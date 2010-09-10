Опыт использования кредитных карт
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- Sveta_Syper
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45
Re: Опыт использования кредитных карт
Evgeny4747 писал(а):При грамотном использовании кредитные карты очень и очень помогают.
Был опыт с оформлением карты Сбербанка, но там короткий льготный период - всего 50 дней. Если было потрачено достаточно много, то можно банально влететь на проценты. Куда больше понравилась кредитная карта Авангарда, первый срок значительно больше - 200 дней. То есть если была совершена достаточно крупных размеров покупка, есть достаточно времени, чтоб не попасть на проценты. И это удобно.
но скорей всего по кредитке Авангарда ты ежемесячно платишь фиксированную суму, потому что без подвоха не может быть 200 дней беспроцентного пользования. на чём тогда зарабатывает банк?
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43
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