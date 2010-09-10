Сообщение Dman » 10 мар 2013, 22:32

Товарищи, приветствую.

Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, что за мода интересная пошла у риэлторов: дают объявления в газеты и интернет-барахолки, а если позвонить - квартира уже продана, хотя объявление было подано не более часа назад?

То есть предполагается, что на момент подачи объявления квартира "была" в "продаже" и вдруг через час - опа - продали. Лично у меня возникает резонный вопрос "а был ли мальчик?".

Может рынок зондируют или ещё что?

Пока что для меня такие товарищи просто идут в черный списочек и больше оттуда не вылезают.