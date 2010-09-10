Сообщение Avesgamer » 50 минут назад

Документ "Возврат НДФЛ"



Зарплата ® Учет НДФЛ и налогов взносов с ФОТ ® Возврат НДФЛ

Документ предназначен для регистрации возврата излишне уплаченного налога на доходы по заявлению работников. Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога.







В поле Возврат за указывается год для прошлых налоговых периодов или месяц налогового периода для текущего налогового периода.

В документе указываются работники и суммы излишне уплаченного налога на доходы в разрезе ставок налога.

Список работников, по которым зарегистрирована переплата по налогу на доходы, можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить - Работниками, имеющими переплату по НДФЛ или по кнопке Подбор.

Рассчитать сумму переплаты по налогу на доходы можно по кнопке Рассчитать.

<dl><dt>На основании документа Возврат НДФЛ можно ввести документ:

</dt><dt>Ведомость на выплату зарплаты



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