Сообщение Милочка » 21 дек 2016, 02:15

Я кроме ПП ходила еще на процедуры аппаратные в Бьюти тренд. Криолиполиз называется. Жила в тот период в Москве, была возможность. Аппарат Зелтик. Жировые клетки разрушаются холодом. Не больно и очень эффективно. Складки жира на животе мне так подобрал, что сама в шоке была. По крайней мере, ПП такого эффекта не давало. В борьбе за стрйную фигуру все средства хороши! Если снова по каким-то причинам поправлюсь - опять делать начну. Это лучшее из всего, что пробовала.