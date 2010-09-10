Сообщение АвтоКОМПАКТ » 12 окт 2010, 12:16

Dimka

Я постараюсь объяснится, но никак не обидеть Вас! Понимаете, когда Заказчик приезжает и говорит мне сделайте вот это и отражает желание в наряд-заказе, то те работы которые ему сделали без согласования с Заказчиком - это подарок, за который оплату никто не потребует. И когда Заказчику предлагают дополнительные работы, то он либо отказывается, либо соглашается - он знает что ему надо, он опытный. Но когда приезжает , как Вы выразились "неопытный водитель", то слово "разводить" - неуместно, ПРЕДЛАГАТЬ, ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, я бы так выразился. Ведь Вы же не знаете что надо делать с Вашим автомобилем, и сотрудники Вам рекомендуют, а делать или нет - это Ваше право! Ведь если мы не предложим , то тоже останется впечатление у Вас, что не подсказали , наверное не знают что это надо было сделать. А вот если Вам сделали работу , которая не согласованна с Вами, то это подарок, и за него платить не надо. И если уж без согласования наковыряли Вам и требуют за это денег, то это "РАЗВОД" и с этим надо бороться и свои права отстаивать. Не секрет что мы не занимаемся благотворительностью, мы хотим полноценно оказать услугу, поэтому в обязанности мастера входит рекомендовать дополнительные услуги. А дальше только Ваше решение. Адрес в скайпе мой evgeny_m_2005 . Пишите и разберемся обязательно. телефоны и "АСЬКА" указаны на сайте autocompact.ru