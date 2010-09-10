Сообщение АЛСНщик » 18 апр 2015, 08:54

ezdok писал(а):



--- И это чуть севернее обжитой поймы р. оки и чуть южнее всяких заповедников и нац. парков. степи у нас видимо кончились. держитесь зубры, крепитесь стерхи, о людях молчу- о нас наша власть позаботится: на бируши цены расти не будут.

Хм... Степи, говорите. Там тоже люди живут. Причём плотность населения, порой, повыше, чем в лесах южнотаёжного типа. Так что куда не ткни - везде будут недовольныеМежду прочим, это для рязанцев Мещёра является заповедным уголком. Где-то за Окой, вдали от цивилизации... А из Москвы прямые дороги на Мещёру с незапамятных времён были. Для столицы Мещёра - это труженица. Ещё относительно недавно в районе Шатуры и много где ещё из мещёрских мест имелись целые узкоколейные железнодорожные сети с кучей депо, сортировочных станций, линий сигнализации и связи, а вся земля была перерыта вдоль и поперёк в процессе торфорозработок. Для Владимира мещёрский край был сосредоточением не только торфяной, но и стекольной промышленности (в т.ч. карьеров для добычи применяемого в производстве стекла песка). А Вы говорите "Заповедная Мещёра" - её заповедность весьма относительнаНу а уж если ставите вопрос об том, чтобы гнать из Мещёры все объекты, нарушающие хотя бы тишину, то тогда попробуйте начать с Селецких лагерей: когда там коломенские артиллеристы стреляют, в Рыбном отчётливо слышно. Не говоря уж об Константинове - официальной заповедной зоне. Да и Рыбновским охотникам пора предъявит права на охотугодья в пределах своего района, где сейчас вовсю хозяйничают военные. Так что не только вдоль спасской трассы имеются объекты, которые кому-то не нравятся.А если серьёзно, то мне в свое время понравилась песенка из детского американского фильма. В том фильме дочка (или внучка - не помню уже) смотрителя маяка привела на маяк дракона. Соседи стали возмущаться. А девочка спела им в духе "в этом мире места хватит всем, если мы подвинемся чуть-чуть". В общем, нужно просто учитывать взаимные интересы.