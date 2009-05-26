Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Колхозник » 26 май 2009, 19:10

Верховный суд совсем оборзел.
Пленум Верховного суда России внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым недоплаченные гражданами налоги, сборы, пенни и штрафы могут частично взыскиваться во внесудебном порядке, рассказал председатель ВС Вячеслав Лебедев.

http://grani.ru/Society/Law/m.151515.html

Вспомнился мультфильм "Чипполино", где брали налоги на воздух, а овощи стали меньше дышать.

На отца налоговики повесили 2 года назад запорожец горбатый, с двигателем мощностью под 70 л.с. По-факту этот запор в ГАИ уже не числится лет 10, а налоговики его пишут, да ещё и лошадок прибавили.

Не удивлюсь, если старые запорожцы с двигателями мощностью под 300 л.с. повесят на каждого гражданина. Это очень удобно, собираемость налогов повысится сразу.
Последний раз редактировалось Колхозник 26 май 2009, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение nikols » 26 май 2009, 19:19

Колхозник,Трофмимыч
Часто по делу выступают. Еще одна новость про налоги.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение nikols » 26 май 2009, 19:23

Колхозник
Только похвалил,а Вы волну неплатежей гоните. Не про займы речь идет,а про налоги и штрафы и пени за просрочку этих платежей.
Заплатил налоги,ментовские штрафы и пени- спи спокойно. За рубеж отпустят и машину не арестуют по дороге к теще.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Колхозник » 26 май 2009, 19:28

es62 писал(а):Колхозник,может где-то перекосы м будут,но я лично ЗА .

Дело совсем не в неплатежах по кредитам. Дело в налогах.

Посмотрим как люди запоют, когда с их зарплатных карточек будут списывать деньги без суда, за якобы не уплаченный транспортный налог.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Galka » 26 май 2009, 19:39

А в налоговой, как правило, полный бардак. Вот они насписывают...
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2985
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Дамир » 26 май 2009, 19:47

Galka писал(а):А в налоговой, как правило, полный бардак. Вот они насписывают...

Да дело даже не в налоговой. Представляете какой мощный инструмент для управления. Представите что вашими деньгами будет распоряжаться неизвестно кто и даже не ставя вас в известность!
http://vk.com/club38798275
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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение BAXMYPKA » 26 май 2009, 22:32

Пример; приходит заказное письмо,Вы с женой должны по 1990р. с носа за то,что недоплатили по налогам на умущество. Прихожу к судебным приставам - да есть такое судебное дело,вам лучше сходить к налоговикам.через дорогу. Налоговики:"Не понимаю ,откуда такие цифры взялись? У вас общая задолженность по пени 37р."
Беру справку(индульенцию) в налоговой и приношу судебным. Вердикт:" Заплатите 200р. пошлины за возбуждение уголовного дела и мы в расчёте"

У меня тоже каждый год с налоговой проблемы. Ежегодно, в начале осени приходит гневное заказное письмо, с требованием уплатить транспортный налог. Машины у меня никогда не было! Иду в налоговою. Удивляются, "как это так мы облажались!" Каждый год удивляются, и пени начисляют. В прошлом году пришел к ним, отстоял очередь, в который раз объяснил, что автовладельцем никогда не был, и попросил сделать в картотеке ихней отметочку, чтобы не слать больше всяких писем угрожающих. На меня посмотрели, как на кучу говна, и высокомерно так, заявили, что им это не надо!
Вообще, уже давно для себя решил: три организации, с которыми лучше несвязываться, ибо работать там не умеют:
1) Налоговая
2) Почта России
3) Сбербанк
По личному опыту знаю - во всех трёх работают УРОДЫ!
А взять всё, и поделить!!!
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Galka » 26 май 2009, 23:18

Дамир, а разве это не противоречит российской конституции? Хотя, о чем это я.
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение SM » 27 май 2009, 06:21

es62 писал(а):
Пример; приходит заказное письмо,Вы с женой должны по 1990р. с носа за то,что недоплатили по налогам на умущество.

Это цветочки. У меня счёт мой в налоговой задублираван был. Платишь так налоги, а в налоговой один платёж на один счёт зачислят, другой на второй. А потом в конце года приходит письмо от приставов, что я злостный неплатильщик налогов и счёт мой в банке арестовывают. Вобщем, как "2 девятых вагона". Я думаю, что история про вагоны реальная.
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Avarax
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1432
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 13:26

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Avarax » 27 май 2009, 09:27

BAXMYPKA писал(а):
Вообще, уже давно для себя решил: три организации, с которыми лучше несвязываться, ибо работать там не умеют:
1) Налоговая
2) Почта России
3) Сбербанк
По личному опыту знаю - во всех трёх работают УРОДЫ!

я смотрю ты крупный специалист по говну и вентиляторам
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2985
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Дамир » 27 май 2009, 09:49

Galka писал(а):Дамир, а разве это не противоречит российской конституции? Хотя, о чем это я.

Действительно, о чем это Вы? Нот можно еще надеятся, что это все не пройдет! пока это же только предложение!
http://vk.com/club38798275
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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение BAXMYPKA » 27 май 2009, 10:08

Avarax
я смотрю ты крупный специалист по говну и вентиляторам

Не смотри. Не специалист. И даже не любитель. Просто не везёт по жизни - всякое говно ко мне прилипнуть пытается! :mrgreen:
А взять всё, и поделить!!!
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение Fafhrd » 27 май 2009, 11:17

es62 писал(а):Я вот в Турцию собрался,а в аэропорту бац!,- у вас должок (несуществующий)!


Недавно читал историю - две семейные пары ехали в Турцию на отдых, и на таможне жен тормознули за долги по кредитам (одна брала, вторая была поручителем). В общем, мужья полетели одни.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение DS » 27 май 2009, 11:35

Ну вот. А говорили - плохие поправки.
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yaroslav_kuznetsov
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 16:24

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение yaroslav_kuznetsov » 17 апр 2016, 16:29

Вот здесь описаны актуальные изменения за 2016 год. С подробностями и всё понятно. http://e3blog.ru/e3-investment-analiziruet-izmeneniya-v-nalogovoj/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Верховный суд и его поправки в налоговый кодекс.

Сообщение ivanes » 18 апр 2016, 17:27

Раньше сами депутаты разных уровней продавали дачи и квартиры по 900 тыс руб. Уходили от налогов. Найдут лазейки в нововведении. Изменить срок проживания пустяк. По прописке определяют до сих пор.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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