Белорусская косметика
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Re: Белорусская косметика
Я не пробовала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58
Re: Белорусская косметика
Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
Re: Белорусская косметика
AnastasiyaKey писал(а):Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
Вот именно. Профессиональная косметика, которую используют косметологи и визажисты, это совершенно другие средства. Если говорить о декоративной типа туши, помады, тонального крема, то я лично использую только Claris. Учусь наносить смотря такие уроки по визажу. Читаю много советов от бьюти-блогеров и простых девчонок. Считаю что можно накраситься любой тушью и помадой, главное как это сделать, правильно или нет.
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