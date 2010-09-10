Сообщение Колхозник » 10 май 2015, 12:25

АЛСНщик , вот ты в Рыбном вроде вырос? Должен был видеть весь тот контингент, который работает на железной дороге. Я вот в 16 лет не представлял весь масштаб огопления нашей страны.



Но ты-то должен был понимать с какими людьми придётся работать. Должен был понимать, что опыт подлома ларьков, гоп-стопы, обильно татуированное тело, умение извлекать медь из различного железнодорожного оборудования - будет только в плюс для работы в РЖД. Особенно на должности какого-нибудь бригадира, мастера, да даже на должности простого рабочего или инженера. Однозначно, надо было ехать в Москву в МИИТ и промышлять гоп-стопом, подламыват ларьки, шакалить по дачным поселкам, дербанить железнодорожное имущество на медь. Сейчас был бы большим начальником с такими умениями и жизненным опытом.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)