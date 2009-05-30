Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
19 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 07:15
Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Недорогой отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка, Анапа)
Кабардинка - частная гостиница и комнаты.
Анапа - гостиница
Архипо-Осиповка - комнаты
Встреча-проводы с ж/д, а/э
информацию и фото можно посмотреть здесь http://www.cityofsun.ru/
Кабардинка - частная гостиница и комнаты.
Анапа - гостиница
Архипо-Осиповка - комнаты
Встреча-проводы с ж/д, а/э
информацию и фото можно посмотреть здесь http://www.cityofsun.ru/
Последний раз редактировалось nashasasha 07 июн 2009, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Ну что вот за реклама такая бестолковая, фотки где? Координаты дома чтобы можно было в гугле посмотреть где он находится или хотябы адрес, чтобы оценить 10-15 минут до моря идти или 45 минут тащиться по жаре. Сколько стоит встреча и трансфер с ЖД вокзала? Не умеют наши предприниматели себя преподнести.
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
nashasasha писал(а):Июнь - 250 руб.
Блин, правда кризис, что ли? В 2004, кажется, мы за 1500 в день комнату снимали подобную (в Геленджике).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
DS
250 это сортир на улице, "летний" душ и общая кухня. И все это изобилие в какой-нибудь глухой деревне, где до цивилизации минут 20-30 надо на машине ехать...
250 это сортир на улице, "летний" душ и общая кухня. И все это изобилие в какой-нибудь глухой деревне, где до цивилизации минут 20-30 надо на машине ехать...
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
DS, это ты, наверное, жировал, раз снимал за такие бабки комнату. В 2006 снимали отличный номер с евроремонтом в частной гостинице с кодеем и всеми мыслимыми удобствами за 800 р. в сутки в на окраине Лазаревского. Мы в том году снимали приличный этажик в доме в центре Геленджика, со всеми удобствами и кухней. Выходило по 500 рублей в сутки на человека на пятерых.
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 07:15
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
to DaveGibson - трансфер в среднем 20р/км, окончательная сумма зависит от количества человек и транспорта (микроавтобус или легковое авто)
в Кабардинке гостиница находится на ул.Коллективной, рядом с ул.Школьной - http://andreysmorya.ru/city/gelmap/3kab.jpg
Архипо-Осиповка - ул. Садовая, можно посмотреть здесь - http://www.psekups.ru/maps/map_town_arh ... povka1.jpg
в стоимость входит пользование сортиром (сортир - не хуже чем в Рязани), централизованная канализация, душ с горячей водой.
в Кабардинке гостиница находится на ул.Коллективной, рядом с ул.Школьной - http://andreysmorya.ru/city/gelmap/3kab.jpg
Архипо-Осиповка - ул. Садовая, можно посмотреть здесь - http://www.psekups.ru/maps/map_town_arh ... povka1.jpg
в стоимость входит пользование сортиром (сортир - не хуже чем в Рязани), централизованная канализация, душ с горячей водой.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
nashasasha
Рад, что вы не рекламный бот и отвечаете на вопросы Я гляжу в Кабардинке почти все побережье занимают санатории, пляжи платные/бесплатные? Песок/галька? Теже вопросы и про Архипо-Осиповку. В этом году на заграницу денег видимо не насобираем, присматриваюсь к бюджетному морю.
Рад, что вы не рекламный бот и отвечаете на вопросы Я гляжу в Кабардинке почти все побережье занимают санатории, пляжи платные/бесплатные? Песок/галька? Теже вопросы и про Архипо-Осиповку. В этом году на заграницу денег видимо не насобираем, присматриваюсь к бюджетному морю.
- sezmar
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июн 2009, 10:24
- Откуда: геленджик
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Про весь Геленджик, включая Архипку и Кабардинку, а также про поиск жилья в Геленджике.
Последний раз редактировалось sezmar 11 ноя 2010, 03:42, всего редактировалось 1 раз.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
DaveGibson писал(а):Я гляжу в Кабардинке почти все побережье занимают санатории, пляжи платные/бесплатные? Песок/галька?
Да все побережье там действительно занимают санатории, пансионаты. Пляжи преимущественно галечные (песчаные не знаю, не видела, ну если и есть , то частные) Мы отдыхали на общем пляже-бесплатном, платных тоже пляжей не встречала , на территорию частных пляжей просто не пускали и все, и по- моему там вопрос о цене не стоял.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 07:15
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Гостиница в Кабардинке: в начале июня - 300 руб. с чел., вторая половина июня - 350 руб. с чел., июль 350-450, август 400-500 руб. В номере все удобства. До моря 15 мин.Месторасположение можно посмотреть здесь ул. Коллективная, два квартала от рынка http://andreysmorya.ru/city/gelmap/3kab.jpg
"Гостиница в Кабардинке.JPG"
Размер файла: 768 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9523644000/%D0%...D0%B5.JPG.html
"Двор гостиницы.JPG"
Размер файла: 641 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9523776000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"номер гостиница Кабардинка.JPG"
Размер файла: 752 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524213000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"номер гостиница.JPG"
Размер файла: 682 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524276000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"гостиница санузел.JPG"
Размер файла: 813 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524367000/%D0%...D0%BB.JPG.html
"Кухня в гостинице Кабардинка.JPG"
Размер файла: 914 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524438000/%D0%...D0%B0.JPG.html
Кабардинка: комнаты начало июня 200 руб. с чел. вторая половина июня - 250 руб. с чел., июль 250 - 350 руб. с чел., август 350 - 400 руб. с человека. Душ, туалет, кухня общая (канализация, водопровод, горячая вода) Ссылки на фото прилагаю. До моря 10- 15 мин. ходьбы. Месторасположение можно посмотреть здесь ул. Коллективная, два квартала от рынка http://andreysmorya.ru/city/gelmap/3kab.jpg
"комнаты в Кабардинке.JPG"
Размер файла: 883 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524574000/%D0%...D0%B5.JPG.html
"Комнаты Кабардинка.JPG"
Размер файла: 958 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524731000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"санузел (комнаты в Кабардинке).JPG"
Размер файла: 713 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524842000/%D1%...0%B5).JPG.html
"Кухня (комнаты Кабардинка).JPG"
Размер файла: 836 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525040000/%D0%...0%B0).JPG.html
"душ (комнаты в Кабардинке).JPG"
Размер файла: 793 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525185000/%D0%...0%B5).JPG.html
"Кабардинка набережная.JPG"
Размер файла: 1.08 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525378000/%D0%...D1%8F.JPG.html
"пляж кабардинка.JPG"
Размер файла: 1.11 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525495000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"набережная Кабардинка.JPG"
Размер файла: 967 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525599000/%D0%...D0%B0.JPG.html
Архипо-Осиповка: цена первая половина июня 200 руб. с чел. вторая половина 250 руб. с чел. Июль цена - 250 - 350 руб. с чел. Август 350 - 450 руб. Души, туалет, кухня общая (водопровод, канализация). Ссылки на фото прилагаю. До моря 3-4 мин. ходьбы. Месторасположение можно посмотреть здесь ул. Садовая http://www.psekups.ru/maps/map_town_arh ... povka1.jpg
"двор Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 1.64 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526565000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Архипо-Осиповка комнаты.JPG"
Размер файла: 1.07 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526304000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"Комнаты Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 944 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526396000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"душ, туалет Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 904 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527147000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Архипо-Осиповка Атракционы.JPG"
Размер файла: 1002.33 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527211000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"Архипо-Осиповка Набережная.JPG"
Размер файла: 1.04 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527313000/%D0%...D1%8F.JPG.html
"Архипо-Осиповка пляж.JPG"
Размер файла: 1.15 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527423000/%D0%...D0%B6.JPG.html
Анапа гостевой дом: свободен только июнь стоимость проживания одного человека с 2-х разовым питанием 800 руб.Номера со всеми удобствами. ДО моря 15 мин. Месторасположение можно посмотреть здесь http://planetolog.ru/maps/city/anapa.gif ул. Шевченко.Ссылки на фото прилагаю
"Анапа гостевой дом.JPG"
Размер файла: 885 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527532000/%D0%...D0%BC.JPG.html
Описание файла: Свободен только июнь. Цена 800 руб. с человека, в стоимость входит 2-х разовое питание. Гостиница расположена в центре, до моря 15 мин.
"Анапа вид номера.JPG"
Размер файла: 895 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527642000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Балкон Анапа гостевой дом.JPG"
Размер файла: 1.07 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527815000/%D0%...D0%BC.JPG.html
"санузел Анапа.JPG"
Размер файла: 881 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9528010000/%D1%...D0%B0.JPG.html
"столовая Анапа.JPG"
Размер файла: 995 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9528159000/%D1%...D0%B0.JPG.html
------
Отвечу на вопросы.
"Гостиница в Кабардинке.JPG"
Размер файла: 768 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9523644000/%D0%...D0%B5.JPG.html
"Двор гостиницы.JPG"
Размер файла: 641 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9523776000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"номер гостиница Кабардинка.JPG"
Размер файла: 752 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524213000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"номер гостиница.JPG"
Размер файла: 682 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524276000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"гостиница санузел.JPG"
Размер файла: 813 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524367000/%D0%...D0%BB.JPG.html
"Кухня в гостинице Кабардинка.JPG"
Размер файла: 914 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524438000/%D0%...D0%B0.JPG.html
Кабардинка: комнаты начало июня 200 руб. с чел. вторая половина июня - 250 руб. с чел., июль 250 - 350 руб. с чел., август 350 - 400 руб. с человека. Душ, туалет, кухня общая (канализация, водопровод, горячая вода) Ссылки на фото прилагаю. До моря 10- 15 мин. ходьбы. Месторасположение можно посмотреть здесь ул. Коллективная, два квартала от рынка http://andreysmorya.ru/city/gelmap/3kab.jpg
"комнаты в Кабардинке.JPG"
Размер файла: 883 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524574000/%D0%...D0%B5.JPG.html
"Комнаты Кабардинка.JPG"
Размер файла: 958 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524731000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"санузел (комнаты в Кабардинке).JPG"
Размер файла: 713 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9524842000/%D1%...0%B5).JPG.html
"Кухня (комнаты Кабардинка).JPG"
Размер файла: 836 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525040000/%D0%...0%B0).JPG.html
"душ (комнаты в Кабардинке).JPG"
Размер файла: 793 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525185000/%D0%...0%B5).JPG.html
"Кабардинка набережная.JPG"
Размер файла: 1.08 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525378000/%D0%...D1%8F.JPG.html
"пляж кабардинка.JPG"
Размер файла: 1.11 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525495000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"набережная Кабардинка.JPG"
Размер файла: 967 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9525599000/%D0%...D0%B0.JPG.html
Архипо-Осиповка: цена первая половина июня 200 руб. с чел. вторая половина 250 руб. с чел. Июль цена - 250 - 350 руб. с чел. Август 350 - 450 руб. Души, туалет, кухня общая (водопровод, канализация). Ссылки на фото прилагаю. До моря 3-4 мин. ходьбы. Месторасположение можно посмотреть здесь ул. Садовая http://www.psekups.ru/maps/map_town_arh ... povka1.jpg
"двор Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 1.64 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526565000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Архипо-Осиповка комнаты.JPG"
Размер файла: 1.07 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526304000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"Комнаты Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 944 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9526396000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"душ, туалет Архипо-Осиповка.JPG"
Размер файла: 904 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527147000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Архипо-Осиповка Атракционы.JPG"
Размер файла: 1002.33 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527211000/%D0%...D1%8B.JPG.html
"Архипо-Осиповка Набережная.JPG"
Размер файла: 1.04 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527313000/%D0%...D1%8F.JPG.html
"Архипо-Осиповка пляж.JPG"
Размер файла: 1.15 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527423000/%D0%...D0%B6.JPG.html
Анапа гостевой дом: свободен только июнь стоимость проживания одного человека с 2-х разовым питанием 800 руб.Номера со всеми удобствами. ДО моря 15 мин. Месторасположение можно посмотреть здесь http://planetolog.ru/maps/city/anapa.gif ул. Шевченко.Ссылки на фото прилагаю
"Анапа гостевой дом.JPG"
Размер файла: 885 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527532000/%D0%...D0%BC.JPG.html
Описание файла: Свободен только июнь. Цена 800 руб. с человека, в стоимость входит 2-х разовое питание. Гостиница расположена в центре, до моря 15 мин.
"Анапа вид номера.JPG"
Размер файла: 895 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527642000/%D0%...D0%B0.JPG.html
"Балкон Анапа гостевой дом.JPG"
Размер файла: 1.07 Мб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9527815000/%D0%...D0%BC.JPG.html
"санузел Анапа.JPG"
Размер файла: 881 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9528010000/%D1%...D0%B0.JPG.html
"столовая Анапа.JPG"
Размер файла: 995 Кб
Чтобы скачать файл, перейдите по ссылке или скопируйте ее в адресную строку браузера http://narod.ru/disk/9528159000/%D1%...D0%B0.JPG.html
------
Отвечу на вопросы.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
nashasasha
Ссылки не открываются потому как ссылки неполные, вы как-нибудь оформите это дело поудобнее и покомпактнее. Одна гостиница - несколько ссылок, можно картинки сюда повставлять - кликнул посмотрел. А ещё лучше откройте для себя FrontPage и слабайте простейший сайт на 3-4 странички с фотографиями, разместите всё это на бесплатном хостинге типа narod.ru. Этим вы значительно облегчите жизнь и себе и своим клиентам.
Ссылки не открываются потому как ссылки неполные, вы как-нибудь оформите это дело поудобнее и покомпактнее. Одна гостиница - несколько ссылок, можно картинки сюда повставлять - кликнул посмотрел. А ещё лучше откройте для себя FrontPage и слабайте простейший сайт на 3-4 странички с фотографиями, разместите всё это на бесплатном хостинге типа narod.ru. Этим вы значительно облегчите жизнь и себе и своим клиентам.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 07:15
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
Отдых на черном море недорого фото на http://www.cityofsun.ru
Бронирую на июнь-начало июля
Бронирую на июнь-начало июля
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
nashasasha
совсем другое дело Мы если и соберемся, то в августе или начале сентября, ближе к делу будет видно.
совсем другое дело Мы если и соберемся, то в августе или начале сентября, ближе к делу будет видно.
Re: Отдых на черном море (Капбардинка, Архио-Осиповка) частный с
А я этим летом отдыхала так: http://www.eokplanet.com/?q=node/2
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частн
Приглашаем в Кабардинку, с рязанцами работаем уже с 2006 года, раньше через агентство Робинзон, сейчас по прямому бронированию!
К вашим услугам отель Изумрудный в Кабардинке - www.hotel-izumrud.ru
отзывы можно посмотреть здесь - www.hotel-izumrud.ru/book.php, а номера и цены тут - www.hotel-izumrud.ru/rooms.php
К вашим услугам отель Изумрудный в Кабардинке - www.hotel-izumrud.ru
отзывы можно посмотреть здесь - www.hotel-izumrud.ru/book.php, а номера и цены тут - www.hotel-izumrud.ru/rooms.php
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частн
На зимнюю рыбалку????
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частн
нет, на летний отдых.))))
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
привет. обновляю информацию по гостинице:
сайт http://hotel-izumrud.ru, отзывы об отдыхе в Кабардинке http://hotei-izumrud.ru/otzyvy
сайт http://hotel-izumrud.ru, отзывы об отдыхе в Кабардинке http://hotei-izumrud.ru/otzyvy
Re: Отдых на черном море (Кабардинка, Архипо-Осиповка) частный с
привет. у нас новшества на сайте.
теперь однокомнатные номера здесь http://hotel-izumrud.ru/osnovnoj-korpus/
семейные номера http://hotel-izumrud.ru/domashnij-korpus/
забронировать можно здесь http://hotel-izumrud.ru/zabronirovat/
пишите
теперь однокомнатные номера здесь http://hotel-izumrud.ru/osnovnoj-korpus/
семейные номера http://hotel-izumrud.ru/domashnij-korpus/
забронировать можно здесь http://hotel-izumrud.ru/zabronirovat/
пишите
19 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей