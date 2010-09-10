Возврат НДФЛ
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- Agnostic
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 фев 2012, 13:42
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Возврат НДФЛ
Сколько по времени выплачивают возврат в налоговой?
Re: Возврат НДФЛ
Agnostic писал(а):Сколько по времени выплачивают возврат в налоговой?
Если сдаете декларацию 3-НДФЛ, то по закону 3 месяца может длиться камеральная проверка декларации (если найдут ошибку и Вы вносите изменения-еще 3 месяца), плюс 10 рабочих дней на рассмотрение заявления о перечислении денег на расчетный счет.
Re: Возврат НДФЛ
Подскажите плиз какие фирмы в Рязани занимаются подготовкой документов для возврата налоговой составляющей с покупки квартиры ?
Чем больше информации - тем лучше
Заранее спасибо.
Чем больше информации - тем лучше
Заранее спасибо.
Re: Возврат НДФЛ
Все есть на сайте ФНС. http://www.r62.nalog.ru/fl/fl_ndfl/
Программу для составления декларации можно взять там же: http://www.r62.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_fl/
Программу для составления декларации можно взять там же: http://www.r62.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_fl/
И это пройдет...
Re: Возврат НДФЛ
Требуется не мне, я живу в Иваново, а вот тёща моя живёт в Рязани. У неё нет ни интернета ни компьютера, и все эти цифры для неё очень далеки.
Нужно просто прийти, получить список доков, принести доки, заплатить денежку и забрать готовые доки для налоговой.
Нужно просто прийти, получить список доков, принести доки, заплатить денежку и забрать готовые доки для налоговой.
Re: Возврат НДФЛ
Перекресток Горького и Новой (типография). Прямо с угла вход.
Re: Возврат НДФЛ
Спасибо Уже хоть какая-то инфа
Re: Возврат НДФЛ
Skiv, вот они вроде - http://www.rzn.info/company/5145
Re: Возврат НДФЛ
Во ! Точно то, что нужно Спасибо ребят, выручили Удачи Вам и Вашему форуму, привет из Иваново
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Возврат НДФЛ
Документ "Возврат НДФЛ"
Зарплата ® Учет НДФЛ и налогов взносов с ФОТ ® Возврат НДФЛ
Документ предназначен для регистрации возврата излишне уплаченного налога на доходы по заявлению работников. Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога.
В поле Возврат за указывается год для прошлых налоговых периодов или месяц налогового периода для текущего налогового периода.
В документе указываются работники и суммы излишне уплаченного налога на доходы в разрезе ставок налога.
Список работников, по которым зарегистрирована переплата по налогу на доходы, можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить - Работниками, имеющими переплату по НДФЛ или по кнопке Подбор.
Рассчитать сумму переплаты по налогу на доходы можно по кнопке Рассчитать.
<dl><dt>На основании документа Возврат НДФЛ можно ввести документ:
</dt><dt>Ведомость на выплату зарплаты
</dt></dl>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Зарплата ® Учет НДФЛ и налогов взносов с ФОТ ® Возврат НДФЛ
Документ предназначен для регистрации возврата излишне уплаченного налога на доходы по заявлению работников. Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога.
В поле Возврат за указывается год для прошлых налоговых периодов или месяц налогового периода для текущего налогового периода.
В документе указываются работники и суммы излишне уплаченного налога на доходы в разрезе ставок налога.
Список работников, по которым зарегистрирована переплата по налогу на доходы, можно заполнить автоматически по кнопке Заполнить - Работниками, имеющими переплату по НДФЛ или по кнопке Подбор.
Рассчитать сумму переплаты по налогу на доходы можно по кнопке Рассчитать.
<dl><dt>На основании документа Возврат НДФЛ можно ввести документ:
</dt><dt>Ведомость на выплату зарплаты
</dt></dl>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Возврат НДФЛ
Кто в курсе - если делаешь возврат НДФЛ за купленную квартиру и не выбрал его целиком и при этом решил продать эту квартиру и купить другую - что будет с возвратом НДФЛ, раз он действует один раз в жизни: 1 теряешь право на него в связи со сменой квартиры или 2 продолжаешь получать с другой квартиры пока не выберешь свои законные 260 тысяч?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Возврат НДФЛ
по порядку. у нас ип. на оборудовании молнет_серийных_номеров.
по договору_передано_30_аппаратов,_изъяли_8.
сказали бумагой из ментуры. мол по решению_суда_не_велено_возвращать,а_договор_купли_продажи_не_является_вам_основанием_его_забрать.
щс_будем_в_суд/_подавать
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
по договору_передано_30_аппаратов,_изъяли_8.
сказали бумагой из ментуры. мол по решению_суда_не_велено_возвращать,а_договор_купли_продажи_не_является_вам_основанием_его_забрать.
щс_будем_в_суд/_подавать
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Возврат НДФЛ
Не буду я тему новую создавать, нашла последнюю про НДФЛ, тут и спрошу. Дело такое: выхожу на работу по договору подряда. Я правильно понимаю, что на руки я буду получать уже сумму за вычетом налога и никакие декларации подавать не должна?
Сорри за оффтоп, кто-то спрашивал про ремонт частотных преобразователей, вот сайт - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Сорри за оффтоп, кто-то спрашивал про ремонт частотных преобразователей, вот сайт - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
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