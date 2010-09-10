О социальной защите.
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: О социальной защите.
Vredtech писал(а):Хм... театр одного клоуна?
Танец злобного гения
На страницах произведения
Это герой без сомнения
Обречённый ждать поражения!
Как много человеку надо, когда у него все есть...
Re: О социальной защите.
nikols писал(а):MAMOH_TOB
При зарплате со 100 р Ваша реальная зарплата 134 р.
Тогда Вы не имеете права обращаться в поликлинику к врач без денег, Вы не будете получать пенсию по старости.
Тогда посмотрим Как Вы запоете после 134 руб.
Вот, вот эти социальные помощи тянут все, кроме самых богатых. Вот и получается как у Мюнхгаузен, который сам себя за волосы из болота тянет. Иногда думаешь: стоит ли платить такие суммы - вроде бы не болею и на пенсию мог бы скопить. А с другой стороны никто не застрахован от серьёзных болезней. Хотя, социальная медицина не от всех серьёзных болезней лечит, а лёгкие болезни мог бы и сам своими средствами осилить.
Re: О социальной защите.
nikols писал(а): Не следует делить чистую прибыль среди наемных работников. Делит её работодатель. И Ваше слово при этом не учитывается и не будет учитываться. Для этого надо стать работодателем и Вы будете поступать также.
Правильно. И ориентируется он на рынок труда. Если он занизит зарплату, то не найдёт себе работника, а если и найдёт, то не высокого качества. А переплачивать, как вы понимаете, нет смысла. Это не командно-административное управление.
В Швейцарии, похоже, хотят эту систему внедрить
В Швейцарии, похоже, хотят эту систему внедрить ( http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... &itemid=13 ). Правда это ни много не в том виде. Но в принципе это то, что я предлагаю. Только не надо торопиться, а то можно всё испортить.
Нельзя так сразу. Надо несколько лет чтобы без потрясений в этот режим войти. За это время поднимется зарплата на тяжёлых и непрестижных работах, отпустят все цены на товары и услуги и поднимутся цены на товары, которые на дотации и где используется тяжёлый и непрестижный труд. Я не хотел бы чтобы получилось как с монетизацией льгот в России и получить антирекламу.
В Швейцарии минимальная зарплата при полном рабочем дне около 4000 франков в месяц. Так что желающих отдохнуть там на халявные деньги будет не так много. К тому же наверняка, зарплаты на тяжёлых и непрестижных работах увеличатся. И было бы неплохо привязать гарантированный доход к средне-душевому доходу. Это особенно важно в перестроечный период.
Нельзя так сразу. Надо несколько лет чтобы без потрясений в этот режим войти. За это время поднимется зарплата на тяжёлых и непрестижных работах, отпустят все цены на товары и услуги и поднимутся цены на товары, которые на дотации и где используется тяжёлый и непрестижный труд. Я не хотел бы чтобы получилось как с монетизацией льгот в России и получить антирекламу.
В Швейцарии минимальная зарплата при полном рабочем дне около 4000 франков в месяц. Так что желающих отдохнуть там на халявные деньги будет не так много. К тому же наверняка, зарплаты на тяжёлых и непрестижных работах увеличатся. И было бы неплохо привязать гарантированный доход к средне-душевому доходу. Это особенно важно в перестроечный период.
Re: О социальной защите.
Я говорю не о том, что вы должны получать 134 руб., а то, что Вы платите реальный налог на много больше.
Ну вот и прошёл референдум в Швейцарии 5 июня 2016 ( http://business-swiss.ch/2016/06/refere ... 016-itogi/ ). За проголосовало всего лишь чуть больше 20%. Как видите народ не захотел. Похоже, к этому народ отнёсся скептически. К тому, что произошло в Швейцарии, у меня двойственное отношение. С одной стороны я рад, что это поднимают на гос. уровне и жаль, что это не приняли. Но с другой стороны, если бы приняли, то могло получиться так, что эта идея могла быть дискредитирована: нельзя так резко переходить к этой системе. Я предлагаю начать с малого гарантированного минимума. Постепенно увеличивая, придти к оптимальной величине минимума, это когда количество тунеядцев не будет велико, а новая социальная защита будет достаточной. При переходе будут присутствовать старая и новая системы. При этом, старая будет постепенно уступать место новой. Возможен и такой вариант, что на каком то этапе задержится, окажется, что количество тунеядцев уже будет оптимально, а новая социальная защита ещё недостаточна. Даже в таком виде социальная система будет более простой и эффективной. А можно начать с пенсионеров. Дать каждому, начиная с определённого возраста, достойную пенсию. Можно начать с возраста 80 лет, а затем можно будет это распространить на всех пенсионеров.
Ну вот и прошёл референдум в Швейцарии 5 июня 2016 ( http://business-swiss.ch/2016/06/refere ... 016-itogi/ ). За проголосовало всего лишь чуть больше 20%. Как видите народ не захотел. Похоже, к этому народ отнёсся скептически. К тому, что произошло в Швейцарии, у меня двойственное отношение. С одной стороны я рад, что это поднимают на гос. уровне и жаль, что это не приняли. Но с другой стороны, если бы приняли, то могло получиться так, что эта идея могла быть дискредитирована: нельзя так резко переходить к этой системе. Я предлагаю начать с малого гарантированного минимума. Постепенно увеличивая, придти к оптимальной величине минимума, это когда количество тунеядцев не будет велико, а новая социальная защита будет достаточной. При переходе будут присутствовать старая и новая системы. При этом, старая будет постепенно уступать место новой. Возможен и такой вариант, что на каком то этапе задержится, окажется, что количество тунеядцев уже будет оптимально, а новая социальная защита ещё недостаточна. Даже в таком виде социальная система будет более простой и эффективной. А можно начать с пенсионеров. Дать каждому, начиная с определённого возраста, достойную пенсию. Можно начать с возраста 80 лет, а затем можно будет это распространить на всех пенсионеров.
Re: О социальной защите.
С 80 лет? Сейчас доживают максимум до 85! и то в основном только женщины, мужики вообще до пенсии половина не доживает.
Re: О социальной защите.
Русак писал(а):С 80 лет? Сейчас доживают максимум до 85! и то в основном только женщины, мужики вообще до пенсии половина не доживает.
Главное начать. Никто не заподозрит их в тунеядстве. Затем можно уже будет возраст уменьшить.
Re: О социальной защите.
Да как же пенсионеров можно в чем-то заподозрить? Но до уменьшения возраста вряд ли дойдет. Как показывает практика, все только увеличивается.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей