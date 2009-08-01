Сообщение tochka » 02 авг 2009, 15:37

Колхозником

Я энное кол-во лет закончила физмат, по специальности - математика.В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3).По ссылке, приведенной выше"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."