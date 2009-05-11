Отдых в Крыму
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Отдых в Крыму
Уважаемые форумчане!
Уж простите меня за некоторую навязчивость.
Но очень хочется обратить Ваше внимание на данную тему.
Поскольку я, живу сам в Крыму (г.Феодосия) то мне очень интересны некоторые вопросы связанные с выбором мест отдыха.
Как то:
- почему, по какому признаку вы определяете своё местопребывание на отдыхе?
- какие у вас требования к месту проживания (квартире,дому,пансионату,гостинице и пр.)?
- Крым или Краснодарский край - за и против.
- Если уж Крым, то тогда Что? Где? Когда?
Ну и в довершении темы, если кому то интересно - могу предложить свои услуги по размещению в Феодосии и других регионах Крыма. Вариантов много.
Обращаться - мылом ( yur67@mail.ru )
icq# 130647946
телефон - +380 97 258 69 65
Юрий
Re: Отдых в Крыму
признаки у всех, я думаю, разные.
Семейным одни, влюбленным парам - другие, дамам ищущим парнеров по отдыху - третьи.
Re: Отдых в Крыму
Я - человек семейный, и меня интересует следующее:
1. 3 спальных места для взрослых(1 ребенок 13 лет)+ 1 место для грудного.
2. Наличие стиральной машинки
3. Бесперебойная подача горячей воды
3. Кондиционер
4. Удаленность от моря (небольшая конечно)
5. Развитая инфраструктура магазинов, аптек...
6. Удаленность от шоссе
7. ну и конечно стоимость проживания.
Re: Отдых в Крыму
Мой ответ по выбору места отдыха и разницы между Краснодарским краем и Крымом.
Каково местное население, таков и курорт. Если местные - обнаглевшая сво..чь, грабящая несчастных туристов, сами думайте какое будет отношение.
В этом смысле Крым отличается от Сочей в лучшую сторону.
Однако, если выбирать Черноморский курорт в СНГ по этому критерию, я все таки выбрал Одессу. Отдыхал и в Сочи, и в Ялте, но симпатичней, гостеприимней и щедрее одесситов не встречал нигде.
Re: Отдых в Крыму
Спасибо, учту на будущее!!!
А как море в Одессе? Чистое?
Re: Отдых в Крыму
Чистоe морe, тeплоe лeтом. Пeсок привозной. Чaстныe пляжи чистыe. Есть крытый aквaпaрк. В городe большой морской порт. Город очeнь интeрeсный кaк днeм, тaк и ночью. Есть кудa пойти и что посмотрeть. Нa Привозe фрукты - виногрaд, яблоки, груши, aрбузы, дыни и пeрсики продaют очeнь дeшeво. В городe хорошо рaзвит трaнспорт. Есть кaк дорогиe отeли и aппaртaмeнты, тaк и эконом-пaнсионaты.
Re: Отдых в Крыму
- почему, по какому признаку вы определяете своё местопребывание на отдыхе?
Чтоб было спокойно, красиво, тепло и море)))) Ну и еще масса субъективных критериев из серии "нра" - "не нра" )))
- какие у вас требования к месту проживания (квартире,дому,пансионату,гостинице и пр.)?
Близость к морю, из удобств - душ, туалет, кондишн в номере. Хорошая кровать, приличное постельное белье, достаточное количество полотенец, своевременная уборка номера, возможность питания поблизости. Ухоженная территория вокруг. Наличие развлечений в окрестностях (музеи, архитектура, кафе, аквапарк и пр. и пр.)
- Крым или Краснодарский край - за и против.
Крым, потому что там климат приятнее - сухой, не такой влажный как в Сочах. И народ приятнее.
Севастополь люблю. Любимое время - начало осени. Дети пойдут в школу, студенты пойдут в вузы. Будет потише и народу поменьше.- Если уж Крым, то тогда Что? Где? Когда?
Re: Отдых в Крыму
Раз Вы из Феодосии, может скажите что-нибудь по поводу этого пансионата "Лазурный Берег" http://lazurnii.ru. Хотим туда следующим летом поехать.
Re: Отдых в Крыму
Вот здорово! Я тоже из Феодосии (Приморский), но живу теперь в Рязани. Так что все в Феодосию - там ЗДОРОВО!!!
Re: Отдых в Крыму
MrM писал(а):Чистоe морe, тeплоe лeтом. Пeсок привозной. Чaстныe пляжи чистыe. Есть крытый aквaпaрк. В городe большой морской порт. Город очeнь интeрeсный кaк днeм, тaк и ночью. Есть кудa пойти и что посмотрeть. Нa Привозe фрукты - виногрaд, яблоки, груши, aрбузы, дыни и пeрсики продaют очeнь дeшeво. В городe хорошо рaзвит трaнспорт. Есть кaк дорогиe отeли и aппaртaмeнты, тaк и эконом-пaнсионaты.
Места просто супер , не перестаю восхищаться.
Re: Отдых в Крыму
Я так полюбил Крым, что больше никуда не хочу ездить. я в основном планирую заранее, заказываю жилье в аренду. Это очень удобно, едите не переживая, что придется ночевать где попало.
Re: Отдых в Крыму
А я так полюбил......
Что ездить на оклороссийские моря просто не буду. В целях самосохранения. Ага© .
Что ездить на оклороссийские моря просто не буду. В целях самосохранения. Ага© .
Re: Отдых в Крыму
по раннему бронированию возможно заказать отдых со скидкой?
Re: Отдых в Крыму
Решились наконец-то этим летом отправиться в долгожданный отпуск и выбрали место мечты — солнечный Крым!
Сначала мы долго выбирали способ добраться до полуострова. Вариантов много, но остановились на поезде. Почему? Во-первых, это удобно: сел и расслабься, любуйся пейзажами за окном. Во-вторых, комфортно: мягкие кресла, уютные купе, чайничек горячий чай — всё есть для отдыха. Ну и конечно же, поезда сейчас ходят регулярно, расписание стабильное, и никаких сюрпризов вроде отмены рейсов ждать не приходится.
С покупкой билетов проблем тоже не возникло. Всё быстро оформилось через сайт https://train-tavriya.ru/
Ну вот, билеты куплены, вещи собраны, настроение отличное. Отправляемся в путь! По дороге успели познакомиться с соседями по вагону, поиграть в карты, обсудить последние новости и просто насладиться тишиной. К вечеру добрались до места назначения и уже стояли на перроне вокзала Симферополя. Впереди нас ждали новые впечатления, море, солнце и незабываемые дни отдыха.
Теперь ждём следующего отпуска и думаем, куда бы поехать снова. Может, в этот раз отправимся в другой конец нашей огромной родины — на Алтай или Байкал? Решим позже...
