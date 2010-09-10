автоцентр Автокомпакт

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dimka
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 13:12

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение Dimka » 14 сен 2010, 12:35

Чего-чего, а вот на деньги неопытных водителей там разводят не хуже, чем в "Автотехе". Отличается от последнего лишь действительно хорошим качеством ремонта.
Вернуться к началу
АвтоКОМПАКТ
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение АвтоКОМПАКТ » 12 окт 2010, 11:38

moroz8400 писал(а):автоцентр Автокомпакт, да у вас такие "спецы", что даже когда вы пытались разрулить ситуацию "мирно", ваш мастер не смог обнаружить, что перегорел один предохранитель (по этому не горела одна фара), а панель приборов мне починили за 300 рубликов и 15 минут работы, естественно не у вас. Хотя вы уверяли, что только замена(от 3800р)!!! Вот и объясните теперь, у вас низкоквалифицированные специалисты, или вы клиентов разводить пытаетесь???


Я рад , что у вас с автомобилем наладилось, это искренне! К сожалению не у нас. Возможно это ошибка сотрудника.Но я вас уверяю, что если бы Вы сделали работу в другом сервисе и приехали к нам показать что мы не умеем работать, я бы вам возместил все издержки, обозначил бы для Вас постоянные скидки на работы и запасные части, в общем максимально постарался сгладить свои недочеты. Но Вы пошли другим способом. Мнение о нашем сервисе изменить у Вас я не смогу, поэтому останемся каждый при своем. Я считаю, что это уже история (не в нашу пользу).
Вернуться к началу
АвтоКОМПАКТ
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение АвтоКОМПАКТ » 12 окт 2010, 12:16

Dimka
Я постараюсь объяснится, но никак не обидеть Вас! Понимаете, когда Заказчик приезжает и говорит мне сделайте вот это и отражает желание в наряд-заказе, то те работы которые ему сделали без согласования с Заказчиком - это подарок, за который оплату никто не потребует. И когда Заказчику предлагают дополнительные работы, то он либо отказывается, либо соглашается - он знает что ему надо, он опытный. Но когда приезжает , как Вы выразились "неопытный водитель", то слово "разводить" - неуместно, ПРЕДЛАГАТЬ, ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, я бы так выразился. Ведь Вы же не знаете что надо делать с Вашим автомобилем, и сотрудники Вам рекомендуют, а делать или нет - это Ваше право! Ведь если мы не предложим , то тоже останется впечатление у Вас, что не подсказали , наверное не знают что это надо было сделать. А вот если Вам сделали работу , которая не согласованна с Вами, то это подарок, и за него платить не надо. И если уж без согласования наковыряли Вам и требуют за это денег, то это "РАЗВОД" и с этим надо бороться и свои права отстаивать. Не секрет что мы не занимаемся благотворительностью, мы хотим полноценно оказать услугу, поэтому в обязанности мастера входит рекомендовать дополнительные услуги. А дальше только Ваше решение. Адрес в скайпе мой evgeny_m_2005 . Пишите и разберемся обязательно. телефоны и "АСЬКА" указаны на сайте autocompact.ru
Вернуться к началу
шофер
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 18:29

шофер

Сообщение шофер » 04 дек 2010, 19:01

ремонтируюсь не первый и не последний раз коллектив толковый жалоб нет в отличии от некоторых других цены довольно приемлемы короче меня полностью устраивает как и везде были шереховатости но как нестранно все недочеты решились прямо на месте без проблем итог как ремонтировался там так и буду единственная просьба к руководству не забывайте свой персонал особенно бригаду алексея(не первый раз к ним на ремонт попадаю) если есть возможность обязательно поощрите этот коллектив ребята на самом деле стараются.
P.S.А если как некоторые относиться к ним как к быдлу то я лично думаю ответ будет адекватный.
Вернуться к началу
АвтоКОМПАКТ
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение АвтоКОМПАКТ » 30 дек 2010, 17:12

Спасибо что отреагировали и оценили нашу работу. Я с содроганием думаю про отношению к сотрудникам как к быдлу, а тем более со стороны руководства и где это проскакивало. Если отдельная ситуация с отдельным персонажем, то буду благодарен , если мы совместно победим этого "члена" нашего колектива. А бригада Алексея действительно на высоте, и кроме рабочих моментов никаких трений не возникает. Молодцы они. Про поощрения, возможно они не так ярко выражены с нашей стороны, но мы стараемся выполнить свои обязательства перед ребятами , и обязательно обратим внимание на Ваши пожелания.
Мы запустили АКЦИЮ до 30 января скидки 30% на услуги. Приезжайте.Спасибо и С наступающим Новым Годом!
Вернуться к началу
vecherny
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 00:11

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение vecherny » 15 мар 2011, 00:20

ENGI писал(а):
АвтоКОМПАКТ писал(а):Бесконечная борьба заказчика и исполнителя!

А зачем исполнителю нужно бесконечно бороться с заказчиком?



Плюсую, порадовали ))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Седовлас
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 08:32
Откуда: RZN Coast
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Седовлас

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение Седовлас » 17 мар 2011, 12:20

у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)
качественный Рязанский рэп тут >> http://vkontakte.ru/club3801341

Щас мало их гоп-стопа кто ведётся на мобилы,
Знают что в Рязани каждый может посадить на вилы... (с)
Вернуться к началу
leonso31
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 02:47

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение leonso31 » 30 авг 2011, 03:05

Седовлас писал(а):у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)


:lol:
+10!
Вернуться к началу
Константин227
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 01:13

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение Константин227 » 01 окт 2013, 01:29

Длительное время пользовался услугами данного сервиса для ремонта рабочих машин, в основном марки Газ, и вро де все было сносно, но последний случай был последним. На рабочей газели открутился карданный вал с крестовинной от заднего моста, машина была доставлена на этот сервис, ( без предворительного определения причины неисправности, как мы делаем обычно во избежании жульничества вороватых мастеров) итог этого опрометчивого поступка - замена редуктора заднего моста, цена вопроса 19000, а можно было бы прикрутить одну гайку и все. За то теперь у меня есть запосной ИСПРАВНЫЙ редуктор, а у этих жуликов чумазых на одного клиента меньше (хотя все мои знакомые теперь то же туда не поедут). Так что будьте осторожней.
Вернуться к началу
bariber
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 18:05

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение bariber » 10 окт 2013, 08:41

Константин227! Здравствуйте!мое имя Евгений,я руководитель АвтоКОМПАКТ. Прочитал Ваше сообщение - написано с обидой, пытался найти в базе данных автомобили ГАЗ на которых в последнее время меняли редуктора, но из-за большого количества таких работ не смог определиться кто Вы? Если такое произошло, я Вас прошу указать мне на это чтобы я мог отреагировать. Уехать, а потом выкладывать про "...чумазых жуликов..." не прилично, если это слово еще в нашей жизни уместно (механики не зубы лечат, потому в бахилах ходить и в белых халатах - нет возможности). Во всяком случае я моменты замены(тем более такой дорогостоящей детали) без согласования пресекаю. И если в заявке не было указано, то Вам этот ремонт и запчасти предоставляются в подарок, я об этом сообщал выше по форуму и давно. Потому, если Вас не затруднит, оставьте сообщение пож-ста, кто и когда Вам проделовал эту работу, я обязательно разберусь.

Да, и на будущее, если позволите.... Уважаемые Заказчики услуг, если Вас что то не устроило в оказанных услугах, звоните и выясняйте на месте или в срок гарантийный, я не верю что за клиента который (тем более) регулярно обслуживается- просто отмахнутся. телефон 99-22-44 руководитель - Евгений
Вернуться к началу
Helentes
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 20:40

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение Helentes » 21 мар 2014, 20:55

Здесь так активно ругают автоцентр Автокомпакт, что сложилось ощущение что это происки фирм-конкурентов. Хаять любят, а вот хорошее быстро забывается или лень писать? А судя по ответам представителя Автокомпакта, руководство дорожит своей репутацией, что является большим гарантом в качестве услуг.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение salabus » 21 мар 2014, 22:46

Helentes,
Седовлас писал(а):у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)
Вернуться к началу
bariber
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 18:05

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение bariber » 22 мар 2014, 12:07

Доброго Вам дня!
Спасибо за комментарий. Мы стараемся делать свою работу хорошо.
Вернуться к началу
Helentes
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 20:40

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение Helentes » 19 апр 2014, 22:35

И в правду ужасный автоцентр!!! Люди, не ездийте больше туда. Один обман. Даже своих работников обманывают!!! Это самый худший автосервис в Рязани!!! Если своим работникам не платят зарплату, о чём ещё говорить!!!
:twisted:
Вернуться к началу
veet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 23:00

Re: автоцентр Автокомпакт

Сообщение veet » 23 фев 2015, 08:25

К сожалению работы делают плохо - за мастерами глаз да глаз. А то закрутят сливную пробку коробки передач не по резьбе и скажут, что у тебя так и было! И таких примеров очень много..
Вернуться к началу
vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

автоцентр Автокомпакт

Сообщение vistailDom » 13 минут назад

Вчера на меня вышли сотрудники этого автоцентра.
Предлагают поставить авто для продажи на их площадку.
Вроде все удобно...я называю цену, они добавляют свои 25 000, стоянка-мойка за их счет.
Если авто не продается через месяц - я могу его забрать либо продлить с ними договор.

Кто нибудь продавал свое авто через этот автоцентр?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей