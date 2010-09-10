М5 по Рязанской обл. -- как там ездится

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится

Сообщение DarkHobbit » 28 апр 2020, 00:19

Если этот москвич едет в деревню, в которую ведёт поворот от одного из этих светофоров - вполне может и приятно удивиться.
Но музыка недолго играла: 17 апреля шиловский светофор уже мигал жёлтым...
Жаль, что про обход Путятино пока ничего не слышно.

Это да.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится

Сообщение polpol » Сегодня, 03:49

Новости я что-то пропустил, а этот ремонт какое-то расширение предполагает? Когда его планируют закончить?
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