Чапаевская коррекционная школа-интернат
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Чапаевская коррекционная школа-интернат
У нас появился куратор, к-рый будет посещать Чапаевскую коррекционную школу-интернат (село Грязное, Михайловский р-н).
Я этот интернат посещала с ознакомительной целью в воскресенье. Отвезла им мешок игрушек и пакет с одеждой.
В интернате и сироты, и дети, у к-рых есть родители. Иногда родители (или бабушки-дедушки) их забирают на выходные. Всего 80 человек.
Интернат коррекционный, основной вид деятельности сельхоз.труд.
В интернате несколько корпусов, все кирпичные, расположены рядом. Длинное прямое 2х этажное здание - общежитие. Очень понравилось, что в комнатах по 4 человека. Во всех остальных учреждениях встречались огромные спальни.
Рядом школа. Буквой "П". Сбоку от общежития столовая и чуть подальше - баня.
За общежитием - спорт.площадка. Там ворота, немного турников. Но качелей нет. Были одни, но очень травмоопасные, их убрали.
Есть огородик, там мини-парнички, дети выращивают сами все. И огромный яблоневый цветущий сад.
Есть рядом какая-то речушка. Ее не видела.
Иногда в этот интернат приезжают студенты и англичане. Это они помогли раскрасить стены и покрасить спортплощадку.
Я этот интернат посещала с ознакомительной целью в воскресенье. Отвезла им мешок игрушек и пакет с одеждой.
В интернате и сироты, и дети, у к-рых есть родители. Иногда родители (или бабушки-дедушки) их забирают на выходные. Всего 80 человек.
Интернат коррекционный, основной вид деятельности сельхоз.труд.
В интернате несколько корпусов, все кирпичные, расположены рядом. Длинное прямое 2х этажное здание - общежитие. Очень понравилось, что в комнатах по 4 человека. Во всех остальных учреждениях встречались огромные спальни.
Рядом школа. Буквой "П". Сбоку от общежития столовая и чуть подальше - баня.
За общежитием - спорт.площадка. Там ворота, немного турников. Но качелей нет. Были одни, но очень травмоопасные, их убрали.
Есть огородик, там мини-парнички, дети выращивают сами все. И огромный яблоневый цветущий сад.
Есть рядом какая-то речушка. Ее не видела.
Иногда в этот интернат приезжают студенты и англичане. Это они помогли раскрасить стены и покрасить спортплощадку.
Re: Чапаевская коррекционная школа-интернат
Вчера этот интернат посетила Наташа.
Я ей передала детские журналы для передачи. И конфеты и вафли, переданные нам для интернатных заведений ООО "Супермаркет Алфавит" (6кг карамели и 40 пачек вафель). Плюс еще вещи, к-рые она собирала среди знакомых и на работе.
Руководство газеты "Панорама города" передала деньги, на к-рые была куплена коробка бананов.
Пишу отчет с ее слов.
"Дорога не совсем и ужасная, М6 мне глянулась гораздо хуже.
Порадовало само село, большое, небедное, домики в большинстве своем ухоженные. Чапаевская больница рядом - прямо как картинка...
Интернат нашли быстро, время было около 18, так что была возможность осмотреть и школу.
Я ездила первый раз, признаюсь, ожидала худшего. Но мне все понравилось.
И сама завуч Людмила Петровна, которая поначалу все охала на тему "За что нам такое счастье?". Мне даже неловко сделалось - ну что особенного.
Расскажу что привезли. Одежду на мальчиков и девочек, 1 пару коньков, куртки, 2 пары кроссовок (все б/у). Из нового покупали носки 40 пар и колготки.Пряжа, бижутерия, немного лаков для ногтей.
Взяла у детей (выросли уже) игрушки, самокат и штук 40 книг (книги сложила в ранцы, Л.П. сказала что тоже пригодятся). Для выпускниц привезли театральные блестящие сумочки, было обидно, что выпускниц 4, а
сумочек 3...
Конфеты Л.П. решила оставить до выпускного, а вот коробка с бананами не доживет.... Обещали раздать детям на ужин.
Мне понравилось в общежитие. Мы приехали, дети мыли стекла, увидели нас, бросились таскать коробки, хоть их никто и не просил. Очень обрадовались самокату. В комнатах уютненько, чисто, и даже в комнатах у мальчиков -
салфеточки на тумбочках...
Самые бойкие ходили с нами на экскурсию, "прилепившись" к Л.П. Нам с мужем постоянно хотелось залезть в сумочку и что-нить им дать, а нечего было... все подарки лежали у Л.П.
Классы все довольно неплохие, много наглядных пособий по стенам (правда стенд про Победу висит со времен царя гороха...), обилие цветов и выставок с поделками. Ну очень рукастые дети... Выпускной класс в это
время учился, повторяли билеты по сел. хоз-ву. К слову, порадовал и сад, и огород... В этом году ждем много яблок. Раньше был договор с Михайловским консервным заводом, интернат им сдавал яблоки, а взамен - сок. Сейчас завод закрыли, надо будет договариваться с Ряжским. Тем не менее, соковыжималка своя на кухне не помешала бы.
Подходило время ужина, пошли в столовую.. Столы и стулья пластиковые, недолговечные... Сама кухня - чистая, довольно современная, удобная...
На ужин увидели пюре, салат из моркови (мясное - может не заметили?).
Помимо душевой в общежитии, есть еще и баня (гордость Л.П. - добивались ее 4 года).
Спортплощадка - маловата, качелей нет совсем, были одни, да сломались.
Наша проводница Настя 12 лет очень хочет на каникулы в Рязань (ее и заберут, родители есть), накататься на качелях (вот еще одна потребность!, на заметочку).
В интернате есть замечательный танцевальный кружок. Наряды они шьют сами, на фотках видно.
Есть компы, но их еще не распаковали. (надо в след.раз спросить - новые? и кто подарил )
Вообще дети по виду вполне нормальные, добрые, отзывчивые, активные...Л.П. сказала что у них вообще спокойно, и интернате в Михайлове с дисциплиной гораздо хуже...Одеты, правда, бедненько, Л.П. говорит, что с одеждой - напряжно.
Сироты на лето поедут в лагерь под Шацк.
Фото с поездки.
http://photofile.name/users/raduga62/96058715/
Я ей передала детские журналы для передачи. И конфеты и вафли, переданные нам для интернатных заведений ООО "Супермаркет Алфавит" (6кг карамели и 40 пачек вафель). Плюс еще вещи, к-рые она собирала среди знакомых и на работе.
Руководство газеты "Панорама города" передала деньги, на к-рые была куплена коробка бананов.
Пишу отчет с ее слов.
"Дорога не совсем и ужасная, М6 мне глянулась гораздо хуже.
Порадовало само село, большое, небедное, домики в большинстве своем ухоженные. Чапаевская больница рядом - прямо как картинка...
Интернат нашли быстро, время было около 18, так что была возможность осмотреть и школу.
Я ездила первый раз, признаюсь, ожидала худшего. Но мне все понравилось.
И сама завуч Людмила Петровна, которая поначалу все охала на тему "За что нам такое счастье?". Мне даже неловко сделалось - ну что особенного.
Расскажу что привезли. Одежду на мальчиков и девочек, 1 пару коньков, куртки, 2 пары кроссовок (все б/у). Из нового покупали носки 40 пар и колготки.Пряжа, бижутерия, немного лаков для ногтей.
Взяла у детей (выросли уже) игрушки, самокат и штук 40 книг (книги сложила в ранцы, Л.П. сказала что тоже пригодятся). Для выпускниц привезли театральные блестящие сумочки, было обидно, что выпускниц 4, а
сумочек 3...
Конфеты Л.П. решила оставить до выпускного, а вот коробка с бананами не доживет.... Обещали раздать детям на ужин.
Мне понравилось в общежитие. Мы приехали, дети мыли стекла, увидели нас, бросились таскать коробки, хоть их никто и не просил. Очень обрадовались самокату. В комнатах уютненько, чисто, и даже в комнатах у мальчиков -
салфеточки на тумбочках...
Самые бойкие ходили с нами на экскурсию, "прилепившись" к Л.П. Нам с мужем постоянно хотелось залезть в сумочку и что-нить им дать, а нечего было... все подарки лежали у Л.П.
Классы все довольно неплохие, много наглядных пособий по стенам (правда стенд про Победу висит со времен царя гороха...), обилие цветов и выставок с поделками. Ну очень рукастые дети... Выпускной класс в это
время учился, повторяли билеты по сел. хоз-ву. К слову, порадовал и сад, и огород... В этом году ждем много яблок. Раньше был договор с Михайловским консервным заводом, интернат им сдавал яблоки, а взамен - сок. Сейчас завод закрыли, надо будет договариваться с Ряжским. Тем не менее, соковыжималка своя на кухне не помешала бы.
Подходило время ужина, пошли в столовую.. Столы и стулья пластиковые, недолговечные... Сама кухня - чистая, довольно современная, удобная...
На ужин увидели пюре, салат из моркови (мясное - может не заметили?).
Помимо душевой в общежитии, есть еще и баня (гордость Л.П. - добивались ее 4 года).
Спортплощадка - маловата, качелей нет совсем, были одни, да сломались.
Наша проводница Настя 12 лет очень хочет на каникулы в Рязань (ее и заберут, родители есть), накататься на качелях (вот еще одна потребность!, на заметочку).
В интернате есть замечательный танцевальный кружок. Наряды они шьют сами, на фотках видно.
Есть компы, но их еще не распаковали. (надо в след.раз спросить - новые? и кто подарил )
Вообще дети по виду вполне нормальные, добрые, отзывчивые, активные...Л.П. сказала что у них вообще спокойно, и интернате в Михайлове с дисциплиной гораздо хуже...Одеты, правда, бедненько, Л.П. говорит, что с одеждой - напряжно.
Сироты на лето поедут в лагерь под Шацк.
Фото с поездки.
http://photofile.name/users/raduga62/96058715/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Чапаевская коррекционная школа интернат
Всем добрый день
У кого-нибудь учится ребенок в коррекционной школе 8 вида №1111 Москва? Хотелось бы почитать отзывы.
У кого-нибудь учится ребенок в коррекционной школе 8 вида №1111 Москва? Хотелось бы почитать отзывы.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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