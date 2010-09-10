Сообщение DarkHobbit » 18 окт 2016, 01:32

Вообще, сдаётся мне, что следующим пунктом по завершению околопронских работ должна быть окружная вокруг

Путятино. Там и сам райцентр достаточно длинный, и дорога в его окресностях очень узкая и вся в колдобинах.



Тем временем в начале Шацкого района проявляются отдельные фрагменты отремонтированной трассы. Как я и опасался, она, похоже, всё же останется двухполосной. Только чуть шире, чем раньше, и будут расширения на остановках (возле развилки на Шевырляй и Казачий Дюк).



В свете сказанного не очень понятно, зачем на том участке вообще было затевать столь капитальный ремонт. Участок по своему состоянию был далеко не самый плохой (те же окрестности Путятино разбиты куда сильнее). Ну или уж сделали бы сразу реконструкцию до четырёхполоски...