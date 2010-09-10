М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
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- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 663
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Если этот москвич едет в деревню, в которую ведёт поворот от одного из этих светофоров - вполне может и приятно удивиться.
Но музыка недолго играла: 17 апреля шиловский светофор уже мигал жёлтым...
Это да.
Но музыка недолго играла: 17 апреля шиловский светофор уже мигал жёлтым...
Жаль, что про обход Путятино пока ничего не слышно.
Это да.
Re: М5 по Рязанской обл. -- как там ездится
Новости я что-то пропустил, а этот ремонт какое-то расширение предполагает? Когда его планируют закончить?
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