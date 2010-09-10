Профессиональный электрик

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя z645

Re: Профессиональный электрик

Сообщение z645 » 03 июл 2011, 18:36

Во! Я был очень близок к правильному ответу. Радует! )))
san-therm.ru
Вернуться к началу
podu
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 13:08

Re: Профессиональный электрик

Сообщение podu » 28 июл 2011, 13:17

у мене не роботает виключятель что делать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Nick

Re: Профессиональный электрик

Сообщение Nick » 28 июл 2011, 13:59

podu писал(а):у мене не роботает виключятель что делать?

Менять
Вернуться к началу
Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя z645

Re: Профессиональный электрик

Сообщение z645 » 28 июл 2011, 22:15

podu писал(а):у мене не роботает виключятель что делать?

Менять или не менять вот в чём вопрос! :lol:
san-therm.ru
Вернуться к началу
Tratata
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 11:12

Re: Профессиональный электрик

Сообщение Tratata » 02 авг 2011, 09:31

нужен спец для смены пакетника...
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Вернуться к началу
Armored
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 09:07

Re: Профессиональный электрик

Сообщение Armored » 12 ноя 2011, 12:39

Требуется электрик для выполнения следующих работ:
1) Замена старых розеток.
2) Прокладка кабеля под дополнительную розетку.
3) Замена проводки в комнате (пока под вопросом).
Вернуться к началу
Armored
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 09:07

Re: Профессиональный электрик

Сообщение Armored » 12 ноя 2011, 14:20

Или посоветуйте того, работой которого остались довольны. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
barsukalex
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 минуты назад

Требуется информация для начинающего электрика.

Сообщение barsukalex » 12 минут назад

Приветствую Вас!
Появилась у меня такая необходимость проводку у себя в квартире заменить. Старая алюминиевая лапша совсем уже в ужасном состоянии. Собираюсь поставить новый щиток с счётчиком и автоматами. Полностью отключиться старую проводку и проложить новую с разводкой по потолку.
В чём суть вопроса: интересует где в Рязани можно закупиться проводами, автоматами, и прочим не обходимым по нормальным ценам и нормального качества? Плюс каких производителей автоматов посоветуете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: barsukalex и 2 гостя