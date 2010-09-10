Кабельное телевидение
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Re: Кабельное телевидение
Путник писал(а):А к нему еще Cam-модуль.
Ну да, и я всё о том же, зачем шифровать базовый пакет? Какая от этого выгода?
Нет, ну если опасаться сторонних подключений, тогда да. Но такие подключения скорее всего это единичные случаи.
И вот из-за этих копеечных опасений городить огород с шифрованием стандартных каналов и затем стоимость дополнительного оборудования для дешифровки перекладывать на плечи клиентов?
Мне лично логика подобных действий непонятна.
Re: Кабельное телевидение
Nameless писал(а):Путник писал(а):А к нему еще Cam-модуль.
Ну да, и я всё о том же, зачем шифровать базовый пакет? Какая от этого выгода?
Нет, ну если опасаться сторонних подключений, тогда да. Но такие подключения скорее всего это единичные случаи.
Зря Вы так. Это очень распространенная сейчас практика.
И опять же оператор хочет получать дополнительную плату с тех, кто хочет большего качества: те кто хочет платить минимум - смотрят аналог, остальные - доплачивают за цифру.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Кабельное телевидение
У кого-нибудь из кабельных операторов ТВ подключили 1HD?
В Видиконе работает канал Россия HD, но 1HD у них тоже нет.
В Видиконе работает канал Россия HD, но 1HD у них тоже нет.
Re: Кабельное телевидение
Серьезно? Кто-то еще подключает кабельное телевиденье? Когда в интернете можно смотреть все, даже тв-программы))
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Кабельное телевидение
miskaoff писал(а):Серьезно? Кто-то еще подключает кабельное телевиденье? Когда в интернете можно смотреть все, даже тв-программы))
Пожалуй соглашусь с вами. Сейчас в интернете найти можно все что угодно. Я уже давно все фильмы и сериалы смотрю в интернете, и проще заплатить за него, чем еще делать дополнительные расходы на кабельное. Сейчас в интернете появилось очень много развлечений и видов заработка, благодаря которым можно не выходя из дома обеспечить себе отличный досуг.
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