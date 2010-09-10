автоцентр Автокомпакт
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Re: автоцентр Автокомпакт
Чего-чего, а вот на деньги неопытных водителей там разводят не хуже, чем в "Автотехе". Отличается от последнего лишь действительно хорошим качеством ремонта.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20
Re: автоцентр Автокомпакт
moroz8400 писал(а):автоцентр Автокомпакт, да у вас такие "спецы", что даже когда вы пытались разрулить ситуацию "мирно", ваш мастер не смог обнаружить, что перегорел один предохранитель (по этому не горела одна фара), а панель приборов мне починили за 300 рубликов и 15 минут работы, естественно не у вас. Хотя вы уверяли, что только замена(от 3800р)!!! Вот и объясните теперь, у вас низкоквалифицированные специалисты, или вы клиентов разводить пытаетесь???
Я рад , что у вас с автомобилем наладилось, это искренне! К сожалению не у нас. Возможно это ошибка сотрудника.Но я вас уверяю, что если бы Вы сделали работу в другом сервисе и приехали к нам показать что мы не умеем работать, я бы вам возместил все издержки, обозначил бы для Вас постоянные скидки на работы и запасные части, в общем максимально постарался сгладить свои недочеты. Но Вы пошли другим способом. Мнение о нашем сервисе изменить у Вас я не смогу, поэтому останемся каждый при своем. Я считаю, что это уже история (не в нашу пользу).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20
Re: автоцентр Автокомпакт
Dimka
Я постараюсь объяснится, но никак не обидеть Вас! Понимаете, когда Заказчик приезжает и говорит мне сделайте вот это и отражает желание в наряд-заказе, то те работы которые ему сделали без согласования с Заказчиком - это подарок, за который оплату никто не потребует. И когда Заказчику предлагают дополнительные работы, то он либо отказывается, либо соглашается - он знает что ему надо, он опытный. Но когда приезжает , как Вы выразились "неопытный водитель", то слово "разводить" - неуместно, ПРЕДЛАГАТЬ, ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, я бы так выразился. Ведь Вы же не знаете что надо делать с Вашим автомобилем, и сотрудники Вам рекомендуют, а делать или нет - это Ваше право! Ведь если мы не предложим , то тоже останется впечатление у Вас, что не подсказали , наверное не знают что это надо было сделать. А вот если Вам сделали работу , которая не согласованна с Вами, то это подарок, и за него платить не надо. И если уж без согласования наковыряли Вам и требуют за это денег, то это "РАЗВОД" и с этим надо бороться и свои права отстаивать. Не секрет что мы не занимаемся благотворительностью, мы хотим полноценно оказать услугу, поэтому в обязанности мастера входит рекомендовать дополнительные услуги. А дальше только Ваше решение. Адрес в скайпе мой evgeny_m_2005 . Пишите и разберемся обязательно. телефоны и "АСЬКА" указаны на сайте autocompact.ru
Я постараюсь объяснится, но никак не обидеть Вас! Понимаете, когда Заказчик приезжает и говорит мне сделайте вот это и отражает желание в наряд-заказе, то те работы которые ему сделали без согласования с Заказчиком - это подарок, за который оплату никто не потребует. И когда Заказчику предлагают дополнительные работы, то он либо отказывается, либо соглашается - он знает что ему надо, он опытный. Но когда приезжает , как Вы выразились "неопытный водитель", то слово "разводить" - неуместно, ПРЕДЛАГАТЬ, ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, я бы так выразился. Ведь Вы же не знаете что надо делать с Вашим автомобилем, и сотрудники Вам рекомендуют, а делать или нет - это Ваше право! Ведь если мы не предложим , то тоже останется впечатление у Вас, что не подсказали , наверное не знают что это надо было сделать. А вот если Вам сделали работу , которая не согласованна с Вами, то это подарок, и за него платить не надо. И если уж без согласования наковыряли Вам и требуют за это денег, то это "РАЗВОД" и с этим надо бороться и свои права отстаивать. Не секрет что мы не занимаемся благотворительностью, мы хотим полноценно оказать услугу, поэтому в обязанности мастера входит рекомендовать дополнительные услуги. А дальше только Ваше решение. Адрес в скайпе мой evgeny_m_2005 . Пишите и разберемся обязательно. телефоны и "АСЬКА" указаны на сайте autocompact.ru
шофер
ремонтируюсь не первый и не последний раз коллектив толковый жалоб нет в отличии от некоторых других цены довольно приемлемы короче меня полностью устраивает как и везде были шереховатости но как нестранно все недочеты решились прямо на месте без проблем итог как ремонтировался там так и буду единственная просьба к руководству не забывайте свой персонал особенно бригаду алексея(не первый раз к ним на ремонт попадаю) если есть возможность обязательно поощрите этот коллектив ребята на самом деле стараются.
P.S.А если как некоторые относиться к ним как к быдлу то я лично думаю ответ будет адекватный.
P.S.А если как некоторые относиться к ним как к быдлу то я лично думаю ответ будет адекватный.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 июн 2010, 01:20
Re: автоцентр Автокомпакт
Спасибо что отреагировали и оценили нашу работу. Я с содроганием думаю про отношению к сотрудникам как к быдлу, а тем более со стороны руководства и где это проскакивало. Если отдельная ситуация с отдельным персонажем, то буду благодарен , если мы совместно победим этого "члена" нашего колектива. А бригада Алексея действительно на высоте, и кроме рабочих моментов никаких трений не возникает. Молодцы они. Про поощрения, возможно они не так ярко выражены с нашей стороны, но мы стараемся выполнить свои обязательства перед ребятами , и обязательно обратим внимание на Ваши пожелания.
Мы запустили АКЦИЮ до 30 января скидки 30% на услуги. Приезжайте.Спасибо и С наступающим Новым Годом!
Мы запустили АКЦИЮ до 30 января скидки 30% на услуги. Приезжайте.Спасибо и С наступающим Новым Годом!
Re: автоцентр Автокомпакт
ENGI писал(а):АвтоКОМПАКТ писал(а):Бесконечная борьба заказчика и исполнителя!
А зачем исполнителю нужно бесконечно бороться с заказчиком?
Плюсую, порадовали ))
- Седовлас
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 08:32
- Откуда: RZN Coast
- Контактная информация:
Re: автоцентр Автокомпакт
у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)
качественный Рязанский рэп тут >> http://vkontakte.ru/club3801341
Щас мало их гоп-стопа кто ведётся на мобилы,
Знают что в Рязани каждый может посадить на вилы... (с)
Щас мало их гоп-стопа кто ведётся на мобилы,
Знают что в Рязани каждый может посадить на вилы... (с)
Re: автоцентр Автокомпакт
Седовлас писал(а):у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)
+10!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 окт 2013, 01:13
Re: автоцентр Автокомпакт
Длительное время пользовался услугами данного сервиса для ремонта рабочих машин, в основном марки Газ, и вро де все было сносно, но последний случай был последним. На рабочей газели открутился карданный вал с крестовинной от заднего моста, машина была доставлена на этот сервис, ( без предворительного определения причины неисправности, как мы делаем обычно во избежании жульничества вороватых мастеров) итог этого опрометчивого поступка - замена редуктора заднего моста, цена вопроса 19000, а можно было бы прикрутить одну гайку и все. За то теперь у меня есть запосной ИСПРАВНЫЙ редуктор, а у этих жуликов чумазых на одного клиента меньше (хотя все мои знакомые теперь то же туда не поедут). Так что будьте осторожней.
Re: автоцентр Автокомпакт
Константин227! Здравствуйте!мое имя Евгений,я руководитель АвтоКОМПАКТ. Прочитал Ваше сообщение - написано с обидой, пытался найти в базе данных автомобили ГАЗ на которых в последнее время меняли редуктора, но из-за большого количества таких работ не смог определиться кто Вы? Если такое произошло, я Вас прошу указать мне на это чтобы я мог отреагировать. Уехать, а потом выкладывать про "...чумазых жуликов..." не прилично, если это слово еще в нашей жизни уместно (механики не зубы лечат, потому в бахилах ходить и в белых халатах - нет возможности). Во всяком случае я моменты замены(тем более такой дорогостоящей детали) без согласования пресекаю. И если в заявке не было указано, то Вам этот ремонт и запчасти предоставляются в подарок, я об этом сообщал выше по форуму и давно. Потому, если Вас не затруднит, оставьте сообщение пож-ста, кто и когда Вам проделовал эту работу, я обязательно разберусь.
Да, и на будущее, если позволите.... Уважаемые Заказчики услуг, если Вас что то не устроило в оказанных услугах, звоните и выясняйте на месте или в срок гарантийный, я не верю что за клиента который (тем более) регулярно обслуживается- просто отмахнутся. телефон 99-22-44 руководитель - Евгений
Да, и на будущее, если позволите.... Уважаемые Заказчики услуг, если Вас что то не устроило в оказанных услугах, звоните и выясняйте на месте или в срок гарантийный, я не верю что за клиента который (тем более) регулярно обслуживается- просто отмахнутся. телефон 99-22-44 руководитель - Евгений
Re: автоцентр Автокомпакт
Здесь так активно ругают автоцентр Автокомпакт, что сложилось ощущение что это происки фирм-конкурентов. Хаять любят, а вот хорошее быстро забывается или лень писать? А судя по ответам представителя Автокомпакта, руководство дорожит своей репутацией, что является большим гарантом в качестве услуг.
Re: автоцентр Автокомпакт
Helentes,
Седовлас писал(а):у всех тех кто пишет положительные коментарии, подозрительно мало сообщений)
Re: автоцентр Автокомпакт
Доброго Вам дня!
Спасибо за комментарий. Мы стараемся делать свою работу хорошо.
Спасибо за комментарий. Мы стараемся делать свою работу хорошо.
Re: автоцентр Автокомпакт
И в правду ужасный автоцентр!!! Люди, не ездийте больше туда. Один обман. Даже своих работников обманывают!!! Это самый худший автосервис в Рязани!!! Если своим работникам не платят зарплату, о чём ещё говорить!!!
Re: автоцентр Автокомпакт
К сожалению работы делают плохо - за мастерами глаз да глаз. А то закрутят сливную пробку коробки передач не по резьбе и скажут, что у тебя так и было! И таких примеров очень много..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
автоцентр Автокомпакт
Вчера на меня вышли сотрудники этого автоцентра.
Предлагают поставить авто для продажи на их площадку.
Вроде все удобно...я называю цену, они добавляют свои 25 000, стоянка-мойка за их счет.
Если авто не продается через месяц - я могу его забрать либо продлить с ними договор.
Кто нибудь продавал свое авто через этот автоцентр?
Предлагают поставить авто для продажи на их площадку.
Вроде все удобно...я называю цену, они добавляют свои 25 000, стоянка-мойка за их счет.
Если авто не продается через месяц - я могу его забрать либо продлить с ними договор.
Кто нибудь продавал свое авто через этот автоцентр?
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