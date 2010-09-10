Сообщение ivanes » 30 июн 2016, 19:41

Средняя з\плата выпускников ВУЗов в 2015г=33 981 руб\мес.

80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:

по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.

Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.

В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.

В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб

ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб

1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс

2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс

3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс

4.РЭТ и системы связи-46 тыс

5.Физика и астрономия-43 тыс.