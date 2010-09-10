Мещера. Природа. Лес и человек.
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
А нельзя ли все это сделать в местах безлюдных. Похоже наше очередное областное начальство типичные временщики, заехавшие порулить, и на второй день после замены свалят в тёплые края.
я уеду, я непременно уеду
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
ezdok писал(а):с удивлением узнал, что "В Рязанской области создается авиационный полигон «Дубровичи», он будет подчиняться Центру боевого применения и переучивания авиационного персонала дальней авиации, сообщает «Интерфакс».
Что-то «Интерфакс» запаздывает на 5 месяцев от региональных СМИ.
http://www.rzn.info/news/2014/11/4/pod-ryazan-yu-poyavitsya-novyy-aviacionnyy-poligon.html
Вот сама мишень. Красный Восход и поселок Северный в 6-7 километрах по линии метания болванки. 7 километров это не мало, но учитывая, что "всякое бывает" лично мне было бы неуютно.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
DS писал(а):Да уж лучше соломки подстелить. Не выстрелят, так уронят. Году в 86 столько дипольных отражателей накидали - Новый год летом устроили. Говорят, у кого-то корова сдохла, обожралась сантиметровых.
А можно поподробнее: как это бедным коровкам пришлось "радиацию нюхать"? Если не гостайна, конечно
Что касается всяких "объектов", то их в Мещёре очень даже хватает, в т.ч. и с упомянутыми сантиметровыми радиоволнами
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
ezdok писал(а):
--- И это чуть севернее обжитой поймы р. оки и чуть южнее всяких заповедников и нац. парков. степи у нас видимо кончились. держитесь зубры, крепитесь стерхи, о людях молчу- о нас наша власть позаботится: на бируши цены расти не будут.
Хм... Степи, говорите. Там тоже люди живут. Причём плотность населения, порой, повыше, чем в лесах южнотаёжного типа. Так что куда не ткни - везде будут недовольные
Между прочим, это для рязанцев Мещёра является заповедным уголком. Где-то за Окой, вдали от цивилизации... А из Москвы прямые дороги на Мещёру с незапамятных времён были. Для столицы Мещёра - это труженица. Ещё относительно недавно в районе Шатуры и много где ещё из мещёрских мест имелись целые узкоколейные железнодорожные сети с кучей депо, сортировочных станций, линий сигнализации и связи, а вся земля была перерыта вдоль и поперёк в процессе торфорозработок. Для Владимира мещёрский край был сосредоточением не только торфяной, но и стекольной промышленности (в т.ч. карьеров для добычи применяемого в производстве стекла песка). А Вы говорите "Заповедная Мещёра" - её заповедность весьма относительна
Ну а уж если ставите вопрос об том, чтобы гнать из Мещёры все объекты, нарушающие хотя бы тишину, то тогда попробуйте начать с Селецких лагерей: когда там коломенские артиллеристы стреляют, в Рыбном отчётливо слышно. Не говоря уж об Константинове - официальной заповедной зоне. Да и Рыбновским охотникам пора предъявит права на охотугодья в пределах своего района, где сейчас вовсю хозяйничают военные. Так что не только вдоль спасской трассы имеются объекты, которые кому-то не нравятся.
А если серьёзно, то мне в свое время понравилась песенка из детского американского фильма. В том фильме дочка (или внучка - не помню уже) смотрителя маяка привела на маяк дракона. Соседи стали возмущаться. А девочка спела им в духе "в этом мире места хватит всем, если мы подвинемся чуть-чуть". В общем, нужно просто учитывать взаимные интересы.
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
АЛСНщик писал(а):А можно поподробнее: как это бедным коровкам пришлось "радиацию нюхать"? Если не гостайна, конечно
А почему вы меня просите это сделать? Попросите того, кто рассказывал, как коровы радиацию нюхали, мне об этом ничего не известно.
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
А я все про пожары думаю... Как они леса будут от пожаров защищать в условиях стрельбищ своих? Это же пожароопасно?
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
Конечно, опасно. В 10-м году один из очагов в сельцах был, по-моему. И осенью горел полигон.
Я в сентябре очаг нашёл в лесу, после охотников, надо полагать, - его за неделю залили. Потом звонил в пожлес и там мужик оговорился, что у дубровичей серьёзный пожар на полигоне.
Я в сентябре очаг нашёл в лесу, после охотников, надо полагать, - его за неделю залили. Потом звонил в пожлес и там мужик оговорился, что у дубровичей серьёзный пожар на полигоне.
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
1.Про заповедность не я говорю-это узаконено на федеральном уровне. Мещера труженница закончилась в прошлом веке. Охотхозяйства есть военные и гражданские. А если серьёзно, то я не думаю, что дполнение селецких лагерей и дубровичского стрельбища 500кг авиабомбами и авиа играми над нами могут нравиться нормальным людям, взаимные интересы которых лежат вне армейской плоскости.
2.Лет 25 назад видел верховой пожар именно на дубровичском полигоне. Несколько лет назад, до 2010, низовой от Гнетова-Богданова или от полигона дошёл практически до Мурмина.
2.Лет 25 назад видел верховой пожар именно на дубровичском полигоне. Несколько лет назад, до 2010, низовой от Гнетова-Богданова или от полигона дошёл практически до Мурмина.
я уеду, я непременно уеду
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
Вчера был на субботнике на Лысой горе. Снесены два дома напротив трамплина, только фундаменты остались.
И спиливают за ними деревья, стаскивают трактором/тросом вниз, там пилят и жгут.
Явно место для какого-то строительства расчищают.
И спиливают за ними деревья, стаскивают трактором/тросом вниз, там пилят и жгут.
Явно место для какого-то строительства расчищают.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
У меня устойчивое впечатление, что все мы, народ, здесь лишние- нас не спрашивают, с нами не считаются, а если что ,то нам обЪясняют о высоких госинтересах. особенно после выборов.
я уеду, я непременно уеду
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
Не может быть! У нас же в стране правит самая справедливая единая либерально - демократическая коммунистическая партия.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мещера. Природа. Лес и человек.
Кто знает, что за дворцы/коттеджи строят в Солотче правее "Соснового бора", между очистными санатория и Старицей?
Your friend in time Emmet L.Brown
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