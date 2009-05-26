Где заказать дачный домик?
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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14 сообщений • Страница 1 из 1
Где заказать дачный домик?
Требуется небольшой (5х4) брусовый дачный домик. +доставка/сборка на моей земле... в общем под ключ.
Посоветуйте какую-нибудь контору...
Посоветуйте какую-нибудь контору...
- Almamegretta
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 29 окт 2007, 21:25
- Откуда: Волшебная страна
Re: Где заказать дачный домик?
хмм...по ссылке....цены чересчур завышены.....
Нашёл одну контору в Рязани...у них собственные лесопилки в Мордовии....стоимость ниже чем по области....но качество ,я посмотрел,отменное...
Если что....в личку...
Нашёл одну контору в Рязани...у них собственные лесопилки в Мордовии....стоимость ниже чем по области....но качество ,я посмотрел,отменное...
Если что....в личку...
Re: Где заказать дачный домик?
Вопрос закрыт.
К сожалению в Рязани адекватной конторы так и не нашел
Пришлось в Москве заказывать.
К сожалению в Рязани адекватной конторы так и не нашел
Пришлось в Москве заказывать.
Re: Где заказать дачный домик?
Присоединяюсь к вопросу.
Сложилось впечатление,что в мск дешевле
Например, с одного сайта продавца из мск.
Дом из бруса 6 х 6м, из бруса сечением 150х150мм - 344 000тыс:
-Дом с мансардой, наружные стены первого этажа - профилированный брус.
-Внутренние перегородки первого этажа обшиты вагонкой по каркасу с двух сторон.
-Мансарда, одно общее помещение (без перегородок), внутри отделана вагонкой по каркасу стропильных ферм - стены и потолок (в базовом варианте мансарда не утеплена).
-Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.
-Внутренняя высота первого этажа 2,35м, высота потолка на мансарде 2,1м.
-Форма крыши на выбор прямая двухскатная или ломаная (мансардная).
-Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы.
-Окна двойные рамы застекленные, стандарт 1,2х1,2м.
-Входная дверь филенчатая, межкомнатные оргалитовые.
-Дверные и оконные проемы отделаны наличником с двух сторон.
-Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.
-Для домов габаритами не более 6 х 9м возможна установка опорно-столбчатый фундамента (бесплатно).
-Доставка до 100км (для Московского региона) от нашей площадки и сборка на участке покупателя БЕСПЛАТНО.
-Цены указаны без фундамента, мезонина, балкона, крыльца, веранды и других возможных пристроек.
Бытовка 4х2,3 кол-во; бет. блоков, шт.-4,цена-37тыс
Подскажите Рязанских продавцов
Сложилось впечатление,что в мск дешевле
Например, с одного сайта продавца из мск.
Дом из бруса 6 х 6м, из бруса сечением 150х150мм - 344 000тыс:
-Дом с мансардой, наружные стены первого этажа - профилированный брус.
-Внутренние перегородки первого этажа обшиты вагонкой по каркасу с двух сторон.
-Мансарда, одно общее помещение (без перегородок), внутри отделана вагонкой по каркасу стропильных ферм - стены и потолок (в базовом варианте мансарда не утеплена).
-Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.
-Внутренняя высота первого этажа 2,35м, высота потолка на мансарде 2,1м.
-Форма крыши на выбор прямая двухскатная или ломаная (мансардная).
-Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы.
-Окна двойные рамы застекленные, стандарт 1,2х1,2м.
-Входная дверь филенчатая, межкомнатные оргалитовые.
-Дверные и оконные проемы отделаны наличником с двух сторон.
-Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.
-Для домов габаритами не более 6 х 9м возможна установка опорно-столбчатый фундамента (бесплатно).
-Доставка до 100км (для Московского региона) от нашей площадки и сборка на участке покупателя БЕСПЛАТНО.
-Цены указаны без фундамента, мезонина, балкона, крыльца, веранды и других возможных пристроек.
Бытовка 4х2,3 кол-во; бет. блоков, шт.-4,цена-37тыс
Подскажите Рязанских продавцов
Re: Где заказать дачный домик?
заходите на наш сайт www-demadera-ru можете посмотреть наши работы, цены, проекты
Re: Где заказать дачный домик?
psy
очень дорого, давайте дешевле!
очень дорого, давайте дешевле!
wild wild web
Re: Где заказать дачный домик?
Не, он тебе обязательно нальет стакан, ведь все пять лет bazooka только и ждал твоего ответа.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где заказать дачный домик?
ну вообще главное проследите, чтобы вам канализацию хорошую сделали, с ней всегда много проблем
Re: Где заказать дачный домик?
с вам трудно спорить, канализация это очень важная вещь, не знаете, где ее лучше поменять ?
Re: Где заказать дачный домик?
обратитесь в компанию avtonomno.ru, они занимаются автономной канализацией, я думаю они вам помогут
Re: Где заказать дачный домик?
Еще один козел мудросоветчик.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где заказать дачный домик?
дома под ключ каркасные можно у РНР заказывать, толковые ребята.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 дек 2016, 17:56
- Контактная информация:
Re: Где заказать дачный домик?
Кроме этого, его еще пришлось регистрировать, благо здесь http://aar.com.ua/ua/services/legal-services/company-registration/registratsiya-filialov-yuridicheskih-lits помогли с юр консультацией по всем вопросам! Главное заверить документы!
14 сообщений • Страница 1 из 1
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