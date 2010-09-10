Сообщение DarkHobbit » 45 минут назад

Жаль, что про обход Путятино пока ничего не слышно.

Если этот москвич едет в деревню, в которую ведёт поворот от одного из этих светофоров - вполне может и приятно удивиться.Но музыка недолго играла: 17 апреля шиловский светофор уже мигал жёлтым...Это да.