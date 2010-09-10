Белорусская косметика
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Re: Белорусская косметика
Я не пробовала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58
Re: Белорусская косметика
Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
Re: Белорусская косметика
а мне белорусская косметика не идет. долго мучилась, пока отказалась. вроде всем подходит,
а я как не люди. Хорошо что у меня подруга работает в салоне, посоветовала на http://mstol.ru/index.php?categoryID=382 попробовать что то. теперь делаю маски и не боюсь высыпаний. ищите свое, оно существует, не верьте авторитетам, доверяйте практике
а я как не люди. Хорошо что у меня подруга работает в салоне, посоветовала на http://mstol.ru/index.php?categoryID=382 попробовать что то. теперь делаю маски и не боюсь высыпаний. ищите свое, оно существует, не верьте авторитетам, доверяйте практике
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