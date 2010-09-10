Сообщение Анахорет » 15 мар 2014, 00:07

Я ренегат.Мне одинаково не нравятся Железняк и Носик.

Усугубляет моё положение то,что в вопросе Крыма я встал на сторону душителей свобод.

Чё делать,прям не знаю...

Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)