ИЗМЕНА
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: ИЗМЕНА
Мне кажется изменяет тот человек который уже не любит свою половинку, ведь любящий человек не за, что в жизни не захочет огорчить свою половинку. Если мужчина изменяет, может это конечно и животный рефлекс. Ведь думают они по своему, но если женщина изменит, то значит, все, она не испытывает любви к своей половине. Мы не бросаемся на мужчин и к измене подходим с осторожностью.
Re: ИЗМЕНА
Шпуля писал(а):Мне кажется изменяет тот человек который уже не любит свою половинку, ведь любящий человек не за, что в жизни не захочет огорчить свою половинку. Если мужчина изменяет, может это конечно и животный рефлекс. Ведь думают они по своему, но если женщина изменит, то значит, все, она не испытывает любви к своей половине. Мы не бросаемся на мужчин и к измене подходим с осторожностью.
Согласна с вами полностью. Измена женщины - конец любви к её мужчине.
Re: ИЗМЕНА
Я изменю только если мне изменят.
Re: Почему женщины изменяют.
Любая измена любимому человеку , это конечно плохо , поэтому важно знать , а почему такое происходит !
Стоит мужчине изменить, а обманутой супруге узнать об этом, то все пытаются сделать вид, что в его предательстве в принципе нет ничего смертельного. Некоторые советчики даже рекомендуют обманутой женщине найти причину в себе!
Но если, вдруг женщина завела себе любовника, то ее чуть ли не остракизму подвергают. Как так?! И Вот статья , тут можете узнать о причинах такой измены - https://blizosti.net/6-tipichnyh-prichin-pochemu-zheny-izmenjajut-muzhjam/.
И помните , женщине нужны положительные эмоции и регулярное подтверждение своей неотразимости, в противном случае она начинает сомневаться в себе и своем избраннике.
Стоит мужчине изменить, а обманутой супруге узнать об этом, то все пытаются сделать вид, что в его предательстве в принципе нет ничего смертельного. Некоторые советчики даже рекомендуют обманутой женщине найти причину в себе!
Но если, вдруг женщина завела себе любовника, то ее чуть ли не остракизму подвергают. Как так?! И Вот статья , тут можете узнать о причинах такой измены - https://blizosti.net/6-tipichnyh-prichin-pochemu-zheny-izmenjajut-muzhjam/.
И помните , женщине нужны положительные эмоции и регулярное подтверждение своей неотразимости, в противном случае она начинает сомневаться в себе и своем избраннике.
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