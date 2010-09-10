Парковки и Тротуары

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

Отдать ребенка сниматься в кино

Сообщение Ernestmiree » 39 минут назад

Съемки и обучение для детей
Кинокастиг для детей
Кастинг для детей 12 лет сниматься в кино в Москве
Сниматься в кино без опыта в москве дети
Мой ребенок хочет сниматься в кино




Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Могут ли дети сниматься в кино
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Горячие обсуждения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя