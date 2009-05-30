Сообщение Дядьдима » 01 июн 2009, 08:42

DS, это ты, наверное, жировал, раз снимал за такие бабки комнату.В 2006 снимали отличный номер с евроремонтом в частной гостинице с кодеем и всеми мыслимыми удобствами за 800 р. в сутки в на окраине Лазаревского. Мы в том году снимали приличный этажик в доме в центре Геленджика, со всеми удобствами и кухней. Выходило по 500 рублей в сутки на человека на пятерых.