Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
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Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Я подсчитываю калории по этой программе http://fitburg.ru/programma-szhiganiya-zhira/skolko-nuzhno-est-chtoby-poxudetchast-34.html и таким образом лишний вес не набираю. А если нужно похудеть, то употребляю меньшее количество калорий, чем это необходимо.
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
listen10 писал(а):https://www.doctor-diet.ru/2016/04/sirop-mangustina-dlja-pohudenija-otzyv.html
Мой знакомый жрал какую- то тайскую гадость, которая угнетала аппетит. Чуть в бане не упал. Как потом оказалось, препарат с наркотическим действием.
Ужас просто!!
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Verinta,сразу нах!
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Я перестала кушать белый хлеб, в половину уменьшила сахар в чае, отказалась, почти от конфет и вес потихоньку уходит, не сразу конечно, но по джинсам уже вижу!
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Я кроме ПП ходила еще на процедуры аппаратные в Бьюти тренд. Криолиполиз называется. Жила в тот период в Москве, была возможность. Аппарат Зелтик. Жировые клетки разрушаются холодом. Не больно и очень эффективно. Складки жира на животе мне так подобрал, что сама в шоке была. По крайней мере, ПП такого эффекта не давало. В борьбе за стрйную фигуру все средства хороши! Если снова по каким-то причинам поправлюсь - опять делать начну. Это лучшее из всего, что пробовала.
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Я активно занимаюсь фитнесом и плаванием.
Re: Cнижение веса.Все в наших руках! Поделимся опытом...
Знаете девченки, я после вторых родов тоже, к сожалению, столкнулась с проблемой лишнего веса. Хотя сами понимаете это произошло не от изобилия котлет и булок. И что с моим сегодняшним темпоритмом жизни, с двумя детками, "спасательный круг" и "мягкое" место, ну никак не должны были расти так быстро. А оказывается - это банальное нарушение метаболизма моего организма https://ladyplace.ru/health/kak-uluchshit-obmen-veshhestv.html. Хочу последовать советам и к лету быть снова в форме чего и вам желаю!
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