Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 13:36

Мне кажется изменяет тот человек который уже не любит свою половинку, ведь любящий человек не за, что в жизни не захочет огорчить свою половинку. Если мужчина изменяет, может это конечно и животный рефлекс. Ведь думают они по своему, но если женщина изменит, то значит, все, она не испытывает любви к своей половине. Мы не бросаемся на мужчин и к измене подходим с осторожностью.