, а пытаешься ответить на посты 10ти летней давности.
Сообщение Net Dogg » 08.10.2005 16:12
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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filat
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 18:45

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение filat » 26 апр 2015, 19:30

nhk писал(а):Презентация первого учебника по основам христианства для начальной школы пройдет на этой неделе в Риге. Об этом сообщила референт по вопросам общественных отношений Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Санта Цилевича. На презентации выступит архиепископ ЛЕЛЦ Янис Ванагс.

Книга предусмотрена как межконфессиональное учебное пособие для первого класса и написана так, чтобы донести азы христианства ученикам первого класса в доступной форме. Среди авторов учебника – известные в Латвии теологи Линард Розенталс, Ингрида Трупс-Калне, а также директор Рижской христианской школы Ивета Гайле.

Главной героиней учебника стала девочка по имени Катрина и ее семья, на примере которых и рассказывается о христианстве.

Источник: Благовест-инфо


от так поворотИТ
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5597
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение ivanes » 27 апр 2015, 11:23

UNCLE1911 писал(а):Ванваныч, чеж ты себя на посмешище выставляешь? Вроде солидный тип, вертолеты продавал, а пытаешься ответить на посты 10ти летней давности.
Сообщение Net Dogg » 08.10.2005 16:12

Вам какая разница что я пишу. Это Вы пенсионер с большим педстажем,я технарь. Скоро отменят пенсии по выслуге лет.
Пора дать дорогу выпускникам педуниверситетам.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение pri » 27 апр 2015, 12:26

ivanes писал(а):я технарь


Ё-моё, "технарь", ну научитесь Вы уже писать грамотно, а то мне за технарей стыдно...

ivanes писал(а):дать дорогу выпускникам педуниверситетам.


Вы сами то прочитали, что написали?

И да, мне большая разница, что Вы пишете, потому что Вы позорите технарей, к которым отношусь и я...
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Breen
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 13:33

Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво

Сообщение Breen » 24 авг 2015, 12:28

Ну это уже как бы перебор. Ребенку в 7 лет оно совсем не нужно.
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PercyErubs
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 08:40

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