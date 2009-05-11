Отдых в Крыму

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

egorsha
Зарегистрирован: 11 май 2009, 06:28

Отдых в Крыму

Сообщение egorsha » 11 май 2009, 08:20

Уважаемые форумчане!
Уж простите меня за некоторую навязчивость.
Но очень хочется обратить Ваше внимание на данную тему.
Поскольку я, живу сам в Крыму (г.Феодосия) то мне очень интересны некоторые вопросы связанные с выбором мест отдыха.
Как то:
- почему, по какому признаку вы определяете своё местопребывание на отдыхе?
- какие у вас требования к месту проживания (квартире,дому,пансионату,гостинице и пр.)?
- Крым или Краснодарский край - за и против.
- Если уж Крым, то тогда Что? Где? Когда?

Ну и в довершении темы, если кому то интересно - могу предложить свои услуги по размещению в Феодосии и других регионах Крыма. Вариантов много.
Обращаться - мылом ( yur67@mail.ru )
icq# 130647946
телефон - +380 97 258 69 65
Юрий
Дотошная
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 00:48

Re: Отдых в Крыму

Сообщение Дотошная » 18 авг 2010, 21:59

признаки у всех, я думаю, разные.
Семейным одни, влюбленным парам - другие, дамам ищущим парнеров по отдыху - третьи.
Дотошная
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 00:48

Re: Отдых в Крыму

Сообщение Дотошная » 18 авг 2010, 22:04

Я - человек семейный, и меня интересует следующее:
1. 3 спальных места для взрослых(1 ребенок 13 лет)+ 1 место для грудного.
2. Наличие стиральной машинки
3. Бесперебойная подача горячей воды
3. Кондиционер
4. Удаленность от моря (небольшая конечно)
5. Развитая инфраструктура магазинов, аптек...
6. Удаленность от шоссе
7. ну и конечно стоимость проживания.
MrM
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Отдых в Крыму

Сообщение MrM » 24 авг 2010, 15:36

Мой ответ по выбору места отдыха и разницы между Краснодарским краем и Крымом.
Каково местное население, таков и курорт. Если местные - обнаглевшая сво..чь, грабящая несчастных туристов, сами думайте какое будет отношение.
В этом смысле Крым отличается от Сочей в лучшую сторону.
Однако, если выбирать Черноморский курорт в СНГ по этому критерию, я все таки выбрал Одессу. Отдыхал и в Сочи, и в Ялте, но симпатичней, гостеприимней и щедрее одесситов не встречал нигде.
Дотошная
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 00:48

Re: Отдых в Крыму

Сообщение Дотошная » 24 авг 2010, 18:04

Спасибо, учту на будущее!!!
А как море в Одессе? Чистое?
MrM
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Отдых в Крыму

Сообщение MrM » 24 авг 2010, 20:18

Чистоe морe, тeплоe лeтом. Пeсок привозной. Чaстныe пляжи чистыe. Есть крытый aквaпaрк. В городe большой морской порт. Город очeнь интeрeсный кaк днeм, тaк и ночью. Есть кудa пойти и что посмотрeть. Нa Привозe фрукты - виногрaд, яблоки, груши, aрбузы, дыни и пeрсики продaют очeнь дeшeво. В городe хорошо рaзвит трaнспорт. Есть кaк дорогиe отeли и aппaртaмeнты, тaк и эконом-пaнсионaты.
zorka
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Отдых в Крыму

Сообщение zorka » 24 авг 2010, 20:31

- почему, по какому признаку вы определяете своё местопребывание на отдыхе?


Чтоб было спокойно, красиво, тепло и море)))) Ну и еще масса субъективных критериев из серии "нра" - "не нра" )))

- какие у вас требования к месту проживания (квартире,дому,пансионату,гостинице и пр.)?


Близость к морю, из удобств - душ, туалет, кондишн в номере. Хорошая кровать, приличное постельное белье, достаточное количество полотенец, своевременная уборка номера, возможность питания поблизости. Ухоженная территория вокруг. Наличие развлечений в окрестностях (музеи, архитектура, кафе, аквапарк и пр. и пр.)

- Крым или Краснодарский край - за и против.


Крым, потому что там климат приятнее - сухой, не такой влажный как в Сочах. И народ приятнее.

- Если уж Крым, то тогда Что? Где? Когда?
Севастополь люблю. Любимое время - начало осени. Дети пойдут в школу, студенты пойдут в вузы. Будет потише и народу поменьше.
andrew1986
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13

Re: Отдых в Крыму

Сообщение andrew1986 » 02 окт 2011, 18:38

Раз Вы из Феодосии, может скажите что-нибудь по поводу этого пансионата "Лазурный Берег" http://lazurnii.ru. Хотим туда следующим летом поехать.
Petro8i4
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 13:58
Re: Отдых в Крыму

Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 14:15

Вот здорово! Я тоже из Феодосии (Приморский), но живу теперь в Рязани. Так что все в Феодосию - там ЗДОРОВО!!!
turoperator63
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 18:28
Re: Отдых в Крыму

Сообщение turoperator63 » 24 янв 2012, 18:30

Места просто супер , не перестаю восхищаться.
andrew1986
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13

Re: Отдых в Крыму

Сообщение andrew1986 » 21 фев 2012, 23:11

Я так полюбил Крым, что больше никуда не хочу ездить. я в основном планирую заранее, заказываю жилье в аренду. Это очень удобно, едите не переживая, что придется ночевать где попало.
NollY
Откуда: RZN
Re: Отдых в Крыму

Сообщение NollY » 22 фев 2012, 02:51

А я так полюбил......
Что ездить на оклороссийские моря просто не буду. В целях самосохранения. Ага© .
Kashevar
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Re: Отдых в Крыму

Сообщение Kashevar » Сегодня, 13:26

по раннему бронированию возможно заказать отдых со скидкой?
