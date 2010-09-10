Свадебный торт
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Re: Свадебный торт
Просто печь вкусные торты.
Торт "Сникерс"
Вкусный, очень сытный, мегашоколадный торт "Сникерс" с арахисом и солёной карамелью.
Продукты
Для бисквита:
Мука - 190 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 200 г
Какао-порошок - 45 г
Масло растительное - 75 мл
Молоко - 75 мл
Кофе растворимый - 2 ст. л.
Вода (кипяток) - 200 мл
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Сода - 1/4 ч. л.
*
Для ганаша:
Шоколад тёмный - 180 г
Сливки жирные (от 30%) - 180 г
*
Для крема:
Сгущёнка варёная - 380 г
Масло сливочное - 180 г
*
Дополнительно:
Арахис жареный (солёный) ~ 200 г
Карамель солёная домашняя ~ 200 г
Для приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.
Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.
Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.
Вливаем молоко. Перемешиваем.
Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.
Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз - бисквитное тесто готово.
Перекладываем тесто в круглую, желательно разъемную форму для выпекания (диаметром 18 см).
Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов - воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).
Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.
Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде.
Сливки и шоколад ставим на водяную баню.
На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.
Крем-ганаш полностью остужаем - сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой.
*
Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.
Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.
Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.
По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.
Когда все готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.
Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью (см. рецепт по ссылке в списке продуктов).
Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.
Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.
Верх торта покрываем остатками масляного крема.
Украшаем.
Оставляем торт "Сникерс" на несколько часов в холодильнике для пропитки.
Приятного аппетита!
Торт "Сникерс"
Вкусный, очень сытный, мегашоколадный торт "Сникерс" с арахисом и солёной карамелью.
Продукты
Для бисквита:
Мука - 190 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 200 г
Какао-порошок - 45 г
Масло растительное - 75 мл
Молоко - 75 мл
Кофе растворимый - 2 ст. л.
Вода (кипяток) - 200 мл
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Сода - 1/4 ч. л.
*
Для ганаша:
Шоколад тёмный - 180 г
Сливки жирные (от 30%) - 180 г
*
Для крема:
Сгущёнка варёная - 380 г
Масло сливочное - 180 г
*
Дополнительно:
Арахис жареный (солёный) ~ 200 г
Карамель солёная домашняя ~ 200 г
Для приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.
Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.
Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.
Вливаем молоко. Перемешиваем.
Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.
Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз - бисквитное тесто готово.
Перекладываем тесто в круглую, желательно разъемную форму для выпекания (диаметром 18 см).
Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов - воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).
Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.
Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде.
Сливки и шоколад ставим на водяную баню.
На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.
Крем-ганаш полностью остужаем - сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой.
*
Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.
Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.
Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.
По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.
Когда все готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.
Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью (см. рецепт по ссылке в списке продуктов).
Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.
Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.
Верх торта покрываем остатками масляного крема.
Украшаем.
Оставляем торт "Сникерс" на несколько часов в холодильнике для пропитки.
Приятного аппетита!
Re: Свадебный торт
Свадебный юбилей — головная боль и для нас. Готовим мы сами. По-простому несложные блюда. Обычно пару тройку салатиков шуба, оливье, греческий, крабовый, полянка. Какие-то два обычно или три. Бутерброды обязательно сыр с чесноком. Нарезочку: язык + горчица, колбасы сырокопченой, и свежих овощей, и фруктов. На горячее разное мясо запечённое мужчины свинину любят женщины дичь. Роллы и пиццы всякие не пошли у нас как то, не очень нравится мужчинам и вечно мало… Ну и на сладкое на любой праздник хоть на корпоратив, хоть домой, стараюсь готовые торты покупать постоянно. Свежие и вкусные торты всегда можно заказать в интернет магазине последний раз заказали торт с доставкой, бельгийский шоколад, французское пюре, итальянская мастика, ягоды и фрукты свеже-мороженные, сгущенка premium - изготавливаются БЕЗ маргарина, заменителей, консервантов и растительных сливок. Очень большой выбор.
Re: Свадебный торт
Юбилей дело сложное и хлопотное нужно грамотно подходить и к самому месту, и к еде что было все на высоком уровне и ассортимент и качество от закусок до тортов.
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