Сообщение MAMOH_TOB » Сегодня, 13:33

Сейчас одной из проблем перехода на эту систему является то, что эту систему пытаются добавить к старой вместо того, чтобы её заменять. При этом она усложняется и сильно увеличиваются затраты. А начать нужно с льгот. Например: сделать налоги линейные (что сильно упростит и налоговую систему), а полученные деньги всем распределить поровну. Это и будет гарантированный минимум. Можно назвать его как в Википедии безусловный базовый доход. При этом он должен взаимно поглощаться уже существующими пособиями. Дотации (на мучные и молочные изделия, транспорт и другое), которые идут предприятиям, разделить всем поровну. Возможно стоит сделать образование платным, а деньги, которые идут на министерство образования (во всяком случае большая часть). должны быть отданы детям. Желательно сделать социальный налог отдельно одинаковый процент для всех и гарантированный доход должен зависеть от социального налога. А уж после этого можно подумать: "Нужно ли поднимать налог и гарантированный минимум?" Поднимать минимум надо постепенно, при этом он должен взаимно поглощаться уже существующими пособиями.