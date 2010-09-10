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amelina Гость RZN.info Сообщения: 78 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Свадебный торт Цитата Сообщение amelina » 31 авг 2021, 10:38

Торт "Сникерс"



Вкусный, очень сытный, мегашоколадный торт "Сникерс" с арахисом и солёной карамелью.

Продукты

Для бисквита:

Мука - 190 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 200 г

Какао-порошок - 45 г

Масло растительное - 75 мл

Молоко - 75 мл

Кофе растворимый - 2 ст. л.

Вода (кипяток) - 200 мл

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сода - 1/4 ч. л.

*

Для ганаша:

Шоколад тёмный - 180 г

Сливки жирные (от 30%) - 180 г

*

Для крема:

Сгущёнка варёная - 380 г

Масло сливочное - 180 г

*

Дополнительно:

Арахис жареный (солёный) ~ 200 г

Карамель солёная домашняя ~ 200 г



Для приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.

В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.

Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.

Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.

Вливаем молоко. Перемешиваем.

Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.

Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз - бисквитное тесто готово.

Перекладываем тесто в круглую, желательно разъемную форму для выпекания (диаметром 18 см).

Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут.

Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов - воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).

Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.

Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде.

Сливки и шоколад ставим на водяную баню.

На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.

Крем-ганаш полностью остужаем - сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой.

*

Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.

Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.

Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.

По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.

Когда все готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.

Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью (см. рецепт по ссылке в списке продуктов).

Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.

Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.

Верх торта покрываем остатками масляного крема.

Украшаем.

Оставляем торт "Сникерс" на несколько часов в холодильнике для пропитки.

Приятного аппетита! Просто печь вкусные торты Торт "Сникерс"Вкусный, очень сытный, мегашоколадный торт "Сникерс" с арахисом и солёной карамелью.ПродуктыДля бисквита:Мука - 190 гЯйцо куриное - 1 шт.Сахар - 200 гКакао-порошок - 45 гМасло растительное - 75 млМолоко - 75 млКофе растворимый - 2 ст. л.Вода (кипяток) - 200 млРазрыхлитель - 1 ч. л.Сода - 1/4 ч. л.Для ганаша:Шоколад тёмный - 180 гСливки жирные (от 30%) - 180 гДля крема:Сгущёнка варёная - 380 гМасло сливочное - 180 гДополнительно:Арахис жареный (солёный) ~ 200 гКарамель солёная домашняя ~ 200 гДля приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.Вливаем молоко. Перемешиваем.Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз - бисквитное тесто готово.Перекладываем тесто в круглую, желательно разъемную форму для выпекания (диаметром 18 см).Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут.Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов - воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде.Сливки и шоколад ставим на водяную баню.На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.Крем-ганаш полностью остужаем - сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой.Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.Когда все готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью (см. рецепт по ссылке в списке продуктов).Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.Верх торта покрываем остатками масляного крема.Украшаем.Оставляем торт "Сникерс" на несколько часов в холодильнике для пропитки.Приятного аппетита! Вернуться к началу

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