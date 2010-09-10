Evgeny4747 писал(а): При грамотном использовании кредитные карты очень и очень помогают.

Был опыт с оформлением карты Сбербанка, но там короткий льготный период - всего 50 дней. Если было потрачено достаточно много, то можно банально влететь на проценты. Куда больше понравилась кредитная карта Авангарда, первый срок значительно больше - 200 дней. То есть если была совершена достаточно крупных размеров покупка, есть достаточно времени, чтоб не попасть на проценты. И это удобно.