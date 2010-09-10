Единый Государственный Экзамен
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Единый Государственный Экзамен
Средняя з\плата выпускников ВУЗов в 2015г=33 981 руб\мес.
80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:
по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.
Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.
В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.
В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб
ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб
1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс
2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс
3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс
4.РЭТ и системы связи-46 тыс
5.Физика и астрономия-43 тыс.
80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:
по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.
Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.
В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.
В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб
ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб
1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс
2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс
3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс
4.РЭТ и системы связи-46 тыс
5.Физика и астрономия-43 тыс.
Re: Единый Государственный Экзамен
Известные актрисы фильмов для взрослых обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по образованию Вячеславу Никонову с предложением усовершенствовать школьную программу. А именно - ввести в российских школах уроки сексуального воспитания.
Подросткам просто необходим этот предмет в школе, — комментирует агентству свою инициативу Беркова. - Секс является значимой частью нашей жизни и владеть всей информацией нужно сызмала.
http://tolyatti-news.net/other/2016/08/22/51287.html
Потом ЕГЭ.
Подросткам просто необходим этот предмет в школе, — комментирует агентству свою инициативу Беркова. - Секс является значимой частью нашей жизни и владеть всей информацией нужно сызмала.
http://tolyatti-news.net/other/2016/08/22/51287.html
Потом ЕГЭ.
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Vi isprajneniya etoi grebanoi sistemi... [color=#FF0000][/color]
Re: Единый Государственный Экзамен
Mi osvobodim vas
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Ya zaberu vse chto vam dal
Re: Единый Государственный Экзамен
Leгion osvobodit vas
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Mi pokazhem seryi mrachnyi gorod
Re: Единый Государственный Экзамен
No ne stoit nam doveryat'
Re: Единый Государственный Экзамен
Vremya boyat'sa
Re: Единый Государственный Экзамен
Nam jalko vas http://sch48okt56a.ucoz.ru
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Oswobozhdenie blizko
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