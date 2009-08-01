Книги которые мы рекомендуем

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Solnishko
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:32

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Solnishko » 01 авг 2009, 20:43

Математика не терпит понятия "для меня".
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kashey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1176
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 02:25

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение kashey » 02 авг 2009, 12:43

Solnishko писал(а):Математика не терпит понятия "для меня".

Вы путаете разные вещи.
Математика стремиться сокращать определения и т.п.
Если сокращение удачное, то оно приживается.

Например.

Те определения, которые даются в школах и в некоторых институтах на лекциях - слишком длинные.
В правильных институтах записи учат сокращать. И в некоторых учебниках формулировки очень короткие, потому, что они используют символьную запись, а не словесную.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Fafhrd » 02 авг 2009, 13:29

Solnishko писал(а):Математика не терпит понятия "для меня".


А по-моему терпит. Вот, например, геометрия - знали все, что параллельные прямые не пересекаются. А Лобачевский пришел и сказал "а для меня пересекаются".
Или вот, допустим, кто-то когда-то сказал, что корень квадратный из минус единицы - это не дурь форумная, а такое комплексное число, которое имеет смысл. А мы теперь в школах изучаем.
;)
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Колхозник » 02 авг 2009, 14:49

Solnishko писал(а):я тоже так считаю, что правильно 0.3(3).

А вот справочники по математике и некоторые товарищи ей увлекающиеся, считают совсем по другому.
http://ilyabirman.ru/meanwhile/2006/07/15/1/comments

Опять боты и офисная ёпь на страницах форума будет kashey-я учить наукам? Недавно вот русскому языку обучали, как слово ВУЗ правильней писать, и кто грамотней.
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По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение tochka » 02 авг 2009, 14:56

kashey писал(а):Те определения, которые даются в школах и в некоторых институтах на лекциях - слишком длинные.
В правильных институтах записи учат сокращать. И в некоторых учебниках формулировки очень короткие, потому, что они используют символьную запись, а не словесную.


Сокращать запись, используя символику - не значит коверкать смысл, вырывать кусок. Просто слово заменяют симоволом:
"существует" - перевернутая Е (в другую сторону)
"любой" - буква "А" вверх ногами...
"плюс" - +
"количество" = "кол-во"
...

А уж как ты это запишешь - словами или символами - все равно.

Кстати, правильная запись действительно 0,(3) - чистая периодическая дробь. = 0,333333......
А вот так 0,3(3) - смешанная периодическая дробь = 0,333333.... - одинаковое число.
Так пишут число с предпериодом 0,1(3) = 0,1333333.....

В скобки берут период - повторяющееся число.
Последний раз редактировалось tochka 02 авг 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
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Solnishko
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:32

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Solnishko » 02 авг 2009, 15:19

ну конечно, доказать на примере великих людей правильность понятия в математике "для меня" очень умно.Давайте всех студентов, обучающихся высшей математике, не будем обязывать употреблять правила и обозначения, используемые в Высшей математике (будь то Линейная алгебра или аналитическая геометрия, мат.анализ, мат.статистика и теория вероятностей, и т.д. и т.п.) Что мы тогда получим? :)))
Отсутствие какой-либо математики)
Кроме того, доказательства, что 2 параллельные прямые пересекаются, и что 2+2=5, также основаны на общепринятых математических обозначениях и правилах.
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Solnishko
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:32

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Solnishko » 02 авг 2009, 15:23

Колхозник писал(а):Опять боты и офисная ёпь на страницах форума будет kashey-я учить наукам? Недавно вот русскому языку обучали, как слово ВУЗ правильней писать, и кто грамотней.


Это вы о себе? Чтож, будем знать.)
а по поводу дроби я сразу писала, что это совсем не знания, а общепринятое обозначение. И что это не самое сложное, что есть в математике)))
Согласно с tochka по поводу чистой и смешанной периодической дроби.
Последний раз редактировалось Solnishko 02 авг 2009, 15:36, всего редактировалось 2 раза.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение tochka » 02 авг 2009, 15:30

Изображение
:)
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Solnishko
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:32

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Solnishko » 02 авг 2009, 15:33

tochka писал(а):Изображение
:)


Ошибка в четвертом - пятом выражении, извлечение корня таким образом недопустимо)))
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение tochka » 02 авг 2009, 15:37

Я энное кол-во лет закончила физмат, по специальности - математика. :)

В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.
Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.
Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.

Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3). :)

По ссылке, приведенной выше Колхозником -
"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."
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Solnishko
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:32

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Solnishko » 02 авг 2009, 15:43

tochka писал(а):Я энное кол-во лет закончила физмат, по специальности - математика. :)

В скобках пишут период, т.е. повторяющееся число.
Если число (период) повторяется сразу после запятой - это чистая периодическая дробь.
Если после какого то числа (предпериода) - смешанная.

Простая логика подсказывает, что 0,3(3) и 0,(3) - это одно и то же. Поэтому правильнее все же 0,(3). :)


По ссылке, приведенной выше Колхозником -
"Снова запишем: 0,833... Имеем в виду «число, которое получается, когда делишь 5 на 6», или, короче, «пять шестых». Однако, тут возникает путаница: имеется ли в виду 0,83333 (и дальше тройки повторяются), или же 0,833833 (и дальше 833 повторяется). Поэтому запись с многоточием нас не устраивает: непонятно, откуда начинается повтряющаяся часть (она называется «период»). Поэтому период мы будем брать в скобки, вот так: 0,(3); 0,8(3)."


я тоже с высшим математическим образованием. Так вот, есть понятие универсальности. Смешанная периодическая дробь может использоваться и в случаях с чистой, то есть вторым порядком, она более универсальна. То есть, человек зная, это правило не допустит ошибку, а чистая - уже как частный случай.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Fafhrd » 02 авг 2009, 16:05

Solnishko писал(а):ну конечно, доказать на примере великих людей правильность понятия в математике "для меня" очень умно. Давайте всех студентов....


Да я примерно это и имел в виду. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Вопрос в том, кто именно kashey - Юпитер или бык :)
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение tochka » 02 авг 2009, 16:46

Он этот, как его, Минотавр. :D
чудовище, с телом человека и головой быка
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kashey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1176
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 02:25

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение kashey » 04 авг 2009, 12:06

Solnishko писал(а):...Кроме того, доказательства, ... что 2+2=5, также основаны на общепринятых математических обозначениях и правилах.

Нет такого доказательства.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение nikols » 04 авг 2009, 12:59

kashey
При извлечении квадратного корня Вы забыли поставить знаки плюс и минус. После этого продолжайте действия.
+_(4-4,5)= +_(5-4,5)
при(+) -0,5 < +0,5 при знаке( -) +0,5 > -0,5 При знаках + и - нет равенства чисел.
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kashey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1176
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 02:25

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение kashey » 06 авг 2009, 18:43

Это разные вещи.
Когда говорят о параллельности прямых, то это аксиома. Пересекаются они или нет - это дело соглашения, а не случайной ошибки.
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Книги которые мы рекомендуем

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 18:15

Дочитываю Паланика "Уцелевший", параллельно сегодня закончила читать Карнеги "прихоти удачи"
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LikaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:11

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