Опыт использования кредитных карт

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Sveta_Syper
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45

Re: Опыт использования кредитных карт

Сообщение Sveta_Syper » 24 мар 2016, 11:11

Evgeny4747 писал(а):При грамотном использовании кредитные карты очень и очень помогают.
Был опыт с оформлением карты Сбербанка, но там короткий льготный период - всего 50 дней. Если было потрачено достаточно много, то можно банально влететь на проценты. Куда больше понравилась кредитная карта Авангарда, первый срок значительно больше - 200 дней. То есть если была совершена достаточно крупных размеров покупка, есть достаточно времени, чтоб не попасть на проценты. И это удобно.


но скорей всего по кредитке Авангарда ты ежемесячно платишь фиксированную суму, потому что без подвоха не может быть 200 дней беспроцентного пользования. на чём тогда зарабатывает банк?
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maria_fedorova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43

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Меня зовут Мария.
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maria_fedorova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43

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Сообщение maria_fedorova » Вчера, 23:44

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Вы можете получить деньги на карту, кошелек или наличными.

По всем возникшим вопросам прошу обращаться по почте maria_fedorova1@mail.ru

Меня зовут Мария.
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