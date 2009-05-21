Сообщение tochka » 21 май 2009, 12:42

Вчера этот интернат посетила Наташа.Я ей передала детские журналы для передачи. И конфеты и вафли, переданные нам для интернатных заведений ООО "Супермаркет Алфавит" (6кг карамели и 40 пачек вафель). Плюс еще вещи, к-рые она собирала среди знакомых и на работе.Руководство газеты "Панорама города" передала деньги, на к-рые была куплена коробка бананов.Пишу отчет с ее слов."Дорога не совсем и ужасная, М6 мне глянулась гораздо хуже.Порадовало само село, большое, небедное, домики в большинстве своем ухоженные. Чапаевская больница рядом - прямо как картинка...Интернат нашли быстро, время было около 18, так что была возможность осмотреть и школу.Я ездила первый раз, признаюсь, ожидала худшего. Но мне все понравилось.И сама завуч Людмила Петровна, которая поначалу все охала на тему "За что нам такое счастье?". Мне даже неловко сделалось - ну что особенного.Расскажу что привезли. Одежду на мальчиков и девочек, 1 пару коньков, куртки, 2 пары кроссовок (все б/у). Из нового покупали носки 40 пар и колготки.Пряжа, бижутерия, немного лаков для ногтей.Взяла у детей (выросли уже) игрушки, самокат и штук 40 книг (книги сложила в ранцы, Л.П. сказала что тоже пригодятся). Для выпускниц привезли театральные блестящие сумочки, было обидно, что выпускниц 4, асумочек 3...Конфеты Л.П. решила оставить до выпускного, а вот коробка с бананами не доживет.... Обещали раздать детям на ужин.Мне понравилось в общежитие. Мы приехали, дети мыли стекла, увидели нас, бросились таскать коробки, хоть их никто и не просил. Очень обрадовались самокату. В комнатах уютненько, чисто, и даже в комнатах у мальчиков -салфеточки на тумбочках...Самые бойкие ходили с нами на экскурсию, "прилепившись" к Л.П. Нам с мужем постоянно хотелось залезть в сумочку и что-нить им дать, а нечего было... все подарки лежали у Л.П.Классы все довольно неплохие, много наглядных пособий по стенам (правда стенд про Победу висит со времен царя гороха...), обилие цветов и выставок с поделками. Ну очень рукастые дети... Выпускной класс в этовремя учился, повторяли билеты по сел. хоз-ву. К слову, порадовал и сад, и огород... В этом году ждем много яблок. Раньше был договор с Михайловским консервным заводом, интернат им сдавал яблоки, а взамен - сок. Сейчас завод закрыли, надо будет договариваться с Ряжским. Тем не менее, соковыжималка своя на кухне не помешала бы.Подходило время ужина, пошли в столовую.. Столы и стулья пластиковые, недолговечные... Сама кухня - чистая, довольно современная, удобная...На ужин увидели пюре, салат из моркови (мясное - может не заметили?).Помимо душевой в общежитии, есть еще и баня (гордость Л.П. - добивались ее 4 года).Спортплощадка - маловата, качелей нет совсем, были одни, да сломались.Наша проводница Настя 12 лет очень хочет на каникулы в Рязань (ее и заберут, родители есть), накататься на качелях (вот еще одна потребность!, на заметочку).В интернате есть замечательный танцевальный кружок. Наряды они шьют сами, на фотках видно.Есть компы, но их еще не распаковали. (надо в след.раз спросить - новые? и кто подарилВообще дети по виду вполне нормальные, добрые, отзывчивые, активные...Л.П. сказала что у них вообще спокойно, и интернате в Михайлове с дисциплиной гораздо хуже...Одеты, правда, бедненько, Л.П. говорит, что с одеждой - напряжно.Сироты на лето поедут в лагерь под Шацк.Фото с поездки.