Книги которые мы рекомендуем
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Книги которые мы рекомендуем
Математика не терпит понятия "для меня".
Re: Книги которые мы рекомендуем
Solnishko писал(а):Математика не терпит понятия "для меня".
Вы путаете разные вещи.
Математика стремиться сокращать определения и т.п.
Если сокращение удачное, то оно приживается.
Например.
Те определения, которые даются в школах и в некоторых институтах на лекциях - слишком длинные.
В правильных институтах записи учат сокращать. И в некоторых учебниках формулировки очень короткие, потому, что они используют символьную запись, а не словесную.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Книги которые мы рекомендуем
Solnishko писал(а):Математика не терпит понятия "для меня".
А по-моему терпит. Вот, например, геометрия - знали все, что параллельные прямые не пересекаются. А Лобачевский пришел и сказал "а для меня пересекаются".
Или вот, допустим, кто-то когда-то сказал, что корень квадратный из минус единицы - это не дурь форумная, а такое комплексное число, которое имеет смысл. А мы теперь в школах изучаем.
Re: Книги которые мы рекомендуем
Solnishko писал(а):я тоже так считаю, что правильно 0.3(3).
А вот справочники по математике и некоторые товарищи ей увлекающиеся, считают совсем по другому.
http://ilyabirman.ru/meanwhile/2006/07/15/1/comments
Опять боты и офисная ёпь на страницах форума будет kashey-я учить наукам? Недавно вот русскому языку обучали, как слово ВУЗ правильней писать, и кто грамотней.
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По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Книги которые мы рекомендуем
kashey писал(а):Те определения, которые даются в школах и в некоторых институтах на лекциях - слишком длинные.
В правильных институтах записи учат сокращать. И в некоторых учебниках формулировки очень короткие, потому, что они используют символьную запись, а не словесную.
Сокращать запись, используя символику - не значит коверкать смысл, вырывать кусок. Просто слово заменяют симоволом:
"существует" - перевернутая Е (в другую сторону)
"любой" - буква "А" вверх ногами...
"плюс" - +
"количество" = "кол-во"
...
А уж как ты это запишешь - словами или символами - все равно.
Кстати, правильная запись действительно 0,(3) - чистая периодическая дробь. = 0,333333......
А вот так 0,3(3) - смешанная периодическая дробь = 0,333333.... - одинаковое число.
Так пишут число с предпериодом 0,1(3) = 0,1333333.....
В скобки берут период - повторяющееся число.
Последний раз редактировалось tochka 02 авг 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Книги которые мы рекомендуем
ну конечно, доказать на примере великих людей правильность понятия в математике "для меня" очень умно.Давайте всех студентов, обучающихся высшей математике, не будем обязывать употреблять правила и обозначения, используемые в Высшей математике (будь то Линейная алгебра или аналитическая геометрия, мат.анализ, мат.статистика и теория вероятностей, и т.д. и т.п.) Что мы тогда получим? ))
Отсутствие какой-либо математики)
Кроме того, доказательства, что 2 параллельные прямые пересекаются, и что 2+2=5, также основаны на общепринятых математических обозначениях и правилах.
Отсутствие какой-либо математики)
Кроме того, доказательства, что 2 параллельные прямые пересекаются, и что 2+2=5, также основаны на общепринятых математических обозначениях и правилах.
Re: Книги которые мы рекомендуем
Колхозник писал(а):Опять боты и офисная ёпь на страницах форума будет kashey-я учить наукам? Недавно вот русскому языку обучали, как слово ВУЗ правильней писать, и кто грамотней.
Это вы о себе? Чтож, будем знать.)
а по поводу дроби я сразу писала, что это совсем не знания, а общепринятое обозначение. И что это не самое сложное, что есть в математике)))
Согласно с tochka по поводу чистой и смешанной периодической дроби.
Последний раз редактировалось Solnishko 02 авг 2009, 15:36, всего редактировалось 2 раза.
Re: Книги которые мы рекомендуем
Re: Книги которые мы рекомендуем
Я энное кол-во лет закончила физмат, по специальности - математика.
В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.
Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.
Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.
Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3).
По ссылке, приведенной выше Колхозником -
"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."
В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.
Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.
Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.
Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3).
По ссылке, приведенной выше Колхозником -
"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."
Re: Книги которые мы рекомендуем
tochka писал(а):Я энное кол-во лет закончила физмат, по специальности - математика.
В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.
Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.
Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.
Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3).
По ссылке, приведенной выше Колхозником -
"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."
я тоже с высшим математическим образованием. Так вот, есть понятие универсальности. Смешанная периодическая дробь может использоваться и в случаях с чистой, то есть вторым порядком, она более универсальна. То есть, человек зная, это правило не допустит ошибку, а чистая - уже как частный случай.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Книги которые мы рекомендуем
Solnishko писал(а):ну конечно, доказать на примере великих людей правильность понятия в математике "для меня" очень умно. Давайте всех студентов....
Да я примерно это и имел в виду. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Вопрос в том, кто именно kashey - Юпитер или бык
Re: Книги которые мы рекомендуем
Он этот, как его, Минотавр.
чудовище, с телом человека и головой быка
чудовище, с телом человека и головой быка
Re: Книги которые мы рекомендуем
Solnishko писал(а):...Кроме того, доказательства, ... что 2+2=5, также основаны на общепринятых математических обозначениях и правилах.
Нет такого доказательства.
Re: Книги которые мы рекомендуем
kashey
При извлечении квадратного корня Вы забыли поставить знаки плюс и минус. После этого продолжайте действия.
+_(4-4,5)= +_(5-4,5)
при(+) -0,5 < +0,5 при знаке( -) +0,5 > -0,5 При знаках + и - нет равенства чисел.
При извлечении квадратного корня Вы забыли поставить знаки плюс и минус. После этого продолжайте действия.
+_(4-4,5)= +_(5-4,5)
при(+) -0,5 < +0,5 при знаке( -) +0,5 > -0,5 При знаках + и - нет равенства чисел.
Re: Книги которые мы рекомендуем
Это разные вещи.
Когда говорят о параллельности прямых, то это аксиома. Пересекаются они или нет - это дело соглашения, а не случайной ошибки.
Когда говорят о параллельности прямых, то это аксиома. Пересекаются они или нет - это дело соглашения, а не случайной ошибки.
Re: Книги которые мы рекомендуем
Дочитываю Паланика "Уцелевший", параллельно сегодня закончила читать Карнеги "прихоти удачи"
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- Гость RZN.info
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