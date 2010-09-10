Белорусская косметика

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Белорусская косметика

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 22:59

А мне шампунь Маркелл не очень понравился. И масками я не пользуюсь для волос. Крема хорошие и не дорогие. Они хорошо себя зарекомендовали на нашем рынке
Вернуться к началу
Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Белорусская косметика

Сообщение Gabi » 26 сен 2016, 23:59

Я не пробовала.
Вернуться к началу
AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Белорусская косметика

Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:33

Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
Вернуться к началу
Sovievare
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:20

Re: Белорусская косметика

Сообщение Sovievare » Сегодня, 08:41

Я не противник никакой косметики , она имеет место быть и даже в моей косметичке )
Но , есть одно важное но . К своему лицу я не подпущу такие средства . Я пользуюсь многократно проверенными лично мной кремом , производственная база которой находится в регионе Бретань , Франция . Это крем phytomer цена которого для такого качества и состава оптимальна . Ах да , по качеству , состоит из натуральных компонентов , данная марка первая в мире начала использовать морские экстракты )
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя