В Латвии издан учебник по основам христианства для первоклас
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В Латвии издан учебник по основам христианства для первоклас
Презентация первого учебника по основам христианства для начальной школы пройдет на этой неделе в Риге. Об этом сообщила референт по вопросам общественных отношений Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Санта Цилевича. На презентации выступит архиепископ ЛЕЛЦ Янис Ванагс.
Книга предусмотрена как межконфессиональное учебное пособие для первого класса и написана так, чтобы донести азы христианства ученикам первого класса в доступной форме. Среди авторов учебника – известные в Латвии теологи Линард Розенталс, Ингрида Трупс-Калне, а также директор Рижской христианской школы Ивета Гайле.
Главной героиней учебника стала девочка по имени Катрина и ее семья, на примере которых и рассказывается о христианстве.
Источник: Благовест-инфо
Книга предусмотрена как межконфессиональное учебное пособие для первого класса и написана так, чтобы донести азы христианства ученикам первого класса в доступной форме. Среди авторов учебника – известные в Латвии теологи Линард Розенталс, Ингрида Трупс-Калне, а также директор Рижской христианской школы Ивета Гайле.
Главной героиней учебника стала девочка по имени Катрина и ее семья, на примере которых и рассказывается о христианстве.
Источник: Благовест-инфо
И каково Ваше отношение к этому?
На мой взгляд, имеет место натуральная религиозное «втюхивание»: именно так, поскольку в начальной школе критическое мышление у детей попросту отсутствует. Возможно, конституция рассматриваемой страны это позволяет, но если и так, все равно считаю, что подобное чересчур в 21-м веке.
Что скажете
На мой взгляд, имеет место натуральная религиозное «втюхивание»: именно так, поскольку в начальной школе критическое мышление у детей попросту отсутствует. Возможно, конституция рассматриваемой страны это позволяет, но если и так, все равно считаю, что подобное чересчур в 21-м веке.
Что скажете
N.D.
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
Ведь и музейщики, и служители Церкви – в силу своего предназначения – должны радеть о возрождении российской духовности и культуры!
http://www.test-king.org/CCIE-Certification.htm
http://www.test-king.org/A-plus-Certification.htm
http://test-king.org
http://www.test-king.org/A-plus-Certification.htm
http://test-king.org
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
Что скажете -Net Dogg
Атеизм это та же религия. Она-отрицание любой религии,кроме собственной.
Все традиционные религии по своей сути сотрудничество между собой.Но не отрицание одна другой.
Во многих странах уже существуют учебники по основам религии. Промывание мозгов начали родителей детей. Они закладывают основы мироздания.
Франция всколыхнула африканские мусульманские страны.арабский ближний восток познал религию США о демократии.
Мусульмане вышли на шествия с плакатами "Я мусульманин". Митинги прошли в Ингушетии и Чечне. Лозунги несколько смягчены.
Мусульманский мир очень сплочен. Нам православным до него далеко. Менталитет у нас не тот.
Атеизм это та же религия. Она-отрицание любой религии,кроме собственной.
Все традиционные религии по своей сути сотрудничество между собой.Но не отрицание одна другой.
Во многих странах уже существуют учебники по основам религии. Промывание мозгов начали родителей детей. Они закладывают основы мироздания.
Франция всколыхнула африканские мусульманские страны.арабский ближний восток познал религию США о демократии.
Мусульмане вышли на шествия с плакатами "Я мусульманин". Митинги прошли в Ингушетии и Чечне. Лозунги несколько смягчены.
Мусульманский мир очень сплочен. Нам православным до него далеко. Менталитет у нас не тот.
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
Ванваныч, чеж ты себя на посмешище выставляешь? Вроде солидный тип, вертолеты продавал, а пытаешься ответить на посты 10ти летней давности.
Сообщение Net Dogg » 08.10.2005 16:12
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
nhk писал(а):Презентация первого учебника по основам христианства для начальной школы пройдет на этой неделе в Риге. Об этом сообщила референт по вопросам общественных отношений Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Санта Цилевича. На презентации выступит архиепископ ЛЕЛЦ Янис Ванагс.
Книга предусмотрена как межконфессиональное учебное пособие для первого класса и написана так, чтобы донести азы христианства ученикам первого класса в доступной форме. Среди авторов учебника – известные в Латвии теологи Линард Розенталс, Ингрида Трупс-Калне, а также директор Рижской христианской школы Ивета Гайле.
Главной героиней учебника стала девочка по имени Катрина и ее семья, на примере которых и рассказывается о христианстве.
Источник: Благовест-инфо
от так поворотИТ
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
UNCLE1911 писал(а):Ванваныч, чеж ты себя на посмешище выставляешь? Вроде солидный тип, вертолеты продавал, а пытаешься ответить на посты 10ти летней давности.Сообщение Net Dogg » 08.10.2005 16:12
Вам какая разница что я пишу. Это Вы пенсионер с большим педстажем,я технарь. Скоро отменят пенсии по выслуге лет.
Пора дать дорогу выпускникам педуниверситетам.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
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Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
ivanes писал(а):я технарь
Ё-моё, "технарь", ну научитесь Вы уже писать грамотно, а то мне за технарей стыдно...
ivanes писал(а):дать дорогу выпускникам педуниверситетам.
Вы сами то прочитали, что написали?
И да, мне большая разница, что Вы пишете, потому что Вы позорите технарей, к которым отношусь и я...
Re: В Латвии издан учебник по основам христианства для перво
Ну это уже как бы перебор. Ребенку в 7 лет оно совсем не нужно.
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