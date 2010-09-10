Единый Государственный Экзамен

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение ivanes » 30 июн 2016, 19:41

Средняя з\плата выпускников ВУЗов в 2015г=33 981 руб\мес.
80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:
по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.
Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.
В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.
В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб
ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб
1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс
2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс
3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс
4.РЭТ и системы связи-46 тыс
5.Физика и астрономия-43 тыс.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение ivanes » 22 авг 2016, 20:32

Известные актрисы фильмов для взрослых обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по образованию Вячеславу Никонову с предложением усовершенствовать школьную программу. А именно - ввести в российских школах уроки сексуального воспитания.
Подросткам просто необходим этот предмет в школе, — комментирует агентству свою инициативу Беркова. - Секс является значимой частью нашей жизни и владеть всей информацией нужно сызмала.
http://tolyatti-news.net/other/2016/08/22/51287.html
Потом ЕГЭ.
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abigor
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:24

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение abigor » 03 окт 2016, 17:28

Legion. Vi isprajneniya etoi grebanoi sistemi... :twisted: [color=#FF0000][/color]
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abigor
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:24

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение abigor » 03 окт 2016, 17:33

:!: Mi :?: osvobodim vas
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serwkurwa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:33

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение serwkurwa » 03 окт 2016, 17:35

Legion. Ya zaberu vse chto vam dal :twisted:
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abigor
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:24

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение abigor » 03 окт 2016, 17:37

Leгion osvobodit vas :?:
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serwkurwa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:33

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение serwkurwa » 03 окт 2016, 17:37

Legion. Mi pokazhem seryi mrachnyi gorod
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abigor
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:24

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение abigor » 03 окт 2016, 17:39

No ne stoit nam doveryat' :?
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serwkurwa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:33

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение serwkurwa » 03 окт 2016, 17:40

Vremya boyat'sa
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abigor
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:24

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение abigor » 03 окт 2016, 17:42

:!: Nam jalko vas http://sch48okt56a.ucoz.ru
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serwkurwa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:33

Re: Единый Государственный Экзамен

Сообщение serwkurwa » 03 окт 2016, 17:42

Legion. Oswobozhdenie blizko
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RobertTup
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:55

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