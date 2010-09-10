Белорусская косметика

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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Белорусская косметика

Сообщение Gabi » 26 сен 2016, 23:59

Я не пробовала.
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AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Белорусская косметика

Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:33

Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Белорусская косметика

Сообщение Буцефалия » Вчера, 23:07

AnastasiyaKey писал(а):Люблю беларусскую косметику, но не все марки качественные. Доступная косметика+результат неплохой. Конечно с профессиональной или натуральной косметикой сравнивать нельзя.

Вот именно. Профессиональная косметика, которую используют косметологи и визажисты, это совершенно другие средства. Если говорить о декоративной типа туши, помады, тонального крема, то я лично использую только Claris. Учусь наносить смотря такие уроки по визажу. Читаю много советов от бьюти-блогеров и простых девчонок. Считаю что можно накраситься любой тушью и помадой, главное как это сделать, правильно или нет.
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