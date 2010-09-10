Дорога на Тулу

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Дорога на Тулу

Сообщение pas2005 » 28 апр 2014, 17:35

Заправка ТНК есть в Туле по ходу движения из Калуги в сторону Рязани. Но 95-й там только пульсар!
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Mario45
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 19:14

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Mario45 » 16 ноя 2014, 14:13

Да , помню что там был такой отрезок дороги что аж малой проснулся.. кошмар
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Тулу

Сообщение льдинка » 17 июл 2015, 21:48

Кто-нибудь недавно ездил в Тулу по маршруту (а теперь как бы это объяснить?...) поворт с М5 на поле Битвы на Воже ... ? Очень интересует, сколько времени занимает эта дорога.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Тулу

Сообщение льдинка » 18 июл 2015, 21:10

Итак) Дорога отличная и пустая. Время в пути 2 часа.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Тулу

Сообщение salabus » 21 июл 2015, 02:16

льдинка писал(а): Время в пути 2 часа.

Стесняюсь спросить: это Рязань - Тула? И кто был за рулем (так, между дулом)?
UPD. Хотя в принципе - 170 км по Яндексу за 2 ч - нормально. Надо принять к сведению. С другой стороны - Михайловка сравнительно комфортна и по состоянию, и по конфигурации. А вот что за дорожка идет до Серебряных прудов? Что она из себя представляет?
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Тулу

Сообщение льдинка » 21 июл 2015, 23:55

Это Срезнево - Тула, но километраж почти такой же, как и Рзн - Тула.
Вас интересует стаж водителя, опыт или что?:)
До Сер. Прудов дорога идёт в основном мимо деревень или через них, но вполне приличная, есть пару мест, где не очень, но и те непродолжительные. Очень мало машин, в том числе и поэтому твою комфортную скорость мало что ограничивает)
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Дорога на Тулу

Сообщение salabus » 22 июл 2015, 01:59

Да я, в общем, уже одумался. Сам до Тулы за 2 часа доезжал, и не однократно. А тут - 170 км Яндекс показывает. Так что 2 часа - вполне вменяемое время. Даже - аккуратное, можно сказать. Чего-то меня переклинило.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Badiman » 04 авг 2016, 18:21

Наконец отремонтировали участок Маково- граница ряз и тул областей, покрытие отличное плюс расширили каждую полосу примерно на метр ...так что 2 часа реально учитывая слабый трафик..
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Дорога на Тулу

Сообщение halkhalk » 10 ноя 2016, 02:14

по-моему это отремонтированный участок уже и разбить успели. У нас же знаете как делают)
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Дорога на Тулу

Сообщение Nick » 10 ноя 2016, 07:58

halkhalk писал(а):по-моему это отремонтированный участок уже и разбить успели. У нас же знаете как делают)


Вы не правы. Позавчера ездил в Калугу. Дорога до Тулы в хорошем состоянии (за исключением Михайловской объездной).
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Дед Анатольич » 10 ноя 2016, 11:02

Nick писал(а):Вы не правы. Позавчера ездил в Калугу. Дорога до Тулы в хорошем состоянии (за исключением Михайловской объездной).

По Тульской области как ехали? Мимо Озерок и Ольховца или через Северо-Задонск? Ездил 6-7 числа, дорога мимо Озерок вся в ямах, едешь как по минному полю. Обратно ехал через Северо-Задонск, дорога получше, но хорошим я бы состояние не назвал. А в Рязаснкой области все хорошо, согласен
Только живи, и до всего доживешь
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Дорога на Тулу

Сообщение Nick » 10 ноя 2016, 18:42

Ездил через Северо Задонск. Не стал бы говорить что дорога плохая.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Badiman » 13 ноя 2016, 18:12

Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Дед Анатольич » 14 ноя 2016, 16:53

Badiman писал(а):Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....

Дожить бы, это точно. Особенно, в свете таких новостей
http://mediaryazan.ru/articles/detail/365914.html
Все. Макарова выбрали, поток денег до следующих выборов будет скромным. Хочу еще одни выборы в Думу, и чтобы опять Макаров от Рязанской области.
Очень развязка бы пригодилась, хорошее Михайловское направление отпугивает людей. Зачем покупать дома, если утром стоять в многокилометровой пробке на въезд в Рязань?
Только живи, и до всего доживешь
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11203
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Дорога на Тулу

Сообщение UNCLE1911 » 14 ноя 2016, 21:32

Не боись, там очень много бывших бандюганов и ментов живет. Обязательно построют. Вот на южном направлении одни чуреки и бедняки дома покупают. Там хороших дорог долго не будет.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Дед Анатольич » 15 ноя 2016, 10:59

UNCLE1911 писал(а):Не боись, там очень много бывших бандюганов и ментов живет. Обязательно построют. Вот на южном направлении одни чуреки и бедняки дома покупают. Там хороших дорог долго не будет.

Пусть строят, хоть на свои. Не возражаю. А мне южное направление больше нравится - Скопинскую дорогу сделали, пробок особо нет, только у Реткинского поста небольшая очередь, гайцов нет, только камера в Синце. До Куйбышевки единственный проблемный участок - между Строителем и Химволокном. И то добротно ямы залатали, 60 ехать можно.
Только живи, и до всего доживешь
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Дорога на Тулу

Сообщение АЛСНщик » 18 ноя 2016, 10:32

Дед Анатольич писал(а):
Badiman писал(а):Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....

Дожить бы, это точно. Особенно, в свете таких новостей
http://mediaryazan.ru/articles/detail/365914.html
Все. Макарова выбрали, поток денег до следующих выборов будет скромным. Хочу еще одни выборы в Думу, и чтобы опять Макаров от Рязанской области.
Очень развязка бы пригодилась, хорошее Михайловское направление отпугивает людей. Зачем покупать дома, если утром стоять в многокилометровой пробке на въезд в Рязань?

Давно пора привести в порядок то дорожное хозяйство, что уже имеется. Когда в 90-е годы резко сократилось финансирование нового дорожного строительства, содержание имевшихся дорог значительно улучшилось. Тогда никто и не надеялся, что починят дороги к Истобникам и Летову - однако сделали с самый разгар 90-х и до сих пор полотно ровное.
А вот на Чурилково, где также ремонт выполнен в 1993 г, движение куда как белее интенсивное - в результате дорога полностью разбита. Надеюсь в условиях, когда на новые объекты деньги выделяться не будут, эту многострадальную дорогу наконец-то отремонтируют.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6120
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Дорога на Тулу

Сообщение ivanes » 18 ноя 2016, 17:08

Депутаты говорят,что бюджетом -2017 сократили дотации регионам. Кто не будет делать регион инвест.привлекательным,тому последуют кадровые решения.
Кроме того сокращают бюджетные кредиты большинству регионов.
Межбюджетные трансферы 768млрд руб или 4,66% от общих расходов. в 2017г
Расходы по статье «Межбюджетные трансферты» составят 661,5 млрд. рублей; 2016г

Источник: http://111999.ru/economy/rossii-na-2016-god-v-cifrax/
© Малый бизнес
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Дорога на Тулу

Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 11:05

АЛСНщик писал(а):Давно пора привести в порядок то дорожное хозяйство, что уже имеется. Когда в 90-е годы резко сократилось финансирование нового дорожного строительства, содержание имевшихся дорог значительно улучшилось. Тогда никто и не надеялся, что починят дороги к Истобникам и Летову - однако сделали с самый разгар 90-х и до сих пор полотно ровное.
А вот на Чурилково, где также ремонт выполнен в 1993 г, движение куда как белее интенсивное - в результате дорога полностью разбита. Надеюсь в условиях, когда на новые объекты деньги выделяться не будут, эту многострадальную дорогу наконец-то отремонтируют.

В 90-е резко сократилось движение, так что износ дорог был меньше еще и из-за этого. А сейчас машин много, отказываться народ не спешит.
Только живи, и до всего доживешь
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0P0linka0
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 17:11

Re: Дорога на Тулу

Сообщение 0P0linka0 » 46 минут назад

Пару раз по ней ездила - это ад.
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