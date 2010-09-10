Сообщение barsukalex » 12 минут назад

Приветствую Вас!

Появилась у меня такая необходимость проводку у себя в квартире заменить. Старая алюминиевая лапша совсем уже в ужасном состоянии. Собираюсь поставить новый щиток с счётчиком и автоматами. Полностью отключиться старую проводку и проложить новую с разводкой по потолку.

В чём суть вопроса: интересует где в Рязани можно закупиться проводами, автоматами, и прочим не обходимым по нормальным ценам и нормального качества? Плюс каких производителей автоматов посоветуете?