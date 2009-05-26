Где заказать дачный домик?

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Где заказать дачный домик?

Сообщение Bazooka » 26 май 2009, 21:29

Требуется небольшой (5х4) брусовый дачный домик. +доставка/сборка на моей земле... в общем под ключ.
Посоветуйте какую-нибудь контору...
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PastuX
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 22:48
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Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение PastuX » 10 июн 2009, 10:41

http://cun62.narod.ru
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Almamegretta
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 окт 2007, 21:25
Откуда: Волшебная страна

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение Almamegretta » 21 июн 2009, 22:43

хмм...по ссылке....цены чересчур завышены.....

Нашёл одну контору в Рязани...у них собственные лесопилки в Мордовии....стоимость ниже чем по области....но качество ,я посмотрел,отменное...

Если что....в личку...
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение Bazooka » 22 июн 2009, 22:50

Вопрос закрыт.
К сожалению в Рязани адекватной конторы так и не нашел :(
Пришлось в Москве заказывать.
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psy
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 23:43

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение psy » 08 авг 2009, 11:43

Присоединяюсь к вопросу.
Сложилось впечатление,что в мск дешевле
Например, с одного сайта продавца из мск.

Дом из бруса 6 х 6м, из бруса сечением 150х150мм - 344 000тыс:
-Дом с мансардой, наружные стены первого этажа - профилированный брус.
-Внутренние перегородки первого этажа обшиты вагонкой по каркасу с двух сторон.
-Мансарда, одно общее помещение (без перегородок), внутри отделана вагонкой по каркасу стропильных ферм - стены и потолок (в базовом варианте мансарда не утеплена).
-Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.
-Внутренняя высота первого этажа 2,35м, высота потолка на мансарде 2,1м.
-Форма крыши на выбор прямая двухскатная или ломаная (мансардная).
-Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы.
-Окна двойные рамы застекленные, стандарт 1,2х1,2м.
-Входная дверь филенчатая, межкомнатные оргалитовые.
-Дверные и оконные проемы отделаны наличником с двух сторон.
-Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.
-Для домов габаритами не более 6 х 9м возможна установка опорно-столбчатый фундамента (бесплатно).
-Доставка до 100км (для Московского региона) от нашей площадки и сборка на участке покупателя БЕСПЛАТНО.
-Цены указаны без фундамента, мезонина, балкона, крыльца, веранды и других возможных пристроек.

Бытовка 4х2,3 кол-во; бет. блоков, шт.-4,цена-37тыс

Подскажите Рязанских продавцов
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demadera
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 14:24

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение demadera » 30 окт 2009, 15:49

заходите на наш сайт www-demadera-ru можете посмотреть наши работы, цены, проекты
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение moon » 30 окт 2009, 21:17

psy
очень дорого, давайте дешевле!
wild wild web
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение UNCLE1911 » 08 авг 2014, 16:51

Не, он тебе обязательно нальет стакан, ведь все пять лет bazooka только и ждал твоего ответа.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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olezhka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 22:38

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение olezhka » 23 июн 2016, 22:43

ну вообще главное проследите, чтобы вам канализацию хорошую сделали, с ней всегда много проблем
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losep
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 09:59

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение losep » 24 июн 2016, 10:00

с вам трудно спорить, канализация это очень важная вещь, не знаете, где ее лучше поменять ?
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olezhka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 22:38

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение olezhka » 24 июн 2016, 10:01

обратитесь в компанию avtonomno.ru, они занимаются автономной канализацией, я думаю они вам помогут
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение UNCLE1911 » 24 июн 2016, 10:03

Еще один козел мудросоветчик.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Viatich
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 15:17
Откуда: Москва

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение Viatich » 07 сен 2016, 00:41

дома под ключ каркасные можно у РНР заказывать, толковые ребята.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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VictorBulo30
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 17:56
Контактная информация:
Контактная информация пользователя VictorBulo30

Re: Где заказать дачный домик?

Сообщение VictorBulo30 » 19 минут назад

Кроме этого, его еще пришлось регистрировать, благо здесь http://aar.com.ua/ua/services/legal-services/company-registration/registratsiya-filialov-yuridicheskih-lits помогли с юр консультацией по всем вопросам! Главное заверить документы!
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