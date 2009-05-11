Сообщение zorka » 24 авг 2010, 20:31

- почему, по какому признаку вы определяете своё местопребывание на отдыхе?

- какие у вас требования к месту проживания (квартире,дому,пансионату,гостинице и пр.)?

- Крым или Краснодарский край - за и против.

- Если уж Крым, то тогда Что? Где? Когда?

Чтоб было спокойно, красиво, тепло и море)))) Ну и еще масса субъективных критериев из серии "нра" - "не нра" )))Близость к морю, из удобств - душ, туалет, кондишн в номере. Хорошая кровать, приличное постельное белье, достаточное количество полотенец, своевременная уборка номера, возможность питания поблизости. Ухоженная территория вокруг. Наличие развлечений в окрестностях (музеи, архитектура, кафе, аквапарк и пр. и пр.)Крым, потому что там климат приятнее - сухой, не такой влажный как в Сочах. И народ приятнее.Севастополь люблю. Любимое время - начало осени. Дети пойдут в школу, студенты пойдут в вузы. Будет потише и народу поменьше.