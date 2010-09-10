Белорусская косметика
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Re: Белорусская косметика
А мне шампунь Маркелл не очень понравился. И масками я не пользуюсь для волос. Крема хорошие и не дорогие. Они хорошо себя зарекомендовали на нашем рынке
Re: Белорусская косметика
Я не пробовала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58
Re: Белорусская косметика
Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
Re: Белорусская косметика
Я не противник никакой косметики , она имеет место быть и даже в моей косметичке )
Но , есть одно важное но . К своему лицу я не подпущу такие средства . Я пользуюсь многократно проверенными лично мной кремом , производственная база которой находится в регионе Бретань , Франция . Это крем phytomer цена которого для такого качества и состава оптимальна . Ах да , по качеству , состоит из натуральных компонентов , данная марка первая в мире начала использовать морские экстракты )
Но , есть одно важное но . К своему лицу я не подпущу такие средства . Я пользуюсь многократно проверенными лично мной кремом , производственная база которой находится в регионе Бретань , Франция . Это крем phytomer цена которого для такого качества и состава оптимальна . Ах да , по качеству , состоит из натуральных компонентов , данная марка первая в мире начала использовать морские экстракты )
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