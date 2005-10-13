Сообщение Lugovoj » 17 окт 2005, 13:48

Zayec

Что такое BTL на форуме описать сложно. В двух словах - это персонифицированные маркетинговые коммуникации.

А вот техническая поддержка, помощь в которой Вы предлагаете, действительно переодически требуется при организации events.

Так что лейте на мыло информацию о том, что Вы можете предложить. С удовольствием рассмотрим.