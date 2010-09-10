Профессиональный электрик
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
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Re: Профессиональный электрик
Во! Я был очень близок к правильному ответу. Радует! )))
san-therm.ru
Re: Профессиональный электрик
у мене не роботает виключятель что делать?
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Профессиональный электрик
podu писал(а):у мене не роботает виключятель что делать?
Менять
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Профессиональный электрик
podu писал(а):у мене не роботает виключятель что делать?
Менять или не менять вот в чём вопрос!
san-therm.ru
Re: Профессиональный электрик
нужен спец для смены пакетника...
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Re: Профессиональный электрик
Требуется электрик для выполнения следующих работ:
1) Замена старых розеток.
2) Прокладка кабеля под дополнительную розетку.
3) Замена проводки в комнате (пока под вопросом).
1) Замена старых розеток.
2) Прокладка кабеля под дополнительную розетку.
3) Замена проводки в комнате (пока под вопросом).
Re: Профессиональный электрик
Или посоветуйте того, работой которого остались довольны. Заранее спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 минуты назад
Требуется информация для начинающего электрика.
Приветствую Вас!
Появилась у меня такая необходимость проводку у себя в квартире заменить. Старая алюминиевая лапша совсем уже в ужасном состоянии. Собираюсь поставить новый щиток с счётчиком и автоматами. Полностью отключиться старую проводку и проложить новую с разводкой по потолку.
В чём суть вопроса: интересует где в Рязани можно закупиться проводами, автоматами, и прочим не обходимым по нормальным ценам и нормального качества? Плюс каких производителей автоматов посоветуете?
Появилась у меня такая необходимость проводку у себя в квартире заменить. Старая алюминиевая лапша совсем уже в ужасном состоянии. Собираюсь поставить новый щиток с счётчиком и автоматами. Полностью отключиться старую проводку и проложить новую с разводкой по потолку.
В чём суть вопроса: интересует где в Рязани можно закупиться проводами, автоматами, и прочим не обходимым по нормальным ценам и нормального качества? Плюс каких производителей автоматов посоветуете?
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