Возврат НДФЛ

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Agnostic
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 13:42
Откуда: Рязань
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Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Agnostic » 28 фев 2012, 13:46

Сколько по времени выплачивают возврат в налоговой?
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Polli » 28 фев 2012, 21:06

Agnostic писал(а):Сколько по времени выплачивают возврат в налоговой?

Если сдаете декларацию 3-НДФЛ, то по закону 3 месяца может длиться камеральная проверка декларации (если найдут ошибку и Вы вносите изменения-еще 3 месяца), плюс 10 рабочих дней на рассмотрение заявления о перечислении денег на расчетный счет.
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Skiv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 18:40

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Skiv » 21 мар 2012, 18:43

Подскажите плиз какие фирмы в Рязани занимаются подготовкой документов для возврата налоговой составляющей с покупки квартиры ?
Чем больше информации - тем лучше :)

Заранее спасибо.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Князь » 21 мар 2012, 19:16

Все есть на сайте ФНС. http://www.r62.nalog.ru/fl/fl_ndfl/
Программу для составления декларации можно взять там же: http://www.r62.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_fl/
И это пройдет...
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Skiv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 18:40

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Skiv » 21 мар 2012, 19:49

Требуется не мне, я живу в Иваново, а вот тёща моя живёт в Рязани. У неё нет ни интернета ни компьютера, и все эти цифры для неё очень далеки.
Нужно просто прийти, получить список доков, принести доки, заплатить денежку и забрать готовые доки для налоговой.
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Fafhrd » 21 мар 2012, 19:57

Перекресток Горького и Новой (типография). Прямо с угла вход.
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Skiv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 18:40

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Skiv » 21 мар 2012, 20:01

Спасибо :) Уже хоть какая-то инфа :)
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Fafhrd » 21 мар 2012, 21:04

Skiv, вот они вроде - http://www.rzn.info/company/5145
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Skiv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 18:40

Re: Возврат НДФЛ

Сообщение Skiv » 21 мар 2012, 21:10

Во ! Точно то, что нужно :) Спасибо ребят, выручили :) Удачи Вам и Вашему форуму, привет из Иваново ;)
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Возврат НДФЛ

Сообщение Avesgamer » 50 минут назад

Документ "Возврат НДФЛ"

Зарплата ® Учет НДФЛ и налогов взносов с ФОТ ® Возврат НДФЛ
Документ предназначен для регистрации возврата излишне уплаченного налога на доходы по заявлению работников. Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога.



В поле Возврат за указывается год для прошлых налоговых периодов или месяц налогового периода для текущего налогового периода.
В документе указываются работники и суммы излишне уплаченного налога на доходы в разрезе ставок налога.
Список работников, по которым зарегистрирована переплата по налогу на доходы, можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить - Работниками, имеющими переплату по НДФЛ или по кнопке Подбор.
Рассчитать сумму переплаты по налогу на доходы можно по кнопке Рассчитать.
<dl><dt>На основании документа Возврат НДФЛ можно ввести документ:
</dt><dt>Ведомость на выплату зарплаты

</dt></dl>

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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