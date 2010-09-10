Единый Государственный Экзамен
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Re: Единый Государственный Экзамен
Средняя з\плата выпускников ВУЗов в 2015г=33 981 руб\мес.
80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:
по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.
Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.
В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.
В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб
ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб
1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс
2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс
3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс
4.РЭТ и системы связи-46 тыс
5.Физика и астрономия-43 тыс.
80-90% шансов найти работу сразу после получения диплома имеют специалисты:
по ядерной энергетике,медсестра,фармацевты.энергетики,химики-технологи.
Но почти 40% юристов и около 20% экономистов не находят работу в первый год после окончания ВУЗа.
В РАНХ и ГС сдавшие ЕГЭ на высокие баллы дополнительно могут получать (к стипендии)до 30 000 руб.
В У "МИСиС" первокурсники с баллом 230 и выше будут получать дополнительно 20 000 руб
ТОП-5 специальностей с высокими з\платами руб
1.Аэронавигация и эксплуатация авиа- ракетной техники - более 74 тыс
2.Ядерная энергетика и технология -48 тыс
3.Прикладная геология.горное дело и нефтегазовое дело -47 тыс
4.РЭТ и системы связи-46 тыс
5.Физика и астрономия-43 тыс.
Re: Единый Государственный Экзамен
Известные актрисы фильмов для взрослых обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по образованию Вячеславу Никонову с предложением усовершенствовать школьную программу. А именно - ввести в российских школах уроки сексуального воспитания.
Подросткам просто необходим этот предмет в школе, — комментирует агентству свою инициативу Беркова. - Секс является значимой частью нашей жизни и владеть всей информацией нужно сызмала.
http://tolyatti-news.net/other/2016/08/22/51287.html
Потом ЕГЭ.
Подросткам просто необходим этот предмет в школе, — комментирует агентству свою инициативу Беркова. - Секс является значимой частью нашей жизни и владеть всей информацией нужно сызмала.
http://tolyatti-news.net/other/2016/08/22/51287.html
Потом ЕГЭ.
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Vi isprajneniya etoi grebanoi sistemi... [color=#FF0000][/color]
Re: Единый Государственный Экзамен
Mi osvobodim vas
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Ya zaberu vse chto vam dal
Re: Единый Государственный Экзамен
Leгion osvobodit vas
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Mi pokazhem seryi mrachnyi gorod
Re: Единый Государственный Экзамен
No ne stoit nam doveryat'
Re: Единый Государственный Экзамен
Vremya boyat'sa
Re: Единый Государственный Экзамен
Nam jalko vas http://sch48okt56a.ucoz.ru
Re: Единый Государственный Экзамен
Legion. Oswobozhdenie blizko
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 04:50
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права и свободы человека шпаргалка
zzzf
В январе проверил домен решебников домашки в сети
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В октябре разобрал портал с рецептами блюд из свинины пообщаемся
http://leaguageok.wz.cz/profile.php?lookup=3349
На работе порекомендовали портал экзаменационных билетов в интернете
http://forum.kabin.co.id/index.php?acti ... le;u=20134
За пару минут приметил сайтик с домашней работой и душа нараспашку
http://si.edu.ge/en/profile.php?lookup=26765
Весной приоткрыл сервер мужских татуировок так идите же со мной
http://www.eng.azrip.net/user/taaatttto/
В июне проверил источник советов модницам сходи тоже
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Позавчера обнаружил ресурс электронных книг выставлю напоказ
http://www.fiiee.com/space-uid-214318.html
права и свободы человека шпаргалка
zzzf
В январе проверил домен решебников домашки в сети
http://www.aiwangxue.com/space-uid-70528.html
В октябре разобрал портал с рецептами блюд из свинины пообщаемся
http://leaguageok.wz.cz/profile.php?lookup=3349
На работе порекомендовали портал экзаменационных билетов в интернете
http://forum.kabin.co.id/index.php?acti ... le;u=20134
За пару минут приметил сайтик с домашней работой и душа нараспашку
http://si.edu.ge/en/profile.php?lookup=26765
Весной приоткрыл сервер мужских татуировок так идите же со мной
http://www.eng.azrip.net/user/taaatttto/
В июне проверил источник советов модницам сходи тоже
http://evoxhair.com/index.php?option=co ... r&id=42893
Позавчера обнаружил ресурс электронных книг выставлю напоказ
http://www.fiiee.com/space-uid-214318.html
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