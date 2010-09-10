ИЗМЕНА

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Шпуля
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 13:30

Re: ИЗМЕНА

Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 13:36

Мне кажется изменяет тот человек который уже не любит свою половинку, ведь любящий человек не за, что в жизни не захочет огорчить свою половинку. Если мужчина изменяет, может это конечно и животный рефлекс. Ведь думают они по своему, но если женщина изменит, то значит, все, она не испытывает любви к своей половине. Мы не бросаемся на мужчин и к измене подходим с осторожностью.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: ИЗМЕНА

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 10:58

Шпуля писал(а):Мне кажется изменяет тот человек который уже не любит свою половинку, ведь любящий человек не за, что в жизни не захочет огорчить свою половинку. Если мужчина изменяет, может это конечно и животный рефлекс. Ведь думают они по своему, но если женщина изменит, то значит, все, она не испытывает любви к своей половине. Мы не бросаемся на мужчин и к измене подходим с осторожностью.

Согласна с вами полностью. Измена женщины - конец любви к её мужчине.
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: ИЗМЕНА

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:07

Я изменю только если мне изменят.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Почему женщины изменяют.

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:35

Любая измена любимому человеку , это конечно плохо , поэтому важно знать , а почему такое происходит !
Стоит мужчине изменить, а обманутой супруге узнать об этом, то все пытаются сделать вид, что в его предательстве в принципе нет ничего смертельного. Некоторые советчики даже рекомендуют обманутой женщине найти причину в себе!
Но если, вдруг женщина завела себе любовника, то ее чуть ли не остракизму подвергают. Как так?! И Вот статья , тут можете узнать о причинах такой измены - https://blizosti.net/6-tipichnyh-prichin-pochemu-zheny-izmenjajut-muzhjam/.
И помните , женщине нужны положительные эмоции и регулярное подтверждение своей неотразимости, в противном случае она начинает сомневаться в себе и своем избраннике.
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