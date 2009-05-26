Сообщение BAXMYPKA » 26 май 2009, 22:32

Пример; приходит заказное письмо,Вы с женой должны по 1990р. с носа за то,что недоплатили по налогам на умущество. Прихожу к судебным приставам - да есть такое судебное дело,вам лучше сходить к налоговикам.через дорогу. Налоговики:"Не понимаю ,откуда такие цифры взялись? У вас общая задолженность по пени 37р."

Беру справку(индульенцию) в налоговой и приношу судебным. Вердикт:" Заплатите 200р. пошлины за возбуждение уголовного дела и мы в расчёте"

У меня тоже каждый год с налоговой проблемы. Ежегодно, в начале осени приходит гневное заказное письмо, с требованием уплатить транспортный налог. Машины у меня никогда не было! Иду в налоговою. Удивляются, "как это так мы облажались!" Каждый год удивляются, и пени начисляют. В прошлом году пришел к ним, отстоял очередь, в который раз объяснил, что автовладельцем никогда не был, и попросил сделать в картотеке ихней отметочку, чтобы не слать больше всяких писем угрожающих. На меня посмотрели, как на кучу говна, и высокомерно так, заявили, что им это не надо!Вообще, уже давно для себя решил: три организации, с которыми лучше несвязываться, ибо работать там не умеют:1) Налоговая2) Почта России3) СбербанкПо личному опыту знаю - во всех трёх работают УРОДЫ!