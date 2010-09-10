М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
На светофоре хоть какое-то окошко есть. А на перекрёстке Куйбышевское - окружная никакого окошка нет. Вообще. Там надо пропустить всех, и особенно это "приятное" занятие сейчас, когда со стороны Турлатова стоит нескончаемая очередь к светофору.
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
DarkHobbit, я там езжу, но не очень часто и почему-то постоянно наблюдаю ровно противоположную картину (может попадаю в какие-то специфические фазы).
1. Повернуть налево с Ряжского шоссе в сторону Самары могут 1-2 машины за цикл светофора и то в режиме "освобождения перекрестка при смене сигнала светофора", причина - поток из области.
2. Когда со стороны Турлатово стоит очередь, то обычно оставляют окно для выезжающих в сторону Самары с Куйбышевки, а поток со стороны Москвы достаточно пульсирующий, потомучто когда светофор на соседнем перекрестке перекрывает М5, то как правило со стороны Ряжска направо в сторону Самары почти никто не поворачивает, это создает паузу в потоке.
1. Повернуть налево с Ряжского шоссе в сторону Самары могут 1-2 машины за цикл светофора и то в режиме "освобождения перекрестка при смене сигнала светофора", причина - поток из области.
2. Когда со стороны Турлатово стоит очередь, то обычно оставляют окно для выезжающих в сторону Самары с Куйбышевки, а поток со стороны Москвы достаточно пульсирующий, потомучто когда светофор на соседнем перекрестке перекрывает М5, то как правило со стороны Ряжска направо в сторону Самары почти никто не поворачивает, это создает паузу в потоке.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3344
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Какой продуктивный австриец... 95 сообщений о диетах...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
он шифруется на англицком...Vredtech писал(а):Какой продуктивный австриец... 95 сообщений о диетах...
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
дорога отличная. Проехал вчера Москва-Рязань. Приезжаешь в Рязанскую область и кончается тросовый отбойник.
Но Московском шоссе поставили разделительный забор с цветочными горшками.цветы завяли уже. От пешеходов отгородили дорогу. Приучают к соблюдению ПДД.
Но Московском шоссе поставили разделительный забор с цветочными горшками.цветы завяли уже. От пешеходов отгородили дорогу. Приучают к соблюдению ПДД.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Сегодня в 8 утра проехал по новенькому объезду Кириц в сторону Шацка! Въезд на объезд контролировался ДПС, а обратный поток всё ещё ехал через сёла. На насыпи сооружали приветственную надпись из больших букв (а может, снимали?). Поэтому был слегка удивлён, прочитав в новостях, что объезд открыли вчера.
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
DarkHobbit писал(а):Сегодня в 8 утра проехал по новенькому объезду Кириц в сторону Шацка
https://www.youtube.com/watch?v=ht85yUyb_xA
http://www.rzn.info/news/2016/9/16/13-k ... ossii.html
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Говорят, что в Добром Соте (слева перед реконструируемым мостом, если ехать из Рязани) ещё не решены проблемы с освобождением земли, и в этом месте стройка стоИт.
https://img-fotki.yandex.ru/get/60682/3 ... b51_XL.jpg
фото конца августа.
https://img-fotki.yandex.ru/get/60682/3 ... b51_XL.jpg
фото конца августа.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Очень соскучились по прекрасным плакатам)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Док писал(а):Говорят, что в Добром Соте (слева перед реконструируемым мостом, если ехать из Рязани) ещё не решены проблемы с освобождением земли, и в этом месте стройка стоИт.
О как!
Сразу воображение рисует этакого добросотовского Марвина Химайера, которого автодоровские гады хотели согнать задёшево с родной земли, а он не поддаётся! У него тут деды и прадеды жили, и вообще какого фига...
Шутка, конечно. Надеюсь дело закончится мирно, не так, как с Химайером.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Вообще, сдаётся мне, что следующим пунктом по завершению околопронских работ должна быть окружная вокруг
Путятино. Там и сам райцентр достаточно длинный, и дорога в его окресностях очень узкая и вся в колдобинах.
Тем временем в начале Шацкого района проявляются отдельные фрагменты отремонтированной трассы. Как я и опасался, она, похоже, всё же останется двухполосной. Только чуть шире, чем раньше, и будут расширения на остановках (возле развилки на Шевырляй и Казачий Дюк).
В свете сказанного не очень понятно, зачем на том участке вообще было затевать столь капитальный ремонт. Участок по своему состоянию был далеко не самый плохой (те же окрестности Путятино разбиты куда сильнее). Ну или уж сделали бы сразу реконструкцию до четырёхполоски...
Путятино. Там и сам райцентр достаточно длинный, и дорога в его окресностях очень узкая и вся в колдобинах.
Тем временем в начале Шацкого района проявляются отдельные фрагменты отремонтированной трассы. Как я и опасался, она, похоже, всё же останется двухполосной. Только чуть шире, чем раньше, и будут расширения на остановках (возле развилки на Шевырляй и Казачий Дюк).
В свете сказанного не очень понятно, зачем на том участке вообще было затевать столь капитальный ремонт. Участок по своему состоянию был далеко не самый плохой (те же окрестности Путятино разбиты куда сильнее). Ну или уж сделали бы сразу реконструкцию до четырёхполоски...
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Вчера проехал по М-5 Москва-Рязань. И обратно. Дорога нормальная,только водители региона 50 и 62 не нормальные. Порше**111*62 обгонял на скорости 150 км/ч. При ДПС у н.п.Баграмова. в МСК обл шашечки устраивали машины с 50 региона.
Чем лучше дорога,тем больше нарушений. Это факт. Много грузовиков из 58 региона. Гонят до 120км/ч
Чем лучше дорога,тем больше нарушений. Это факт. Много грузовиков из 58 региона. Гонят до 120км/ч
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
DarkHobbit писал(а):Вообще, сдаётся мне, что следующим пунктом по завершению околопронских работ должна быть окружная вокруг
Путятино.
Официальный ответ пресс-службы Росавтодора на их страничке Вконтакте - читаем комментарии под новостью:
...В настоящее строительство обхода н.п. Путятино не запланировано.Тем не менее в текущем году начинаются работы по капитальному ремонт участка автодороги М5 "Урал" с 306 по 312 километр и с 312 по 318 километр, проходящего через населенный пункт Путятино. Дорога будет приведена в нормативное состояние в соответствии 2 категории. Объект будет сдан в эксплуатацию осенью 2017
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
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