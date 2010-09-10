Парковки и Тротуары

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Хочу чтобы ребенок снимался в кино

Сообщение Jimmyitalm » 47 минут назад

Кинокастиг для детей








Если ребенок хочет сниматься в кино
Съемки и обучение для детей
Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Кастинг для детей от 4 до 16 лет сниматься в кино в Москве
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Как начать сниматься в кино ребенку от 4 до 16 лет
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Горячие обсуждения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей