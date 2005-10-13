Работа для студентов

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Lugovoj
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:38

Работа для студентов

Сообщение Lugovoj » 13 окт 2005, 10:54

В связи с увеличением объема работ, компания приглашает к сотрудничеству молодых людей для участия в организации рекламных (BTL) акций.
Частичная занятость. Почасовая оплата.
Обязательное условие: наличие личного легкового автомобиля.
Все доп. вопросы и резюме, лейте сюда: ilugovoj@mail.ru
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Сообщение Zayec » 13 окт 2005, 23:56

А что такое BTL?
Нужна ли Вам на рекламных акциях техническая поддержка (Звук, свет, музыкальное оформление)?
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Lugovoj
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:38

Сообщение Lugovoj » 17 окт 2005, 13:48

Zayec
Что такое BTL на форуме описать сложно. В двух словах - это персонифицированные маркетинговые коммуникации.
А вот техническая поддержка, помощь в которой Вы предлагаете, действительно переодически требуется при организации events.
Так что лейте на мыло информацию о том, что Вы можете предложить. С удовольствием рассмотрим.
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Lugovoj
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:38

Сообщение Lugovoj » 16 ноя 2005, 10:32

ЕЩЕ ВАКАНСИИ:
Нужны юноши (без машины) для участия в мероприятии BACARDI MARTINI - «Календарь модных событий планеты».
Требования: от 19 лет, коммуникабельность, активность, ответственность, умение работать с людьми, правильная дикция, знание ПК (опытный пользователь), приятная внешность, рост от 173 см. З/п почасовая, высокая, график работы - чт-сб во второй половине дня.
Контакт для желающих поработать: ilugovoj@mail.ru
Дополнительные вопросы, «лейте» туда же.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Работа для студентов

Сообщение Изаура » 14 фев 2019, 19:53

Для студентов очень много работы в сети. Я например подрабатываю здесь: https://author24.ru/ . На карманные расходы деньги у родителей не беру. Зарабатываю своими знаниями и навыками, пишу студенческие работы на заказ. Очень много студентов хотят облегчить свою учебу, а я на этом зарабатываю. Для меня такая работа не сложная, я хорошо понимаю, что делаю и знакома со всеми требованиями и нормами написания студенческих работ.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Работа для студентов

Сообщение Hijid » Вчера, 22:59

Я также подрабатываю, скоро защита на носу, надо подкопить денег на диплом. Именно поэтому не успеваю его писать. Хочу обратится в компанию чтоб мне решили этот вопрос, мой сосед по комнате также заказывал диплом по аудиту , в сроки написали, составили как положено, сейчас сидит учит, ведь защищать ему не кому-то.
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