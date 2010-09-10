Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Я ренегат.Мне одинаково не нравятся Железняк и Носик.
Усугубляет моё положение то,что в вопросе Крыма я встал на сторону душителей свобод.
Чё делать,прям не знаю...
Усугубляет моё положение то,что в вопросе Крыма я встал на сторону душителей свобод.
Чё делать,прям не знаю...
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Дол...б, имхо, все таки умнее Железняка. Но по бабкам проигрывает. Бабло побеждает "зло".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Есть замечательный стишок не в отношении этих не к ночи упомянутых,а про теорию вообще -
Открыл закон один злодей,
закон простой,как груша:
Из двух людей всегда сильней
бывает тот,что хуже.
А если в споре,господа,
сойдутся две идеи -
То победит,конечно,та,
которая подлее.
Открыл закон один злодей,
закон простой,как груша:
Из двух людей всегда сильней
бывает тот,что хуже.
А если в споре,господа,
сойдутся две идеи -
То победит,конечно,та,
которая подлее.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
конечно, так. ибо дьявол ведёт с горы, а бог- в гору. чего ж тут удивительного?
а растерзаЮТ значит прежде всего то, что желающих будет столько, что можно просто не успеть к раздаче.
а растерзаЮТ значит прежде всего то, что желающих будет столько, что можно просто не успеть к раздаче.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Анахорет писал(а):Я ренегат.Мне одинаково не нравятся Железняк и Носик.
...
сердцу, конечно же , не прикажешь, но Носик-и умнее, и честнее.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
ФрекенСнорк писал(а):а растерзаЮТ значит прежде всего то, что желающих будет столько, что можно просто не успеть к раздаче.
Да кто бы сомневался, что получи власть будете участвовать в самых отвратительных формах "народного" гнева.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
hardbone писал(а):ФрекенСнорк писал(а):а растерзаЮТ значит прежде всего то, что желающих будет столько, что можно просто не успеть к раздаче.
Да кто бы сомневался, что получи власть будете участвовать в самых отвратительных формах "народного" гнева.
э, нет. вы себе плохо представляете на что способен "народный" гнев.
до вагона можно просто не дойти...в зале суда остаться.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Да, я в курсе про особенности "справедливости" людей слабо улавливающих о чем речь, но твердо умеющих разделять на своих и чужих.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
hardbone писал(а):Да, я в курсе про особенности "справедливости" людей слабо улавливающих о чем речь, но твердо умеющих разделять на своих и чужих.
а ещё вы плохо помните знаменитый фильм "Место встречи именить нельзя"...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Достовляющие новости из Северной Кореи:
http://www.youtube.com/watch?v=pb4v5Flo14U
http://www.youtube.com/watch?v=pb4v5Flo14U
В тот день Ким Чен Ир, взяв в руки ватные сапоги с длинными голенищами, с удовольствием сказал, что их полюбят не только лесорубы, но и те, кто живут в холодных условиях.
...
Сам Ким Чен Ир зимой ходил в простом ватнике и обуви, переживал за население северных районов, думал об их зимней обуви. Ездя зимой в воинские части, Ким Чен Ир обращал внимание на обувь и ватник воинов.
...
На фабричной выставке можно видеть те ватники, которые в свое время посмотрел Ким Чен Ир.
При виде их к горлу подступают слезы, кажется, услышится радостный смех Ким Чен Ира.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Вот из диссидентской книжки, найденной на вражьем сайте. Навальный тоже проникся идеей телогрейки.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
На дубленку из Монголии денег не хватало. Тем более из Франции. Касимовские шли на Москву и только.
Телогрейка спасала многих и детей войны. Еще валенки,подшитые старенькие.
Телогрейка спасала многих и детей войны. Еще валенки,подшитые старенькие.
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Братья-хохлы уважают ватник:
http://www.youtube.com/watch?v=hCXu_o2W5JU
https://vk.com/vatnik_market
http://www.youtube.com/watch?v=hCXu_o2W5JU
https://vk.com/vatnik_market
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Уникальный музыкальный клип:
http://www.youtube.com/watch?v=Spn77p_BIJA
Михаил Александрович Гулько. Родился в Харькове 23 июля 1931 года. Его отец был известным в городе человеком — бухгалтером книготорга, а мать — актрисой, пианисткой и певицей, поэтому в доме всегда царила музыкальная атмосфера.
http://www.youtube.com/watch?v=Spn77p_BIJA
Михаил Александрович Гулько. Родился в Харькове 23 июля 1931 года. Его отец был известным в городе человеком — бухгалтером книготорга, а мать — актрисой, пианисткой и певицей, поэтому в доме всегда царила музыкальная атмосфера.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
nikols писал(а):На дубленку из Монголии денег не хватало. Тем более из Франции. Касимовские шли на Москву и только.
Телогрейка спасала многих и детей войны. Еще валенки,подшитые старенькие.
До сих пор к бабушке приезжаешь зимой ничего теплее нет чем телогрейка) За водой сходить) За дровами)
___________
Шубы от FurMonde
http://furmonde.ru/aktsii
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
При Сталине даже будущие нобелевские лауреаты ходили в ватниках:
Довольно жирная статья по теме:
http://www.istpravda.ru/artifacts/8248/
Довольно жирная статья по теме:
http://www.istpravda.ru/artifacts/8248/
Вот описание ватной телогрейки, утверждённое Комитетом по стандартизации НКЛП СССР2 8 октября 1932 года: «Телогрейка — куртка ватная однобортная, прямого покроя, застёгивается по борту доверху на 4 пуговицы имеющимися в левом борте четырьмя пришивными петлями (шлевками). Полы прямые без вытачек, с боковыми накладными карманами, простёганные сквозь верх, вату и подкладку параллельными долевыми машинными строчками. Расстояние между простёжками 6 см. Спинка прямая, цельная или с долевым швом посередине, на талии стягивается затяжниками с металлической пряжкой. Простёжка спинки одинакова с полой. Воротник стоячий мягкий, застёгивается на одну пуговицу шлевкой, пришитою к левому его концу. Высота воротника — 3 см. Рукава одношовные, заканчиваются внизу небольшой шлицей и манжетами, застёгивающимися на одну пуговицу шлевкой, пришитой к концу верхней половинки манжета. Простёжка рукавов одинакова с полой… Материал — верх — диагональ гимнастёрочная хаки; подкладка — бязь крашеная серая или хаки; вата х/б 2 сорта».
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Фуфайка, телогрейка, ватник. Моя любимая верхняя одежда.
Человека в современном варианте ватника уже рисуют на еретических фресках:
Еретическая фреска "Cошествие во ад Путина и его приспешников". Боятся господа еретики русского духа.
Еретическая фреска "Cошествие во ад Путина и его приспешников". Боятся господа еретики русского духа.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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