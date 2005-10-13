Работа для студентов
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Работа для студентов
В связи с увеличением объема работ, компания приглашает к сотрудничеству молодых людей для участия в организации рекламных (BTL) акций.
Частичная занятость. Почасовая оплата.
Обязательное условие: наличие личного легкового автомобиля.
Все доп. вопросы и резюме, лейте сюда: ilugovoj@mail.ru
Частичная занятость. Почасовая оплата.
Обязательное условие: наличие личного легкового автомобиля.
Все доп. вопросы и резюме, лейте сюда: ilugovoj@mail.ru
Zayec
Что такое BTL на форуме описать сложно. В двух словах - это персонифицированные маркетинговые коммуникации.
А вот техническая поддержка, помощь в которой Вы предлагаете, действительно переодически требуется при организации events.
Так что лейте на мыло информацию о том, что Вы можете предложить. С удовольствием рассмотрим.
Что такое BTL на форуме описать сложно. В двух словах - это персонифицированные маркетинговые коммуникации.
А вот техническая поддержка, помощь в которой Вы предлагаете, действительно переодически требуется при организации events.
Так что лейте на мыло информацию о том, что Вы можете предложить. С удовольствием рассмотрим.
ЕЩЕ ВАКАНСИИ:
Нужны юноши (без машины) для участия в мероприятии BACARDI MARTINI - «Календарь модных событий планеты».
Требования: от 19 лет, коммуникабельность, активность, ответственность, умение работать с людьми, правильная дикция, знание ПК (опытный пользователь), приятная внешность, рост от 173 см. З/п почасовая, высокая, график работы - чт-сб во второй половине дня.
Контакт для желающих поработать: ilugovoj@mail.ru
Дополнительные вопросы, «лейте» туда же.
Нужны юноши (без машины) для участия в мероприятии BACARDI MARTINI - «Календарь модных событий планеты».
Требования: от 19 лет, коммуникабельность, активность, ответственность, умение работать с людьми, правильная дикция, знание ПК (опытный пользователь), приятная внешность, рост от 173 см. З/п почасовая, высокая, график работы - чт-сб во второй половине дня.
Контакт для желающих поработать: ilugovoj@mail.ru
Дополнительные вопросы, «лейте» туда же.
Re: Работа для студентов
Для студентов очень много работы в сети. Я например подрабатываю здесь: https://author24.ru/ . На карманные расходы деньги у родителей не беру. Зарабатываю своими знаниями и навыками, пишу студенческие работы на заказ. Очень много студентов хотят облегчить свою учебу, а я на этом зарабатываю. Для меня такая работа не сложная, я хорошо понимаю, что делаю и знакома со всеми требованиями и нормами написания студенческих работ.
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