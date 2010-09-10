Белорусская косметика

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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Белорусская косметика

Сообщение Gabi » 26 сен 2016, 23:59

Я не пробовала.
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AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Белорусская косметика

Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:33

Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
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tanyasolokova
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 46 минут назад

Re: Белорусская косметика

Сообщение tanyasolokova » 45 минут назад

Лично я читаю статьи про косметику и маникюр на этом Сайте
http://fasor.ru Поэтому знаю где и какую косметику покупать.
Очень много весьма полезной информации. Много отзывов о практически
любой косметики. Выходят новые статьи и весьма интересные новости
и можно найти ответы на интересующие вас вопросы. Советую посмотреть!
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