Сообщение MAMOH_TOB » 15 май 2013, 20:11

nikols писал(а): MAMOH_TOB

При зарплате со 100 р Ваша реальная зарплата 134 р.

Тогда Вы не имеете права обращаться в поликлинику к врач без денег, Вы не будете получать пенсию по старости.

Тогда посмотрим Как Вы запоете после 134 руб.

Вот, вот эти социальные помощи тянут все, кроме самых богатых. Вот и получается как у Мюнхгаузен, который сам себя за волосы из болота тянет. Иногда думаешь: стоит ли платить такие суммы - вроде бы не болею и на пенсию мог бы скопить. А с другой стороны никто не застрахован от серьёзных болезней. Хотя, социальная медицина не от всех серьёзных болезней лечит, а лёгкие болезни мог бы и сам своими средствами осилить.