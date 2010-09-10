Белорусская косметика

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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Белорусская косметика

Сообщение Gabi » 26 сен 2016, 23:59

Я не пробовала.
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AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Белорусская косметика

Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:33

Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Белорусская косметика

Сообщение Samila » Сегодня, 01:15

а мне белорусская косметика не идет. долго мучилась, пока отказалась. вроде всем подходит,
а я как не люди. Хорошо что у меня подруга работает в салоне, посоветовала на http://mstol.ru/index.php?categoryID=382 попробовать что то. теперь делаю маски и не боюсь высыпаний. ищите свое, оно существует, не верьте авторитетам, доверяйте практике
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