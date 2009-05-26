Сообщение psy » 08 авг 2009, 11:43

Присоединяюсь к вопросу.

Сложилось впечатление,что в мск дешевле

Например, с одного сайта продавца из мск.



Дом из бруса 6 х 6м, из бруса сечением 150х150мм - 344 000тыс:

-Дом с мансардой, наружные стены первого этажа - профилированный брус.

-Внутренние перегородки первого этажа обшиты вагонкой по каркасу с двух сторон.

-Мансарда, одно общее помещение (без перегородок), внутри отделана вагонкой по каркасу стропильных ферм - стены и потолок (в базовом варианте мансарда не утеплена).

-Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.

-Внутренняя высота первого этажа 2,35м, высота потолка на мансарде 2,1м.

-Форма крыши на выбор прямая двухскатная или ломаная (мансардная).

-Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы.

-Окна двойные рамы застекленные, стандарт 1,2х1,2м.

-Входная дверь филенчатая, межкомнатные оргалитовые.

-Дверные и оконные проемы отделаны наличником с двух сторон.

-Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.

-Для домов габаритами не более 6 х 9м возможна установка опорно-столбчатый фундамента (бесплатно).

-Доставка до 100км (для Московского региона) от нашей площадки и сборка на участке покупателя БЕСПЛАТНО.

-Цены указаны без фундамента, мезонина, балкона, крыльца, веранды и других возможных пристроек.



Бытовка 4х2,3 кол-во; бет. блоков, шт.-4,цена-37тыс



Подскажите Рязанских продавцов