Сообщение Avesgamer » 31 окт 2019, 12:26

Кто в курсе - если делаешь возврат НДФЛ за купленную квартиру и не выбрал его целиком и при этом решил продать эту квартиру и купить другую - что будет с возвратом НДФЛ, раз он действует один раз в жизни: 1 теряешь право на него в связи со сменой квартиры или 2 продолжаешь получать с другой квартиры пока не выберешь свои законные 260 тысяч?





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