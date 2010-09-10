Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

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ira19840
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:13

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение ira19840 » 14 дек 2016, 16:33

Я подсчитываю калории по этой программе http://fitburg.ru/programma-szhiganiya-zhira/skolko-nuzhno-est-chtoby-poxudetchast-34.html и таким образом лишний вес не набираю. А если нужно похудеть, то употребляю меньшее количество калорий, чем это необходимо.
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Verinta
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 22:26

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение Verinta » 15 дек 2016, 22:32

listen10 писал(а):https://www.doctor-diet.ru/2016/04/sirop-mangustina-dlja-pohudenija-otzyv.html
Мой знакомый жрал какую- то тайскую гадость, которая угнетала аппетит. Чуть в бане не упал. Как потом оказалось, препарат с наркотическим действием.

Ужас просто!!
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение listen10 » 15 дек 2016, 23:42

Verinta,сразу нах!
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:59

Я перестала кушать белый хлеб, в половину уменьшила сахар в чае, отказалась, почти от конфет и вес потихоньку уходит, не сразу конечно, но по джинсам уже вижу!
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Милочка
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 21:50

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение Милочка » 21 дек 2016, 02:15

Я кроме ПП ходила еще на процедуры аппаратные в Бьюти тренд. Криолиполиз называется. Жила в тот период в Москве, была возможность. Аппарат Зелтик. Жировые клетки разрушаются холодом. Не больно и очень эффективно. Складки жира на животе мне так подобрал, что сама в шоке была. По крайней мере, ПП такого эффекта не давало. В борьбе за стрйную фигуру все средства хороши! Если снова по каким-то причинам поправлюсь - опять делать начну. Это лучшее из всего, что пробовала.
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Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вчера, 20:21

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение Sofa » Вчера, 22:12

Я активно занимаюсь фитнесом и плаванием.
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Mona Liza
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 минут назад

Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...

Сообщение Mona Liza » 11 минут назад

Знаете девченки, я после вторых родов тоже, к сожалению, столкнулась с проблемой лишнего веса. Хотя сами понимаете это произошло не от изобилия котлет и булок. И что с моим сегодняшним темпоритмом жизни, с двумя детками, "спасательный круг" и "мягкое" место, ну никак не должны были расти так быстро. А оказывается - это банальное нарушение метаболизма моего организма https://ladyplace.ru/health/kak-uluchshit-obmen-veshhestv.html. Хочу последовать советам и к лету быть снова в форме чего и вам желаю!
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